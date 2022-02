Santiago Velasque, fundador de Rikchay Perú:” Debemos usar el cine también para concientizar”

“Si me preguntabas diez años atrás, nunca me imaginaba estudiando Cinematografía”. Santiago Velasque hace esta confesión a solo pocos meses de graduarse de la Escuela de Educación Superior Tolouse Lautrec. Ahora solo vive para el cine y ha encontrado una explicación. “Todas las decisiones que tomé en la vida me llevaron a esto”. Y es así. Santiago, quien desde pequeño se interesó por las artes, descubrió hace unos años que amaba también contar historias, que en su cabeza construía escenarios y diálogos que merecían ser narrados, que disfrutaba ver una buena película y analizarla. Así empezó a amar el cine. Pero no solo eso. Aún de estudiante se las ingenió para poder compartir ese pasión.

Santiago es el fundador de Rikchay Perú, una iniciativa que busca democratizar el acceso a la educación audiovisual. A través de talleres gratuitos ha permitido que cientos de jóvenes con escasos recursos puedan adquirir conocimientos en cine y fotografía. Esta es su historia.

-¿Dónde inicia tu interés por el cine y la fotografía?

Desde muy joven estuve metido en el mundo de las artes, como la actuación, la pintura, la música. Tuve un acercamiento con el folcklore, la cosmovisión andina, compartí con muchos artistas y maestros. Diría que allí empieza mi compromiso de conocer el país a través del arte. Es en ese proceso que descubro la cinematografía.





-Qué te atrapó del cine?

Encontré un espacio en donde todas las artes con las cuales había tenido un contacto se unían para poder crear una historia audiovisual. Para mi resultaba muy amigable este proceso. Descubro que la cinematografía es un arte que se trabaja en equipos de diferentes especialidades. Aprendía de mis compañeros y maestros, todos juntos para llevar a cabo una obra cinematográfica. Es en ese momento que me pregunto: tengo estos conocimientos que estoy cultivando, ¿por qué no compartirlos con otras personas? Allí nace Rikchay.

-¿Qué es Rikchay Perú?

Brindamos talleres gratuitos de cine y fotografía con el fin de que las personas puedan seguir educándose a pesar del contexto en el que estamos. Hay muchos que no conocían la profesionalización del cine, de la fotografía y a partir de estos talleres han podido tomar la decisión de aprenderlas de manera profesional. Han podido reconocer, identificar y valorar las obras de los cineastas.





-¿Cuándo se inicia el proyecto?

En junio de 2020, en una de las peores etapas de la pandemia. Comenzamos de manera virtual con las clases de fotografía, luego vinieron las de cine. Siempre nos hemos enfocado en dirigirnos a las poblaciones vulnerables, que quizás habían perdido sus estudios por la pandemia o los jóvenes que habían dejado de ir al colegio. En Rikchay buscamos convertirnos en el lugar para reconectar a las personas con los estudios.





-¿Qué significa Rikchay?

Es una palabra chanca que significa “despertar”. Para mí el arte es eso mismo, despertar y poder apreciar la realidad, pero desde un punto de vista más profundo, desde las artes, como la fotografía y el cine.





-¿El Perú tiene potencial en la industria audiovisual?

No tengo duda. Y lo podemos comprobar con películas recientes como Canción sin nombre o Wiñaypacha. Muchas veces se ha escuchado la frase de que no se apoya mucho el cine peruano, en especial al cine de autor. Sin embargo, viéndolo desde otro punto de vista, quizás lo que faltaba era poder compartir este lenguaje cinematográfico con el público para que puedan ir a apreciar estas obras, para que obtengan más alcance. Es como en la música, si tu no entiendes el lenguaje, te pueden poner una partitura hermosa y no la vas a comprender. Y a pesar de ello hay muchas películas en estos años que han logrado reconocimiento. No es que falte el talento, sino que hay barreras que aún tenemos que superar.





-¿Qué escenarios has encontrado impartiendo los talleres?

Hemos dictado talleres virtuales en diversas provincias que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, Canchis, Ayabaca, Morropón, Eten, Jauja. Para este año tenemos el objetivo de hacer algunos talleres presenciales y encontrarme con los estudiantes. Algunos me han escrito para decirme que recorren tramos largos para conseguir una conexión a Internet con el fin de ingresar a la clase. También me mencionaban que al principio solo entraba un integrante de la familia, y en la jornada siguiente ingresaba la familia entera. El taller les resultaba un espacio de entretenimiento, pero a través del estudio del cine y fotografía. He podido convencerme de que hay mucha gente que quiere estudiar foto o cine, solamente que hay que abrir oportunidades para que ese talento no se pierda.





-¿El cine peruano forma parte del análisis en los talleres?

Hemos podido apreciar muchas películas de cineastas peruanos. Analizamos su lenguaje, su forma, las estudiamos a fondo. El estudiante no solo internaliza el lenguaje cinematográfico, sino que comienzan a internalizar que el cine está muy alineado a contar historias que tienen un tema de diálogo importante.





-Películas que dialogan con la realidad...

Sí, con el compromiso de hacer una creación que tenga un diálogo con temas que deban ser contados. Por ejemplo, Canción sin nombre, que toca un tema que no debe ser olvidado. Estos temas deben ser contados y por qué no usar el lenguaje cinematográfico para hacerlo. No solo usar el cine como entretenimiento sino también para concientizar. A mi me entusiasma mucho que en los últimos años muchos directores se hayan comprometido con ello.





-¿Hasta dónde quiere llegar Rikchay?

Tenemos como meta para este año llegar a más de cinco mil estudiantes con los talleres. Actualmente estamos también en un proyecto que consiste en grabar varios videos enfocados en distintas áreas del cine y la fotografía. Serán grabados en el interior del país para que los alumnos puedan tener ese contenido de manera gratuita.





AUTOFICHA

-“Soy Santiago Velasque, nací el 19 de julio de 1999. Estudio la especialidad de Cinematografía en la Escuela Superior Tolouse Lautrec, donde Rikchay Perú fue creado. Este año egreso de la carrera.”

- “En Rikchay Perú tenemos actualmente talleres que tienen una duración de tres meses. Primero es un taller básico de Fotografía, luego uno avanzado de Foto Digital y luego el taller de Apreciación Cinematográfica o de Dirección de Fotografía. Todos se realizan de manera virtual. Los alumnos cuentan con una plataforma web con diversas herramientas de estudio”.

- “Para inscribirse, tienen que ingresar a nuestra web: www.rikchayperu.com. Allí dejan sus datos y una vez que se aperturen los talleres enviamos toda la información a través del correo electrónico. También pueden escribir al WhatsApp 989 703 070 o a nuestras redes sociales”.