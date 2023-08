En su primer mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley para incorporar la categoría de Policía de Orden y Seguridad (POLORSEG) para fortalecer la gran demanda que existe por mantener la seguridad ciudadana. Como se esperaba, la propuesta ha generado opiniones divididas, siendo el punto a debatir la efectividad que pueda tener la medida. Dentro de ese marco, Sandro Espinoza Flores, quien es experto en temas relacionados a seguridad, gestión de riesgo delictivo y crimen organizado, opina que el discurso de Boluarte, en general, plantea ideas pero no soluciones claras para combatir a fondo este problema. Desde la ciudad de Chicago, la tercera ciudad con más habitantes en Estados Unidos y que conserva diferentes modalidades para combatir el crimen al ser una de las más peligrosa del país, recibe esta entrevista en donde también da detalles sobre su primer libro, ‘Crimen y Conflicto’, novela en donde cuenta diferetes experiencias a lo largo de su trayectoria como especialista en resolución de conflictos y crimen organizado.

¿A nivel general, qué sensación te deja el último discurso presidencial?

No quedaron claras cuáles serán las soluciones. Son ideas, pero nada concreto. Existe una mirada a la problemática, pero no tiene aterrizadas las salidas estratégicas para combatir los temas que, realmente, ponen en aprietos a todos los peruanos día a día… como la seguridad. Pero, lo que sí me queda claro es que a diferencia de Castillo, los asesores que ha sumado Boluarte a su equipo de trabajo, por lo menos, si ven las noticias.

Girando la manija a tu especialidad, ¿cómo ves las propuesta que ha planteado para combatir la criminalidad?

Toda solución debe ir acompañada por un plan estratégico que nos beneficie a nivel nacional, pero todavía no está presente. Hay que entender que ya no vivimos en la realidad que nos proponían los años ochentas o noventas, en donde la demagogia funcionaba. Ahora las comunicaciones y la tecnología han evolucionado tanto que no podemos darnos el lujo de brindar una oferta tan precaria. Por eso digo, falta alguien que se encargue de plantear una solución integral.

En el tema de expulsión de criminales extranjeros, ¿es una solución eficiente?

No, ni como lo plantea la presidenta, ni tampoco el Congreso. Una manera directa de avanzar con ese tema es cerrando las fronteras, acompañado de leyes mucho más drásticas. Está claro que nuestro país tiene un ejército ‘durmiente’, el cual entrena para una guerra que no existe. Apoyan en los conflictos sociales, pero no es suficiente. Ojo, no estoy desmereciendo su trabajo y menos el de la policía. Sin embargo, sí tengo claro que podrían adoptar otras funciones, como en este caso aportar considerablemente a la seguridad del país para que no ingresen más personas que ya han sido expulsadas. Lapolicía tiene un papel fundamental aquí. Es importante que también se potencien a nivel integral.

Justamente ello, el ejecutivo ya planteó la alternativa de crear la categoría de Policía de Orden y Seguridad, ¿piensas que es una propuesta viable de realizar?

Lo que ella quiere es crear una policía de orden público. Pero, pensando un poco más a fondo, lo que se tiene que realizar es una reestructuración completa, que incluya tanto la parte operativa y administrativa. Casi el 70% de nuestros policías cumplen otras funciones y en condiciones muy precarias. Hay que tener claro que la eficacia de la policía dependerá de la plataforma digital que el Estado le promocione.

¿Cómo es que decides ser policía?

Por el abuso que se comente. Me gradué de alférez en el año 19998. Fue una experiencia muy interesante y reveladora para mí, porque sentí de cerca cuáles eran los problemas que hay en una sociedad como la nuestra, más aún en una época tan compleja como la que nos tocó vivir a los peruanos con la presencia del terrorismo. Pero, cuando terminé sentí que algo aún no me llenaba. Tenía ese instinto por seguir y no quedarme solo en ese rango. Además, comprendí a esa edad que no se podía vivir con la economía de un polícia. Entonces, me asesoré mejor y de a pocos he logrado salir adelante a nivel empresarial, dentro del desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Ya después seguí mi camino y empecé a estudiar cómo es que operaban los criminales. En mi caso, puedo decir que he logrado el éxito, pero me gusta proponer soluciones con estrategias sostenibles.

¿Cuál crees que puede ser una solución inmediata a la criminalidad?

Activar el equipo ‘Constelación 2′ que se adquirió en el periodo de Ollanta Humala. Actualmente, la policía tiene el equipo ‘Constelación 1′, que solo puede interferir, más o menos, 260 llamadas. Pero el 2 puede generar más de 5 mil números, voces, palabras. Lo único que necesita para operar es el software… pero no se han tomado la molestia de adquirirlo en todos estos años.

Acabas de publicar tu primera novela, ‘Crimen y Conflicto’, ¿qué reflexiones dejas?

Es una nueva faceta en este viaje que incluye muchas aventuras de investigación. Está basada en hechos reales, en donde me enfoqué en identificar diferentes patrones dentro de los conflictos sociales y en la evolución de la criminalidad. Estas protestas no son clamores sociales, necesariamente. Lo que existe es una gran plataforma con intereses perversos de acuerdo a un plan por diferentes frentes como político, redes, arte, cultura, etc. Eso desestabiliza muchas cosas. El objetivo es compartir información para encontrar otra mirada de la realidad. Recordemos que el coraje y la valentía es cruzar el miedo.

¿Qué te preocupa actualmente?

Quiénes nos va a gobernar en el 2026. Lamentablemente, todavía no aparece una alternativa seria que pueda hacerle frente a los reales problemas que tenemos. Lo bueno es que somos un país en vía de desarrollo, el cual puede copiar modelos ya establecidos. La idea no es repetir nefastos gobiernos como el último que abordamos con Castillo. Hay que aprender de nuestros errores.

AUTOFICHA

● “Mi nombre es Sandro Espinoza Flores. Nací un 11 de diciembre de 1972 en Pucallpa. Actualmente, resido en Chicago, considerada como una de las ciudades más peligrosas de USA. Pero, ello les permite tener una cultura de seguridad impresionante, la cual es compartida en familia”.

● “La inteligencia artificial puede ayudar mucho para combatir la criminalidad, pero si adquirimos un software de seguridad nacional. Es importante, también, mirar un poco las bondades que ofrece el blockchain para acumular datos. Pero, se necesita inversión y, sobre todo, capacitación para hacer las cosas”.

● “En el año 2012 lideré junto a la policía el caso de ‘La Gran Familia’ y el ‘Loco Darwin’, quienes operaban en el norte del país. Recibí muchas críticas. Incluso, recibí hasta seis amenazas de muerte, contratando sicarios en Chiclayo y venían a Lima. Pero bueno, nadie es profeta en su propia tierra”.