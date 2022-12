A los 15 años, para cumplir 16, dejó el baile. Práctica que realizaba desde los 4 años. “Sentía mucha presión, no me sentía yo, sentía que no sabía quién era”, me dice Sandra Bégué, quien llegó, finalmente, hasta Broadway y hoy es profesora y directora artística de D1, la escuela de danza de Vania Masías.

A los 17 años volvió. Su amiga le pidió que la acompañe a matricularse en un curso de verano de 2008, justamente en D1. Solo la acompañaría, porque lo tenía decidido: no volvería a bailar, no más. Llegaron y vio que un grupo de jóvenes ensayaban. “Extraño bailar”, pensó mientras contemplaba esa escena. Su amiga no se matriculó y Sandra sí. Entró al curso de jazz básico. A la primera clase ingresó con pánico. “Pero fue lo mejor que me pasó”, me dice.

Está sentada en medio de uno de los salones de baile de D1 en Miraflores, rodeada de paredes de espejos, que reflejan el tatuaje que lleva en el brazo izquierdo, uno donde una mujer se abraza, una mujer que podría ser ella.

-Me dices que debemos entender nuestro movimiento.

Más que entender, creo que es conocer, comenzar a conocer, a aceptarlo, a descubrirlo conforme vas avanzando. Pensamos que el baile es una sola cosa, pero en realidad nosotros bailamos todo el tiempo. No hay nada más bonito que empezar a descubrir ese movimiento y empezar a apoderarse de eso y sentirse bien.

-¿Todos podemos bailar?

Todos podemos bailar.

-¿Pero quienes decimos que tenemos dos pies izquierdos?

(Risas). También se puede. Hay que tener paciencia, hay que saber que es un proceso. Sí creo que todo el mundo puede bailar. Enfocarse en una carrera profesional es algo aparte.

-Entender el movimiento es entender lo que somos.

Exacto. Y aceptar todo tipo de movimientos, aceptar que tal vez te mueves a otro ritmo, a otra velocidad.

-Al baile también se puede llegar como jugando, de niños. ¿Fue tu caso?

Empecé haciendo gimnasia cuando tenía 4 años. Mi mamá me matriculó. Le gustaba mucho la disciplina y el orden. Ella también hizo gimnasia. Empecé a descubrir muchas cosas sobre mí desde pequeña. Me divertía mucho. Me gustaba jugar y también veía a la gimnasia como un juego. Y siempre me ha gustado aprender.

-¿Eras tímida o atrevida?

Era un poco tímida. De hecho no me gustaba que me hicieran bailar, me daba vergüenza (ríe).

-¿Por qué?

No me gustaba que me vieran. Me encantaba bailar en mi cuarto, sola.

-¿Qué bailabas?

No sé, las canciones de Nubeluz, Torbellino.

-¿No intentaste ser parte de esos elencos?

Nunca. Me gustaba el escenario, creo que porque me sentía muy libre.

-Pero si te daba vergüenza que te miren.

Pero cuando estás en el escenario las luces del público están apagadas y es como si estuvieras sola, y no sientes que realmente te están viendo. Al mismo tiempo, estás en un trance donde estás tú siendo tú en su máxima potencia, un momento muy íntimo conmigo y que al mismo tiempo comparto con un montón de gente.

-En otras entrevistas has contado que dejaste el ballet porque te dijeron que estabas subida de peso.

Fue una de las razones. Hay un tema súper fuerte con el peso, con la imagen corporal. Nunca me sentí mal con mi cuerpo, hasta que me lo dijeron.

-¿En qué momento dijiste ‘no tienen razón’?

A los 23, 24 años. Me tomó mucho tiempo sentir que era feliz en mi cuerpo, y que amaba mi cuerpo y que quería bailar porque me hacía bien, no por cómo se me veía físicamente.

-¿Qué pasó a los 23?

Conocí los heels, técnica de aprender a bailar en tacos. Entré a una compañía en Los Ángeles. Una de las primeras capacitaciones de la compañía fue de una bailarina maravillosa que se llama Aisha Francis, una de las matriarcas de los heels. Cuando la vi, sentí alivio. Podía ver a alguien como yo y sentirme cómoda. Vi en ella lo que yo quería ser, me inspiró muchísimo. No solo podía bailar sino también podía lograr eso en otras personas. Me hizo pensar que necesitaba reencontrarme, reamarme, reevaluar lo que hacía.

-Los estereotipos en el baile perviven hasta hoy.

Sí. Y estereotipos no solo con el cuerpo, sino en general. Aún estamos bastante atrasados. Creo que nos toca seguir hablando abiertamente de eso, y seguir enseñando con el ejemplo. Hay que romper abiertamente con los estereotipos.

-¿Por qué te cautivaron los heels?

Por lo sensual y hermosa que me sentía al hacerlo. Si me veía o no así, era otro tema que pasó a segundo plano. También cambió mi visión de si quería verme bonita o si quería verme poderosa. Me decía: “Me veo una mujer fuerte, me veo poderosa, quiero que las mujeres empiecen a verse así”.

-Hoy te miras en estos espejos, ¿y a quién ves?

Veo a una mujer que ha construido un montón, que le ha costado muchísimo tener que aceptar quién es, pero que también se siente orgullosa de sus pasos. Y más que eso, veo a una mujer que quiere que todas las mujeres se puedan ver así.

AUTOFICHA:

- “Soy Sandra Bégué Valdez. Mi primer apellido es francés. Creo que el papá de mi abuelo fue quien llegó de Francia al Perú. Tengo 32 años. Yo nací en Lima. Mi papá no era cantante, pero cantaba, tenía una bonita voz. La mayoría de los nietos hemos salido artistas”.

- “Empecé a estudiar Nutrición, pero no acabé. Justo a la mitad de la carrera, opté por mi carrera de baile. Estuve 10 años en la compañía D1. En Los Ángeles fui parte de la compañía de Rob Rich, que es mundialmente conocida, fue increíble formar parte de ella”.

- “Este año estuve en Todos vuelven con Preludio. Además de estar en D1, también tengo una compañía propia. Para el año 2023, en D1 venimos con una nueva sede, con espectáculos bonitos; y también tengo proyectos con mi compañía, pero prefiero no decir nada aún hasta no tenerlo cerrado”.

