Lucida la presentación en la primera corrida de abono de la feria, con el batallón Juan Fanning de la Marina de Guerra del Perú, minuto de silencio en la plaza por el fallecimiento de Jorge Pérez, presidente de la Asociación Taurina del país que ha luchado en diferentes plataformas en defensa de la fiesta brava. Tras el espectáculo de los marineros, rayando las 4:00 p.m., en medio de una división de opiniones por falta del regado del ruedo.

El primero RATÓN #264, con 515 kilos, de San Pedro, castaño mulato, enmorrillado, con presencia. Andrés Roca Rey lancea, pero no hay fijeza, verónicas con sabor, pero la polvareda permite los bocinazos, un puyazo de Yaco II en buen sitio. Ya en los medios el animal demuestra la sosería. Viruta y Ronald hacen un buen segundo tercio. Roca Rey pide permiso al usía y no brinda. Símbolo que no está a gusto. Se inicia con cuatro estatuarios que remata por los dos pitones con los de pecho; luego siguen derechazos en medio de ovaciones. El animal tiene media embestida, suena la música; hay naturales, los de pecho pletóricos, los olés suenan en el coso. A la altura del tendido 5 entra a matar y deja media bien señalada que es suficiente. Pitos al toro en el arrastre y palmas al diestro.

ASISTENCIA DE LUJO. La sobrina del rey de España, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, junto con María Mercedes Valdez, madre del torero peruano Andrés Roca Rey, en Acho. La joven es amiga cercana del torero limeño (Foto: Javier Zapata / Perú21)

El segundo LÚCUMO, # 271 con 503 de El Olivar, se hace esperar, un jabonero, con morrillo destacado, alegre de salida. Hay verónicas jaleadas, huele a ovación grande, bravo, noble y codicioso. Un buen puyazo de Frank Díaz. El banderillero Jorge Valdez ‘El Rata’ se luce con las Banderillas Trujillo de Antonio Campos. Brinda al público y recibe gran ovación. En tablas del Tendido 7 se inicia la faena, derechazos, el pupilo de Aníbal Vásquez demuestra la gran calidad que tiene. Despatarrado en los tercios, oye ovaciones y palmas a rabiar. Los cachimbos instrumentan el pasodoble Feria de Octubre. Galdós continúa por naturales, un redondo y derechazos, y la alegría es total. Una entera hasta los gavilanes algo caída, barbea tablas, demora en caer. Vuelta al ruedo al toro. Le dan una oreja y pasea en medio de la ovación. Señores del jurado, ahí ya tienen un candidato al Escapulario de Plata.

Tercero de la tarde. ARREBATO #582 con 480 kilos de Santa Rosa de Lima, terciado, poco trapío, pitos. Piden otro juez en medio de reclamos, tercio de banderillas sin historia. El matador Andrés tiene la papeleta muy dura, inicia con los cambiados que encienden los tendidos, pero se van apagando por los gritos de novillo, novillo. Coge la espada y deja una estocada caída. Hay chacota en los tendidos. Pitos al toro en el arrastre y silencio al torero.

Se esperaba con ansias el cuarto, LIBERAL #19 con 515 kilos, de Los Azahares, que tenía fondo y bravura. Debutaba como ganadería en Acho. Galdós lo fija con el capote, pero sale suelto, va al segundo caballo que cuida la puerta Neiser con buen puyazo. Sin brindis inicia labor al hilo de las tablas, derechazos jaleados, y suena Nerva, en medio de la algarabía, pero con la mano de cobrar las cosas no salen bien. Hay más con la mano derecha y con la muleta provocando la embestida, lamentablemente un pinchazo, otra entera y se amorcilla, cae en puerta de chiqueros. Algunas palmas en el arrastre (que se los merecía el toro) y palmas tibias al diestro.

No hay quinto malo, reza la oración taurina, pero ARGUMENTO #286, con 557 kilos, de Paiján, tuvo salida de manso, se regresó a los chiqueros, no tenía transmisión, mansurroneaba y, claro, con ese género no se puede hacer un terno. A pesar de ello, Roca Rey intentó sujetarlo en los medios. Recibe un picotazo de Jhosepht Rojas, del que sale huido, se ve manso, por lo que el matador sin dudarle va a tablas para intentar hacerle faena. Es poca la pelea que ofrece el pupilo de Paiján buscando el refugio de las tablas. Cantó la gallina, decían los antiguos revisteros. Abrevia y deja una entera efectiva que hace rodar al marrajo. Pitos en el arrastre al toro y silencio al matador.

El sexto que cerró plaza: DICHOSO # 360 con 540 kilos, de San Pedro, negro, feo de tipo. Galdós lancea por los tendidos de Sol y Sombra sin llegar a sujetar al manso. En el caballo y en banderillas es muy justo, deja ver que lleva peligro. Con la muleta, el matador Joaquín Galdós ve esfumarse la puerta grande, se nota la desazón en el rostro. Demora en colocar la espada al manso del hierro del Sur chico. Está enfadado el diestro, hay mucho movimiento en el callejón, los asistentes en los tendidos otorgan palmas al esfuerzo.

RESUMEN DE LA CORRIDA.

Con Sol y tres cuartos de plaza, se lidiaron seis toros de diferentes hierros: San Pedro, El Olivar, Santa Rosa de Lima, Los Azahares, Paiján y San Pedro, disparejos en presentación y bravura. Destacó el de El Olivar, nítidamente (para mí, va candidato al Escapulario de Plata). Andrés Roca Rey: palmas, silencio y silencio. Joaquín Galdós: oreja, palmas, silencio.

