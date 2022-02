Todo empezó escribiendo un blog, aunque Sheela Sharma ha escrito desde siempre. La maternidad la impulsó a contar sus vivencias en Baby Center sin imaginar que esas historias podrían tener vida en español, donde muchas madres latinas compartían sus experiencias. Los relatos de Sheela tuvieron acogida y la impulsaron a tener su propio espacio, y también nació Mommy’s Tales. La escritura la abrazó, o ella abrazó la escritura, lo cierto es que empezó a hablar de ser mamá, de lo bonito, y lo no tan bonito, ofreció consejos, e hizo catarsis. La idea del libro daba vueltas en su cabecita. Escribió La estrella brillante, pero no sabía bien qué hacer con el texto, se lo leyó a su hija y quedó encantada. Así fue el comienzo.

“Mi blog es más como una catarsis, pero estos cuentos los veo como algo más creativo. De alguna manera, es una mezcla, donde toco temas que siempre me han importado, como el bullying. Es creatividad con catarsis y temas pendientes que te mueven”, dice la autora.

Cuando dices pendientes, ¿son temas que te han pasado a ti?

No, nunca me ha pasado, pero me han molestado, sí han sido parte de mi vida. A mí no me han hecho bullying, pero sí lo he visto y siempre me ha incomodado, son temas que me han hecho sentir mal.

Los niños que hemos sido testigos del bullying a otros compañeros a veces nos hemos quedado callados o a veces hemos hecho pelea o protestado, ¿qué hacías tú?

Básicamente, quedarme callada, y me fastidiaba, me sentía mal por eso. No es que me quedara callada y ya está. Realmente, como siempre fui bien analítica de personalidad, realmente lo aceptaba, no tenía la fuerza para decir “oigan, paren esto”, entonces creo que se me quedó pendiente de alguna manera eso, de ahí surgió la idea del bullying. Quería hacer tres cuentos, uno sobre los estereotipos, de cómo se juzga por la apariencia; el segundo sobre el bullying; y el tercero, bueno, quedó pendiente. Pero me interesa hacer como una pequeña saga de estos personajes.

¿Esta trilogía está pendiente?

Sí, me encantaría. Lo que pasa es que publiqué estos cuentos demasiado pronto uno del otro. Quiero darle a cada libro su tiempo; sí quisiera sacar un tercero.

¿Cuál es tu dinámica para escribir?

Primero pienso en el tema. El primero fue el más complicado en el sentido que fue crear todo, de hecho el segundo lo escribí rapidísimo en comparación al primero. Era ver quiénes iban a ser los personajes, ver qué tema quería tocar y luego darles personalidad y las características a los personajes. Luego hago un borrador, un esqueleto, de cómo es la estructura, una o dos páginas, esto va a ir así y así, esta es la idea principal y luego a desarrollarlo parte por parte.

La estrella brillante (EBOOK)

¿Cómo es la rutina de una mamá que escribe cuentos?

Cuando estaba escribiendo los cuentos siempre me daba un tiempo en el día para avanzar un poquito. Había días en que podía avanzar más y otros en los que no podía hacer nada. Normalmente lo hacía tipo en las noches, o cuando llevaba a mi hija a gimnasia…Llevaba mi laptop y ahí trataba de avanzar.

¿Cuál es la importancia de los cuentos para los niños?

Para mí es súper importante, sobre todo cuando son chiquitos, desde los 0 a los 10 años, creo que los define un montón. A esa edad esto hace que les guste leer o no a lo largo de su vida. Los cuentos ayudan, primero a que se entretengan, porque no todos tienen una moraleja importante, los ayuda a ampliar su vocabulario, a pasar tiempo con sus padres, o tener una rutina para dormir. Los ordena de alguna manera. Y obviamente los cuentos son una herramienta para aprender, no solo las moralejas, sino también para aprender de la diversidad cultural, cuando lees en otro idioma o sobre otro país u otro tipo de animal. No solo aprendes sobre la empatía o bullying, sino también sobre costumbres de otros países; abarca muchísimo. Es una herramienta, dependiendo del libro, para tocar temas que a veces no se nos ocurren o no sabemos cómo tocarlos, y te ayudan. Por ejemplo, a mi hijo que a veces no le gustan los vegetales, le leí un cuento sobre ello y, no es que ahora coma todo, pero le ha dado curiosidad y me pregunta más por el brócoli.

¿Llegan a los pequeños?

A veces los cuentos tienen una manera de llegar al niño que ni los papás pueden, con la ilustración, la repetición, la manera en que están contados. Para mí son muy importantes. Yo leo un montón a mis hijos, bueno mi hija mayor ya va a cumplir 9, pero igual, cuando leo a sus hermanos ella está ahí, participa y todo. Y mi hijo menor me exige que le lea cuentos en la noche, igual que mi hija mayor cuando era pequeña.

¿Qué consejos les darías a los padres para que empiecen a leer con sus hijos?

Para los que son nuevos: lean a sus niños desde que nacen, van a generar una rutina. Háganlo todas las noches, échense en la cama, muestren las imágenes…Otra ruta es que te vean leer. Ahora hasta los papás andan más con el teléfono, en la computadora, ya casi no se lee en físico. Siempre es bueno que de vez en cuando agarremos un libro y nos vean leer.

¿Siempre te ha gustado leer?

Siempre. Me gusta leer novelas, suspenso, sobre todo ficción y biografías también. Otra opción es tener cuentos en todos lados dependiendo de sus gustos. Yo lo que hago es tener libros en todos lados, en el comedor, la sala. Y mi hijo a veces está ahí deambulando y agarra un libro.

¿Qué edad tienen tus hijos?

El menor tiene 3 y medio y la mayor va a cumplir 9 la siguiente semana.

¿Un cuento puede cambiar la vida de un niño?

Sí, de todas maneras. Un cuento puede cambiar la vida de un niño, muchas mamás me han escrito que gracias a mis cuentos sus hijas les han contado que sufrían bullying. Ese tipo de cosas me gustan, me hacen sentir que aporto y apoyo, es lindo como escritora saber que pones tu grano de arena.

Autoficha

-“Yo soy Sheela Sharma, una persona bastante activa, que le gusta hacer cosas, como escribir, hacer deporte, salir, caminar, viajar. Considero que tengo carácter fuerte, soy decidida en algunas cosas, perseverante, intensa. Cuando se me mete algo en la cabeza, voy por ello”.

-“Soy súper cariñosa con mis hijos, me gusta jugar, cantar, estar con ellos. Siempre me gustó escribir, desde que era chiquita. Tenía mi diario, siempre escribía lo que me pasaba en el día. No sabía que este hobby derivaría en escribir cuentos”.

-“Un poco por eso me animé a estudiar periodismo, porque me gustaba escribir, incluso quise estudiar literatura pero, por sugerencias terminé en periodismo; luego llegué a hacer un poco prensa escrita también. Y he publicado los libros para niños La estrella brillante y Rhada vuela alto, ambos con Editorial Caja Negra”.