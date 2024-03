El martes 26 de marzo se inaugurará la muestra bibliográfica “Notas bibliográficas. National Museum of Women in the Arts” en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ingreso es libre.

El National Museum of Women in the Arts (NMWA) es el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a promover a las mujeres a través de las artes. Fundado en 1981 por Wilhelmina Cole Holladay, ha buscado presentar una visión integradora de la Historia del Arte y se propone como un lugar de encuentro para el debate reflexivo sobre la intersección del género, la identidad y la creatividad. Dentro de sus actividades, contempla un programa de exhibiciones que presenta a diferentes mujeres artistas emergentes e infrarrepresentadas de los estados o países en los que el museo tiene presencia.

La curaduría –a cargo del historiador del arte Enrique Mendoza– intenta promover y difundir la historia y el desarrollo del National Museum of Women in the Arts a través de diversas publicaciones que forman parte de su acervo bibliográfico. La muestra estará abierta al público hasta el 6 de junio.





DATO

- Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Jr. Ucayali 391, Lima).