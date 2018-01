'Santiago, el pajarero': Alas para volar, soñar y caer

En el siglo XVIII, Santiago de Cárdenas propuso al virrey Manuel de Amat que el hombre podía volar como los cóndores y tijeretas que él estudiaba en el cerro San Cristóbal. Sus investigaciones lo convirtieron en el blanco de burlas en una ciudad cerrada a visionarios inventos. Esta historia llamó la atención del escritor Julio Ramón Ribeyro, quien escribió de él: “Es un rebelde. Y yo desde siempre me he interesado en ellos. Aunque fracasen en vida, su obra no muere”. Fue así que “casi a vuelapluma” Ribeyro escribió Vida y pasión de 'Santiago, el pajarero'. Una obra que, 59 años después de haber sido escrita, vuelve al teatro.

TENTANDO AL FRACASO

Nishme Súmar dirige la adaptación del texto del autor de “La insignia”, que considera “descaradamente actual” por los personajes típicos de la sociedad peruana y cómo actúan contra visionarios como Santiago.

“Como el barbero, que encarna el lema ‘el peor enemigo de un peruano es otro peruano’. Un hombre que al no comprender la visión de su vecino, busca destruirlo. Son personajes que existen y son taras en la sociedad”, dice Súmar. Esta atemporalidad es usada en la obra para lanzar críticas con humor e ironía al Perú actual: “Un experto en anatomía. Becerril”, en referencia a un congresista.

Nishme Súmar, directora de 'Santiago, el pajarero' (Teatro La Plaza). Nishme Súmar, directora de 'Santiago, el pajarero' (Teatro La Plaza). Teatro La Plaza

No obstante, la representación del pajarero se siente diferente a la visión de Julio Ramón Ribeyro. No es nostálgico y pasivo, sino un soñador apasionado por su invento. Nishme Súmar le da estas características en las primeras escenas, “para luego acompañarlo en su caída”.

Con más caídas que vuelos, la obra es una oportunidad para acercarnos a una faceta poco conocida de Ribeyro. Y una invitación para no renunciar a los sueños.

Datos:

​- ‘ Santiago, el pajarero’ se presenta en el Teatro La Plaza de Larcomar hasta el 27 de febrero. De jueves a martes, a las 8 p.m. Entradas en Teleticket.

- Actúan Óscar Meza, Gisela Ponce de León, Andrés Salas y Mayra Najar.

Dibujo que hizo sobre sí mismo Santiago de Cárdenas cuando observaba aves en el Cerro San Cristobal (Santiago de Cárdenas). Dibujo que hizo sobre sí mismo Santiago de Cárdenas cuando observaba aves en el Cerro San Cristobal (Santiago de Cárdenas). Santiago de Cárdenas

- Pese a ser objeto de burlas en vida, Santiago de Cárdenas es considerado pionero de la aeronáutica peruana y destacado por sus aportes a la ornitología.