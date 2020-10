Ella quería ser cantante. Le regalaron un micrófono y cantó. Pero admite que a los 11 años no tenía la habilidad suficiente. “¿Y si la metemos a un curso de teatro?”, dijo su madre.

Pero hace ocho años, de alguna forma, se rebeló a su destino como actriz y decidió volver a cantar. Saskia Bernaola actuaba en El Santo Convento de Patacláun junto a Patricia Portocarrero y Katia Palma. Las tres dejaron atrás las sotanas, para lucir peinados estrambóticos y bien maquilladas. Crearon Las banda-las y esta noche vuelven en un espectáculo virtual, a las 8 p.m. Prometen humor y música, con canciones creadas por ellas. Cumbia, rock, metal y música peruana. Todo en la plataforma Joinnus Live.

Tiene una casa rodante y se llama Pepe Bondi. Es como los antiguos buses escolares norteamericanos. “Como el de Los Simpson y tiene su página de Facebook”, detalla. Su esposo, hijos y ella han viajado hasta Brasil por Argentina, Chile y Uruguay. Fueron tres meses de vivir en movimiento. Hoy, que todo está quieto por la pandemia, Pepe Bondi descansa en el estacionamiento; pero Saskia, genuina e inagotable, quizás ya piensa en su próximo destino.

Contesta esta llamada telefónica, saluda y propone: “lanza la primera pregunta”.

-¿Qué es ser una ‘banda-la’?

Significa ser una trasgresora, ir en contra de las reglas establecidas. Es un poco lo que queremos hacer en el espectáculo, donde cada una de nosotras saque lo más lindo y lo más bajo para hacer reír.

-¿Qué es lo más bajo?

Uy, todas nuestras debilidades. Entre las tres nos estamos macheteando, tirando apodos; claro, con buena onda, porque nos conocemos hace 20 años. Todo el rato sacamos nuestros trapitos sucios para que el público nos vea frágiles. Los payasos son así.

-¿Hoy es más fácil o difícil ser trasgresora?

Siempre hay oportunidad de ser trasgresor porque siempre habrá gente o poderes contra los que el humor se rebela, por eso se hace mucho humor de cosas que son tabú, como el sexo, los drogas, la religión. Expresarse con chispa y con alegría.

-¿Contra qué te rebelas?

Uyayay... Me rebelo contra todo. Me rebelo contra el sistema educativo y lo hago activamente; por ejemplo, mis hijos estudian en casa. Tenemos dos hijos, de 11 y 9 años. Con mi esposo lo hacemos todo a través del juego, tratamos de que la pasen bien, somos flexibles con los horarios. Pero nos organizamos, pues tenemos fechas para presentar los módulos; es un sistema que está avalado por el Ministerio de Educación. Porque siempre será más fácil y simple un padre enseñándole a un hijo, que una maestra enseñándole a 30 niños.

-¿Cómo te educaron a ti?

Fui a un colegio de mujeres, lo cual hasta ahora no comprendo. ¿Por qué mis papás me metieron a un colegio de mujeres si el mundo son hombres y mujeres? No me gustó el colegio, lo sentí como una prisión, y eso que tenía amigas y hasta ahora las frecuento. Igual yo pasaba bien el colegio, prestaba atención. Pero me gustaba llegar a mi casa porque a los 11 años empecé a hacer teatro, y me iba directo a ensayar con mis amigos y presentar funciones.

-¿Siempre has sido práctica y de armas tomar?

Sí, porque me gusta mi libertad. Otra cosa contra la que me rebelo es el sistema alimenticio. Por ejemplo, tengo mi huertito en el techo de mi casa: hay papas, tomates, aguaymanto, maracuyá, papaya. Siento que la comida que venden afuera es muy procesada. No como carne, soy vegetariana, casi vegana. También me rebelo contra eso: comer animales.

-Estás creando tu propio universo, Saskia.

Sí, un universo de soledad (ríe), porque todos a mi alrededor comen carne. Hasta mis hijos quieren comer carne; no los juzgo.

-¿Dirías que eres una persona que ejerce con absoluta libertad su vida?

La libertad está sobrevalorada. El ser humano no tiene libertad. Yo trato de que mis ideas cada vez sean más consecuentes con mis acciones. Tengo 42 años, dos hijos y si bien he vivido la vida loca de adolescente, ahora quiero ser consecuente con mi sentir, con lo que quiero transmitir como artista y adonde quiero llegar con mi vejez. Es lo que construyo ahora.

-En todo caso, tener una casa rodante es un acto de libertad.

Hemos aprendido que se puede vivir en un espacio reducido, pequeño, siendo sostenibles. Tenemos un panel solar en el bus y adentro una refrigeradora que funciona con esa energía.

-¿A quién se le ocurrió tener una casa rodante?

A Lelé (su esposo). Desde que lo conocí, él quería su casa rodante. Y nos demoramos como 12 años para conseguirla. Me parecía un delirio, una locura total, pero es una cosa muy chévere para hacerla en familia. Te enseña a reducir. Creo que en las ciudades tenemos mucho: mucha ropa, muchos zapatos; y cuando uno viaja, tiene que cargar poco. Si la mochila pesa, el viaje se hace más duro.

-Es una metáfora de la vida.

¡Sí! Es filosofía de vida. Esta pandemia nos ha enseñado a reducir. ¿De qué te sirven todos tus zapatos de taco y vestidos de fiesta? Esta pandemia es como una cachetada para bajar nuestro consumo. Yo estoy a favor del consumismo: con su mismo pantalón, con su mismo polo. ¡Señor, dejé de comprar! (risas).

-¿El humor es la columna vertebral de todo lo que has hecho hasta ahora?

Sí, literal. El humor con amor. Trato de reír más que de llorar.

-¿Qué te hace llorar?

Soy llorona. Cuando veo una película sobre madres, cuando veo a Tarzán y a la gorila, cuando termino un libro. Y también lloro cuando me va a venir la regla (ríe).

-¿Y qué te hace reír?

Siento que el universo es un gran payaso, te manda bromas todo el rato. Tú decides cómo vivir tu vida: puedes vivirla como una película de terror, como una novela, como una película de acción. Yo decido vivirla como una comedia.

AUTOFICHA:

- “Soy Saskia Irina Bernaola Regout. El primer nombre es holandés porque mi mamá es holandesa. Ella llegó al Perú hace como 50 años. Conoció a mi papá en Italia. Mi papá era peruano. Soy peruana, pero tengo la mitad de holandesa y la he sentido en mi educación”.

- “Terminé el colegio a los 16 años y al toque me metí a estudiar Artes Plásticas en la Católica. Estudié tres años, pero me di cuenta de que quería ser actriz. Ya había entrado a Torbellino y a las novelas del Canal 2. Además, hacía teatro. Y como actriz, sigo estudiando”.

- “Debo haber hecho más de 20 obras, además de telenovelas y películas. Y ahora se viene una novela que sale en América TV, que se llama Princesas, donde participo y trabajo con mi hija que tiene 11 años. Y con mi esposo tenemos talleres para parejas, donde les enseñamos a volver a jugar en su relación”.

