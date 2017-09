¿Es posible producir música independiente en el Perú (y no morir en el intento)? La respuesta es sí y la fórmula la tiene Arturo Quispe Velarde, fundador de Necio Records, un sello discográfico que surge con la idea de difundir bandas underground de Lima, Perú y recientemente, Latinoamérica.



El joven diseñador gráfico de 29 años está dedicado al lanzamiento de álbumes en CD y cassette de géneros fuera del circuito comercial, como la psicodelia, el rock progresivo, el stoner rock, el space, el noise y el freejazz. No solo eso. También organiza conciertos, participa de festivales y difunde material de bandas de países hermanos. El objetivo: compartir música en un amplio catálogo.



Su experiencia comprueba que es posible el autofinanciamiento para desarrollar una escena y que —aunque muchos todavía no lo crean— es posible vivir haciendo lo que te gusta.



¿Cómo inicia Necio Records? ¿Cómo surge la idea de fundar el sello?

Inicia en el 2013 junto a Israel Tenor y Joao Orosco, bajo la idea de poder producir en físico material de nuestras bandas. Pasaron los años y mis compañeros por distintas razones dejaron el proyecto y quedé solo. Con el tiempo comencé a formar un nuevo equipo de trabajo para todos los aspectos que requiera el sello, en diseño por ejemplo, trabajamos con el ilustrador Rodrigo Mori.



¿Cuál es el trabajo que realiza el sello?

Está orientado a estilos como la psicodelia, rock progresivo, stonerock, space, la música experimental, el ruido y el freejazz. En base a eso, publicamos en CD o cassette (espero que pronto en vinilo) de diversas bandas y proyectos familiarizados con estos estilos, además de organizar eventos. Nuestro trabajo también consiste en buscar nuevas oportunidades a las bandas, es decir, que tengan algún tipo de rebote a nivel mundial. Sea con una edición en vinilo, reseñas, difusión de sus temas en radios, etc. Desde el año pasado estamos organizando giras a bandas acordes al estilo del sello. Vino a Perú Nubosidad Parcial de Chile y DUMO, RRayen y Comeculebras, de Argentina.



Nubocidad Parcial de Chile en Lima.

¿Qué experiencias has recogido después de todos estos años con el sello?

Creo que el aprendizaje constante. Siempre hay que ver todos los detalles de organizar una gira, por ejemplo. Estar pendiente del momento en que llegue la banda, el transporte, backline, confirmar las fechas con un mes de anticipación mínimo, locales, bandas, etc. Por otro lado, también está toda el trabajo que tiene que tener un nuevo lanzamiento: hacer la nota de prensa, correos a incontables páginas de reseñas, concierto presentación, distribución, etc. Por supuesto que hay más ¡y siento que me quedo corto!



¿Y qué satisfacciones te ha traído el haber fundado Necio Records?

Uno siempre está en una búsqueda constante de poder balancear lo que le apasiona y lo que debes hacer para sobrevivir el día a día. Siento que con Necio Records se está logrando eso. El hecho de poder compartir y de alguna manera, representar bandas que te encantan, crecer con ellos... Además, gracias a este medio, he podido conocer a grandes músicos y también me permitió conocer muchísimo más nuestro del panorama actual de la escena latinoamericana.



¿Hallarlas, contactarlas, ficharlas o producirles un disco? ¿Cuál es la parte más agradable?

En general es todo el proceso, desde buscar nuevos sonidos o espectros de la música a nivel local, latinoamericano o global, hasta llegar a lo último que es un posible fichaje en algún otro sello que desee editarlos en vinilo. Tengo el ejemplo que se logró con KNEI (Argentina), El Jefazo y Spatial Moods (Perú), bandas fichadas por sellos que realizarán sus versiones en vinilo en el extranjero. Al final, la banda está satisfecha de lo que se ha conseguido y decide seguir trabajando con nosotros. Eso es mucho más gratificante.



Spatial Moods de Lima también trabaja con Necio Records.

¿Qué cualidades tiene que tener una persona que desee ingresar al mundo de los sellos independientes?

No creo que haya cualidades específicas para poder crear tu propio sello. Cuando comencé, no tenía idea de qué dirección tomar. Todo lo aprendí con el transcurrir del tiempo entre errores, aciertos, comentarios, recomendaciones, etc. Aunque pensándolo bien, creo que sí hay algo que se debería tener y eso es paciencia y bastante personalidad para nada ni nadie pueda ofuscar tus intenciones. Ni tú mismo.



¿La industria es justa con los músicos de la escena independiente? ¿Y la industria de los sellos independientes, lo es?

Creo que por eso nacieron los sellos independientes, para poder apoyar a las bandas y/o proyectos que representan. Siempre hay que velar por sus requerimientos y necesidades que pueda tener, sean en conciertos, notas de prensa, manufacturación de los CDs, contratos con otros sellos para una versión en vinilo, etc.



¿Cuál la relación de Necio Records con las bandas que produce?

Siempre es la más cercana posible. Más allá de verlo como un trabajo, valoro la confianza y la amistad que brinda cada miembro de cada banda con las cuales hemos y seguimos trabajando.

¿Qué bandas han trabajado o trabajan actualmente contigo?

Por ahora con las que más hemos tenido movimiento son: Ancestro (Trujillo), El Jefazo, Cholo Visceral, The Terrorist Collective, Spatial Moods, Satánicos Marihuanos. Estas son a nivel local. Desde el año pasado hemos comenzado a publicar material extranjeras como DUMO, DON FERNANDO, UN FESTIN SAGITAL y SAM de Chile, KNEI de Argentina, PAUL FLAHERTY y BARKER TRIO de USA.

Este año seguiremos así con publicaciones de IAH (Argentina), UN FESTIN SAGITAL, IHÄ, ambas de Chile y más bandas locales, como The Dead-End Alley Band, Culto al Qondor, y los dos nuevos álbumes de Ancestro y Spatial Moods.