Los Chabelos están de vuelta con su sexto disco que lanzan por todo lo alto para celebrar su aniversario número 20. Tras dos décadas de hacer poguear a más de una generación, Sergio Galliani y Giovanni Ciccia contaron a Perú21 qué planes tienen para los próximos meses y cómo ha sido perder a un miembro tan querido de su banda como lo fue Kenneth Quiroz.

Están celebrando 20 años con Con los huevos colgando, su sexto disco.

Giovanni (G): Es nuestro sexto de estudio, además de un disco en vivo y un EP de cuatro temas que sacamos en pandemia. Es un disco básicamente de rock y con el estilo particular que siempre hemos trabajado, hablando un poco de actualidad, un poco de las cosas que nos pasan día a día. Es nuestro disco más largo con 14 temas. Ya está disponible en las plataformas.

¿Cómo ha sido trabajar este disco durante la pandemia? Además, sufrieron la pérdida de Kenneth.

Sergio (S): Lo que pasa es que en pandemia también estuvimos trabajando otros temas del Corona-testa, que tuvo cuatro temas, que hicimos con Kenneth. Paralelo a eso, Giovanni con Kenneth estaban trabajando este disco, tenían los temas.

(G): Kenneth era miembro creativo, siempre proponía cosas. Cuando empieza la pandemia ya habíamos empezado a trabajar este disco. Vino la pandemia. Kenneth se enferma y pasó lo que pasó. Ya casi todo el disco estaba en demos.

¿Cómo afrontaron la muerte de alguien tan importante para la banda?

(S): Yo también estaba con COVID, estaba internado en la Villa Deportiva. Después cae Kenneth. Estábamos siempre chateando con Kenneth y Giovanni para ver temas de la banda. Un día me levanto con la noticia y fue un golpe durísimo, yo también casi me muero de la impresión. Me conectan, estuve en unos días complicados. Hasta ahora todavía no pasa el tema. Sabemos que no está, pero en este disco lo tenemos más presente que nunca.

También trabajaron el disco con Diego Dibós.

(G): Es quien terminó el disco. Me dijo ven a mi casa y escuchamos los temas, yo le dije “no, mejor remotamente”. Y él también cayó con COVID esa semana. Estaban Sergio, Kenneth y Diego con COVID, y Diego terminó en UCI, entubado. En ese momento dije “hasta acá llegó Chabelos, este es el disco maldito. No quiero saber nada de Chabelos”. Pero volvimos después de curarnos la pena.

Sergio, hace poco dijiste que estaban heridos, pero no derrotados.

(S): Chabelos es un escape para nosotros, es una catarsis y una cantidad de retos, como actores que hacen música. Cuando comenzamos, éramos los actores. Entonces, la gente nos botaba del escenario. Ahí dijimos “no hay que seguir”, pero nos divertíamos tanto, le agarramos el gusto y nos convertimos en una banda importante dentro de la escena. No somos una banda que abre temporada de conciertos, tocamos hasta donde nos da el cuerpo. La banda no es nuestra principal actividad, pero es la más divertida.

¿Cómo va el documental?

(G): Luis Carlos Burneo nos ha prometido un documental desde hace 15 años, pero todavía no lo hace. Un chico de la universidad hizo un documental muy bonito con información, videos, audios de los ensayos, entrevistas. Pero hasta en eso somos relajados. No es que documentemos toda la historia de la banda pensando en la posteridad. Se lo dejamos un poco también a los fans. Sí nos gustaría hacerlo, solo que no tenemos ni el tiempo ni la voluntad de hacerlo.

¿Consideran que las redes han sido determinantes para captar seguidores más jóvenes?

(G): Chabelos ha logrado esta cantidad de seguidores gracias no solo a las redes, sino al Internet. Los fans empezaron a hacer videos y a compartirlos en Youtube y había videos de nuestras canciones que alcanzaban los millones de reproducciones y la gente se bajaba la música en Ares. Nuestras canciones sonaron mucho gracias a Internet. Chabelos es una especie de placer culposo porque tenemos más de 100 mil seguidores en Spotify, pero si le preguntas a cualquier persona las 30 principales bandas de rock peruano, no va a mencionarnos porque es como el grupo prohibido.

(S): Nosotros nos movemos solo en redes ahora y de ahí otros canales de difusión lo jalan. También es un poco ‘tranca’ poner nuestras canciones en radio tan abiertamente. Por suerte, nunca nos ha preocupado sonar en radios.

¿Cuál consideran que ha sido el reto más grande?

(S): Juntarnos a ensayar. Coordinar algo entre todos es cada vez más difícil. Todo el mundo anda interconectado, pero es imposible ahora juntarse físicamente con la gente.

El 10 de febrero darán un concierto en el Sargento Pimienta de Barranco.

(S): Es el primer concierto del año. Vamos a tocar el 93% del disco nuevo y todas las canciones de siempre. Durará casi 2 horas y media. Tocaremos más 30 temas propios. Será un show mucho más completo.

¿Qué proyectos tienen para este año?

(G): Yo empiezo a grabar pronto Al fondo hay sitio, paralelamente estoy con Chabelos.

(S): Yo estoy alejado de la televisión desde hace unos años. Voy a hacer una temporada de teatro. Yo estoy medio jubilado, en realidad.

¿Planeas volver a Al fondo hay sitio?

(S): No tengo planes de hacer televisión.

(G): Yo estoy tratando de convencerlo porque así grabamos y nos vamos a tocar.

AUTOFICHA

“No somos músicos, somos actores que hacen música. Hemos aprendido el negocio, aprendimos un montón de cómo se maneja el tema. Más allá de la cantidad de gente que nos sigue, para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos riéndonos y la pasamos bien”.

“Hace 20 años, la gente nos pifiaba, nos pedía que nos bajáramos del escenario, y ahora somos un grupo que tiene varias producciones en plataformas y que sigue tocando en vivo. Somos bien conchudos. Tenemos el propósito de cada vez hacer mejores shows”.

“Tenemos unas caras de cierta popularidad porque somos actores populares, pero la gente no esperaría que actores como nosotros, por ejemplo, hagan este tipo de música o que tengan este tipo de formato de banda, porque hasta ahora no existe una banda como Chabelos”.