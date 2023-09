Sara Merel: “Trato de hacer un grito por los lugares abandonados del centro de Lima”

Nacida en 1965 en la ciudad de Lima, Sara Merel reconoció su pasión por las artes desde que obtuvo conciencia, con un desarrollo profesional basado en obras inspiradas en tópicos sociales y personales. La internacionalización de su trabajo le ha otorgado diversos aprendizajes, ubicándose entre las más importantes pintoras del país.

Desde Madrid, su exposición Sueños Urbanos expone ante los ojos del mundo el indignante deterioro de las casonas del Centro Histórico de Lima, lugares donde ocurrieron los sucesos más trascendentes de la nación.

¿Cuál fue el momento o la experiencia que marcó el inicio de tu pasión por el arte?

Desde niña crecí entre olor a pintura y trementina. Luego empecé con el dibujo, algo parecido a los laberintos, siempre a lápiz. Después, descubrí las clases de dibujo desnudo y ahí empezó todo. En esa época conocí un poco la pintura de Franz Kline que me fascinó por largo rato.

Has tenido una carrera artística diversa, incluyendo estudios en dibujo, escultura y diseño gráfico. ¿Cómo crees que estas disciplinas han influido en tu estilo?

Todo nació con el dibujo, y luego la escultura me ayudó a volar un poco dentro de mi pintura y buscar perspectivas, algo así como tres dimensiones, profundizar un poco, buscar dentro de un solo plano, los laterales e incluso atrás. Definitivamente, todas las disciplinas me han aportado un sinfín de alternativas que suman cada día.

Trato de hacer un grito y avisar a las personas pertinentes que trato de darle la importancia a los lugares abandonados de Lima mediante mi trabajo.

Has participado en exposiciones tanto en Perú como en el extranjero. ¿Cómo sientes que estas experiencias internacionales han enriquecido tu perspectiva artística?

La experiencia de exponer mi obra fuera de Perú es siempre una fuente de energía. En el extranjero me encuentro con nuevos ojos críticos que aportan sus sensibilidades y me siento acogida inmediatamente. En muchos casos, con otros artistas con quienes comparto momentos, es algo completamente enriquecedor, ya que son otros puntos de vista y vamos sumando mutuamente experiencias diversas. Siempre voy desarrollando bastante más mi campo y rompiendo un poco el cascarón, y dejando que la mano me lleve, con mucha más libertad.

¿Qué te inspiró para crear la exposición Sueños Urbanos y explorar la temática de la decadencia urbana?

Fue principalmente la posición y situación en las que se encuentran muchas de las casonas antiguas en el Perú, sea por deterioro, por naturaleza, por descuido, por las construcciones y por el tema urbano de Lima.

Sin embargo, en tus obras, transformas espacios deteriorados en escenas llenas de energía.

En principio, quisiera aclarar, porque mucha gente podría pensar eso, no estoy haciendo una demanda ni nada. Todo lo contrario, estoy más bien usando esto como un juego. Yo trato de imaginarme algo lleno de vida dentro de las destrucciones o descuidos. No necesariamente lo que se ha vivido antes, porque en las pinturas ves espacios medio destruidos, por eso trato de llenarlos de vida. Estos muros también tienen vida, porque están llenos de tierra, porque el adobo es tierra y madera. No solamente es lo que se ve, sino lo que está dentro del muro, lo que está escondido.

El título, Sueños Urbanos, sugiere una conexión profunda con la ciudad. ¿Qué significa la urbe para ti y cómo influye en tu trabajo?

Estoy hablando únicamente del tema de la construcción antigua e influye muchísimo. Principalmente, porque yo habito en una casa de esas. No está en el centro de Lima, no es parte del Centro Histórico ni nada, pero vivo y trabajo en una de esas casas que tienen casi tantos años como de las que estoy hablando en la muestra. La ciudad de Lima significa toda mi vida. Un lugar en donde yo he nacido, he crecido, he trabajado. Me he encontrado muchas veces con muchos cambios, sobre todo por mi lado, porque entro y salgo de la ciudad y cada vez que entro me encuentro con cosas nuevas, edificaciones y tal. Para mí la ciudad significa todo. Yo adoro Lima, es una ciudad en donde me desenvuelvo en todos los sentidos. Tengo muchas amistades, tengo mi trabajo, tengo familia. Estoy muy conectada con los climas de Lima, con la ciudad, con absolutamente todo. Pero en este caso, yo luego de hacer una investigación, me he interesado muchísimo en la zona antigua, vieja, porque no solamente es antigua, sino que hay muchas de esas casonas que están viejas, que no están ni habitadas ni cuidadas. Básicamente, me estoy refiriendo a los espacios que están descuidados en el centro de Lima.

No hay una demanda, pero innegable el llamado de atención por el descuido.

Mi mensaje es muy simple. Trato de hacer un grito y avisar a las personas pertinentes que trato de darle la importancia a los lugares abandonados de Lima mediante mi trabajo. No me estoy refiriendo a los espacios inmobiliarios, sino a la zona más antigua de Lima, no solamente en el centro de Lima, sino también en el Rímac, unas casas maravillosas que se pueden restaurar. Quiero hacer un poco de reflexión.

DATO

- La exposición se presenta hasta el domingo 15 de octubre en el Centro Cultural Fundación Huerta de San Antonio, en Jaén, España.