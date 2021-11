La penúltima de seis hermanos quería tener la mejor nota. Un día sacó 20. Corrió donde su padre y se lo contó. Pero recibió una respuesta curiosa: “En mis tiempos, yo sacaba 21″. La estudiante de primer grado de primaria le creyó. Tuvo al frente un examen de matemática y volvió a obtener un 20. Pero fue donde la profesora para pedir una explicación: “Mi papá dice que la máxima nota es 21″. Ella hizo todo bien, merecía un 21. No recuerda cómo convenció a su maestra, pero salió del salón de clases con un 21. “Esa es mi hija”, le dijo su padre, oculto detrás de su rostro de asombro, cuando Sandra le mostró su nueva nota.

Aquella lección de ir más allá de lo establecido tal vez ha sido como un faro para la vida. Sandra Justo tenía que estudiar Ingeniería Civil porque muchos lo hacían y era el deseo de su padre. Pero siguió Ingeniería Industrial y hoy es una de las fundadoras de Ecotrash, iniciativa que busca impactar en el medio ambiente a través de la gestión de residuos, propuesta que ganó en la primera edición del concurso internacional Planet Love Challenge de National Geographic y Pepsico.

Nació en su casa, en Obas, a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Está sobre una loma, acoge a unas 2 mil personas, rodeado de mucha vegetación, mirando a otros distritos de la provincia de Yarowilca. “Un pueblito pequeño”, dice. En su DNI aún tiene escrita la dirección de su casa en Obas, a tres horas en automóvil de Huánuco. De padre ganadero, los sábados y domingos Sandra ordeñaba vacas y vendía queso; de lunes a viernes, estudiaba y buscaba un 21.

-¿Cómo se ha transformado la existencia de Ecotrash con la pandemia?

Al tener clientes corporativos, muchos se fueron a hacer home office, y hemos tenido que desarrollar un programa de reciclaje para los hogares.

-Me parece que una idea como Ecotrash debe adquirir mayor valor en una pandemia.

De cierta forma, sí. Pero el avance que se había logrado en concientizar a las personas sí retrocedió un poco por lo mismo que la prioridad era cuidarse del COVID.

-¿Hoy hay una conciencia mayor sobre el reciclaje?

Va en incremento, aunque no a pasos agigantados. El incremento es paso a paso; como siempre digo, cada botella suma. Pero en Perú solo entre el 3% y 4% recicla correctamente los residuos. Y en la región, Colombia tiene 15% y Chile también posee cifras importantes.

-Tenemos valores muy bajos de reciclaje. ¿Por qué?

Son muchos factores. Pero, según testimonios, dicen que no reciclan porque no tienen toda la información correcta; también mencionan la falta de tiempo; y, no menos importante, dicen: “¿Qué gano yo por reciclar?”. Y Ecotrash nace a partir de ese paradigma; entonces, damos toda la información; vamos a tu hogar a recoger el material reciclado, ya que no tienes tiempo para llevarlo a un centro de acopio; y te premiamos o fidelizamos por esa acción de reciclar. La información, sumada a la educación ambiental, hace que la persona ya no lo haga por un incentivo sino porque es nuestra responsabilidad reciclar, es responsabilidad hacernos cargo de los residuos que nosotros mismos generamos.

-¿Cómo funciona Ecotrash?

Una de las principales herramientas es la plataforma, una aplicación web (ecotrash.pe) donde te registras, luego juntas todo el material de la manera correcta –antes te descargas nuestra guía de reciclaje– y, una vez que tienes las bolsas con la cantidad mínima considerable, solicitas el recojo y la plataforma asigna un recolector para ir a tu punto. Y para quienes no tienen cómo escribir en una computadora, nos pueden escribir al WhatsApp (947402957), nos mandan una foto de la bolsa de reciclaje y programamos el recojo. Ahí también se les puede indicar qué pasos seguir, cómo reciclar, su dirección, etc.

-¿Y cómo impacta todo esto en los recicladores?

Buscamos crear esta relación donde todos ganemos. Primero gana nuestro recolector, porque le asignamos puntos de recojo, de lugares donde el material está correctamente segregado; pasa de la informalidad a tener un trabajo un poco salubre, digno y dejar de estar expuesto a la inseguridad. Y de ahí gana nuestro usuario y gana el planeta. Buscamos incrementar el ingreso de los recolectores, por lo menos, en un 40%; buscamos que en el menor tiempo posible ellos puedan recolectar mayor cantidad de residuos.

-El ingeniero Marino Morikawa alguna vez me dijo que quienes recogen la basura son héroes sin capa.

Exacto, y muchos de ellos no lo saben. Entonces, se trata también de empoderamiento. La labor que realizan es súper importante: como sociedad no lo vemos como un trabajo digno, pero es así; y cuidan el medio ambiente. Nosotros les llamamos líderes ambientales.

-Quizás habría que entender también que la basura tiene un valor.

Es un recurso importante. Si lo gestionamos de manera adecuada, nos permitirá alargar la vida de nuestro planeta. Por otro lado, la basura puede generar trabajo para más personas. La mal llamada basura es un recurso que puede ser aprovechado.

-¿Tener un trabajo con impacto social es el ideal?

Vengo de una familia que siempre ha hecho negocios y yo siempre he querido crear algo. En la universidad no sabía cómo lo iba a hacer, pero ya estaba involucrada en temas de voluntariado, emprendimiento. Cuando escuché este concepto de emprendimiento social, se despertó en mí un bichito súper fuerte. Hace cuatro años me hice la pregunta para qué estoy acá: ¿para trabajar para alguien o para hacer algo? Me fui a un voluntariado y regresando, en un evento, conocí a mi socia. No inventamos la pólvora, sino vimos la realidad.

-Sandra, ¿y se ha vuelto a sacar 21?

Nunca más me dieron el 21 (risas).

-Pero Ecotrash puede ser un 21.

Sí. Se trata de ir más allá de lo que una puede hacer.





AUTOFICHA:

- “Soy Sandra Justo Cámara. Tengo 28 años. Nací en Obas, en Huánuco. Nací en mi casa, en el año 93. La niñez ha sido una de las etapas más bonitas. Obas ha tenido bastante crecimiento y desarrollo porque hemos tenido la sede de la Universidad Hermilio Valdizán”.

- “Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Hermilio Valdizán, luego hice un intercambio en la Católica. Actualmente, llevo cursando una maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad en la UPC. Antes de Ecotrash trabajé en una empresa de innovación”.

- “También trabajé en una empresa que produce panetones, galletas. Ahora creo que la principal proyección es reactivar toda la operación que tiene Ecotrash y tenemos pensado en 2022 ir a otras regiones de nuestro país; hay muchas personas que nos escriben de otros departamentos”.

