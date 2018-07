“Hola, papá”. Así nos recibe Sergio el ‘Checho’ Ibarra , con su voz cantada, natural de Córdoba, Argentina. Con unos 280 goles en torneos locales y otros 15 en partidos internacionales, es el goleador histórico del fútbol peruano. El ex futbolista, nacionalizado peruano, llegó a la cima con el Cienciano, pero también tocó fondo con el equipo cusqueño recientemente como entrenador. Pero su último gol ha sido fuera de las canchas, en su faceta de comentarista de televisión, a propósito del Mundial, donde se luce con sus opiniones acertadas. El ‘ Checho ’ juega uno de sus mejores partidos.

Llegó al Perú hace 26 años. ¿Por qué dejó Argentina?

Había debutado en Atenas de Río Cuarto en mi ciudad, allá en Córdoba, a los 16 años. Y dos años más tarde, en un clásico, llegó un empresario peruano que me trajo al Ciclista Lima. Era el año 92. Luego vino Alianza Atlético de Sullana y toda la carrera.

"¿Qué es el Perú?", le preguntamos. El 'Checho' responde: la mitad de mi corazón (Renzo Salazar).

Logró ser el goleador histórico y ganó la Sudamericana con Cienciano. ¿Qué le faltó?

Tuve la suerte de que, equipo adonde iba, hacía muchos goles. También gané un Apertura y Clausura. Creo que a nivel de clubes lo hice todo.

¿Y la selección?

En el puesto que jugaba había jugadores importantes. En ese tiempo estaba Flavio Maestri, luego salieron Pizarro y Guerrero. Me nacionalicé en el 99, cuando estaba en Sport Boys, pero lo hice para no ocupar cupo de extranjero.

¿Pero fue una aspiración llegar a la selección peruana?

Después de que me nacionalicé se habló un par de veces que había la posibilidad, pero nunca se dio y jamás se me metió en la cabeza hacer muchos goles para llegar a la selección. Sabía que no tenía mucha chance.

¿Nunca pensó en dedicarse a otra actividad?

Juego de ‘9’ desde los nueve años. Trabajaba en la mañana; de 1 a 3 de la tarde entrenaba, y de noche, de 8 a 11, iba al colegio. Tenía que trabajar de lo que sea. He sido albañil, pintor, en una fábrica de caramelos, en panadería, de plomero, en la carpintería.

Sergio 'Checho' Ibarra tras anotar un gol en su época en el Juan Aurich (USI).

Usted convivió con las generaciones que no llegaron a un Mundial. ¿Por qué esta generación sí lo hizo?

Por disciplina. Me parece que en la generación que tuvo Oblitas como entrenador había hasta mejores jugadores que los de ahora. Conocí al ‘Chorri’ Palacios, Solano, ‘Chemo’ Del Solar, Jayo Legario, Maestri, Balerio, Reynoso, Ubillús. Era un equipazo que tenía todo para triunfar. Eran jugadores de mucha técnica, pero no se les veía el compromiso que tienen ahora estos seleccionados. Por ejemplo, la técnica de Solano en esta selección no la tiene ninguno. Me parece que ninguno posee la pegada que tenía el ‘Chorri’. Pero este equipo sí tiene compromiso, sí tiene una idea.

Si Gareca se queda, ¿qué debe pasar?

Perú va de nuevo a un Mundial. Estoy segurísimo de eso. Ya tiene una camada de jugadores, solo faltan cinco o seis para reforzar este equipo. Ya hay una idea de juego y un compromiso con él.

Si se va, ¿qué ocurrirá?

Se tendrá que buscar un técnico que conozca la idiosincrasia del fútbol peruano, un tipo ganador, que ya haya estado en selección, que sepa manejar grupos, que sea equilibrado. Tienen que buscar un entrenador del corte de Gareca.

¿Cómo ve el Mundial?

Con muchas sorpresas. Quién iba a pensar que Rusia se iba a meter en los cuartos o que Alemania iba a salir en la primera instancia.

¿Qué pasó con Argentina?

Si no tienes grupo, es difícil sobresalir. No hubo compenetración con Sampaoli. Nunca encontró una idea, tuvo muchos errores, entre ellos no hacer un grupo, no unir al equipo, dudó con las estrategias. Los jugadores no le entendieron nunca y tampoco tuvieron el nivel esperado. Además, el ‘Chiqui’ Tapia no es dirigente de fútbol, no conoce nada de fútbol.

¿Uruguay o Francia?

Le voy a Uruguay. Está más ordenado. Más allá de que no tiene el colectivo de Francia o tiene menos individualidades, es un equipo aguerrido, que se para bien, que sabe lo que quiere. Tiene dos delanteros mortales, de los mejores del mundo. Entre Uruguay y Brasil está el candidato para ganar el Mundial.

¿Inglaterra?

Tienen un plantel competitivo, mucha pelota parada, tienen al goleador. Pero creo que Bélgica juega mejor que Inglaterra. Me parece que la Copa del Mundo se quedará en Sudamérica.

El comentarista deportivo señala que si Ricardo 'El tigre' Gareca se queda como entrenador, Perú clasificará a Qatar 2022 (Renzo Salazar/Perú21).

¿Qué es el Perú?

Es la mitad de mi corazón.

¿Argentina?

La otra mitad de mi corazón.

¿Boca Juniors?

El equipo del alma y el mejor club del mundo.

¿Cienciano?

Es un equipo más. Con lo que me hicieron este año, quedé muy dolido. Ahí me di cuenta de que nosotros somos ídolos de barro. Me sentía muy identificado con ese equipo, pero las acciones borran pasiones. El trato que tuve este año fue uno muy feo, no solo en la parte futbolística, sino también sentimental. Pensé que había un cariño de ellos, pero el trato que me dieron me hizo abrir los ojos.

Cuando se acabe el Mundial, ¿qué será del ‘Checho’: volver como entrenador o quedarse como comentarista?

Siempre que he jugado he tenido el cariño de la gente. Y ahora que estoy en la TV como comentarista, se sigue percibiendo ese cariño. No lo puedo creer. El cariño de la gente es mejor que haber hecho tantos goles. Termino el contrato el 15 de julio y la verdad no sé qué haré. No tengo propuestas para seguir y, en el tema del fútbol, sí tengo dos propuestas para entrenar. Pero no quiero saber nada hasta que termine el Mundial. Me encanta dirigir, pero esta faceta de ahora me ha pegado mucho. He revivido con esto de hablar de fútbol.

AUTOFICHA:

- “Soy Sergio Ramón Ibarra Guzmán. Tengo 45 años. Mi esposa se llama Rocío. Mi hija, la más grande, Pamela; mi segunda hija es Valentina, nació en Argentina; mi hijo se llama Facundo y mi nieta Catalina. Nací en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Cumplo 25 años de casado a fin de año”.

- “Mi hijo Facundo juega en la selección de Surco, en la Copa Federación. Ya lleva como cinco goles, es nueve, zurdo, rápido. Tiene 16 años. Es nacido en Perú y también posee la nacionalidad argentina. Mi hija Valentina, de 19 años, quiere ser periodista deportiva, ya está estudiando”.

- “Valentina me tiene loco, porque me ve en la televisión y cuando llego a casa me grita, porque dice que a veces tartamudeo, a veces digo mal una palabra. Ella me maneja las redes sociales en cómo usar videos y expresarme. Mi mujer, que es hincha de River Plate, elige las camisas y corbatas”.