Así será el concierto de Juan Diego Flórez en la Plaza de Armas

Lima se vestirá de gala para recibir las Fiestas Patrias. La Plaza de Armas se convertirá, mañana, en una plaza para todos y el frío solo será un silencioso acompañante en una noche en la que el tenor Juan Diego Flórez nos regalará lo mejor de su repertorio. A su lado, la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil Sinfonía por el Perú enriquecerán aún más esta velada inolvidable.



Hace un mes se anunció la buena nueva: “Juan Diego Flórez ofrecerá una serenata al Perú”. Apenas unos minutos después, la alegría ya desbordaba a varios. El tenor peruano, que tiene en la actualidad eventos programados hasta 2021, haría un espacio en su agenda para dar inicio a las celebraciones por un nuevo aniversario de la Independencia. Será su primera vez en esta plaza limeña, lugar donde Sinfonía por el Perú, el proyecto social fundado por él en 2011, ya se ha presentado. La última vez en la Navidad de 2017.



El tenor peruano estará en un majestuoso escenario que tendrá a la Catedral de Lima como fondo. Los 300 niños de la orquesta y coro harán lo propio desde sus puestos a la vista del presidente Martín Vizcarra, ministros y otras autoridades invitadas al evento. Pero lo especial y nunca visto: los ojos y oídos de los 20 mil asistentes que disfrutarán el espectáculo.



El tenor ha preparado varias sorpresas. Se repasará algo de ópera, pero también nos regalará temas tradicionales del folclor latinoamericano y peruano, como “Valicha”, “Ojos azules” y “El cóndor pasa”. ¿Qué mejor regalo para el Perú? La invitación está hecha. Solo falta usted.

Dato:

- Más de 7,000 mil niños integran Sinfonía por el Perú, a través de los 20 núcleos de formación en distintas regiones del Perú.

(Difusión) (Difusión) Difusión

Recomendaciones importantes:

​ - No llevar objetos punzo cortantes

- No llevar bultos o paquetes

- No llevar bebidas alcohólicas

- No llevar botellas de vidrio

- No llevar sillas ni bancas

- Acudir con ropa cómoda, ligera y abrigadora.

- Habrá zona de discapacitados con capacidad limitada