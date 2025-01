Samira Chaya: La sexualidad es el puente con lo divino”

Samira es un crisol de sangres. Tiene de siria, sueca, francesa, italiana y, por supuesto, argentina. Es un huracán sensual y sexual que busca liberar mente y cuerpo de quienes ven en ella una maestra en el arte del autodescubrimiento físico y espiritual a través de la danza y la meditación. La carne y lo divino unidos. Actualmente, es maestra de mindfullness tántrico, de autoexploración y libertad.

¿Quién es ese personaje maravilloso frente a mí?

Bueno, Sami es una encontradora de éxtasis. Lo sentí desde el vientre de mi madre. Mi mamá es bailarina y mi papá es músico y fueron ellos quienes me iniciaron en mi camino espiritual. Entonces traigo esa ancestralidad de raíces. Mi lengua materna, mi danza materna, es la danza árabe, el belly dance, que es por donde yo empecé a crear puentes entre lo humano y lo divino, e incluso sexual. A los 12 años ya era coreógrafa, y preparaba gente para competencias.

¿Qué significa la danza?

La danza no solo que me ha salvado, sino que me ha mantenido en esa chispa, y en ese lenguaje de expresión que canalizaba mi energía sexual, mi energía sensual, todas mis emociones. Es el camino por donde creas resultados internos, estados elevados de conciencia, por donde puedes crear resultados en concreto. Todo ese método, ese mapa que yo fui creando a través de la exploración de un montón de herramientas terapéuticas, rítmicas, el tantra, la sexualidad sagrada, y toda esta investigación, logré expresar, sentir a través de la danza, llevarlo a un lenguaje para luego poder compartirlo.

¿Se puede hablar de una Sami antes y después?

Sí, definitivamente. Yo empecé mi camino de la danza desde muy niña, hasta que en un momento quise salir a explorar el mundo. Me fui de viaje, bailé en cada lugar que estuve.

¿Qué edad tenías?

A los 19 años, cumplí 20 en Brasil. En esa búsqueda y en ese encontrar, regalé mi maleta, agarré una mochila, regalé mi ropa, me camuflé en la calle. Quedé superaustera. Danzaba en el semáforo, bailaba en un restaurante, trabajé en un hotel. No sabía dónde iba a comer, dónde iba a dormir, qué iba a hacer. Pero iban apareciendo a cada instante sincronías, como gente que me traía no sé qué, el amigo de la esquina que me decía: acá hay una pensión que pueden quedarse a dormir, cosas así. La historia de mi viaje ese fue así alucinante.

Vivimos en una sociedad donde hay miedo hablar sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, ¿por qué?

Nosotros pensamos que nuestra relación con nuestra mente es una cosa, la relación con nuestro cuerpo es otra, mi relación con mi sexualidad es otra, con mis hijos, mi labor, mi trabajo, bla, bla, bla, ¿cierto? Justamente cuando yo hablo de crear ese estado de unidad es que entiendo que nosotros traemos ciertos patrones ocultos sin que nosotros seamos partícipes. Entonces nosotros usualmente somos turistas en nosotros mismos, entonces esa autoridad interna, esa voz interna va a empezar a estar en esa atención plena. Eso sería ese mindfulness tántrico como le puse yo, que claro, nos va a regalar empezar a estar en contacto con nuestro cuerpo como vehículo de nuestro espíritu.

¿A qué edad y cuándo se le debe hablar a los hijos sobre la sexualidad?

Desde niños porque la sexualidad, así como los ritmos vitales con los que yo también trabajo van asociados a las etapas de nuestra vida. Nosotros venimos de un acto sexual, por eso que hablamos que la sexualidad es el puente con lo divino, es nuestra energía más poderosa con la que contamos los humanos.

En Sudamérica, ¿por qué todavía somos, por decirlo así, cucufatos?

Bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión rítmica y de que cada lugar tiene su propio ritmo, así como cada persona tiene su propio ritmo. De hecho, Argentina, siempre fue un país bastante vanguardista. Yo creo que estamos en una transición de que pasamos por el matriarcado, patriarcado, ahora de nuevo quieren el matriarcado. La mujer tiene que recuperar su relieve. Para conectar hay que estar desconectados con nuestra ciclicidad femenina. Estamos todos muy masculinizados. Y la mujer llega fundida a eso.

Ya tienes 12 años acá, creo que puedes tener la autoridad de decir cómo es el hombre peruano y cómo es la mujer peruana.

Hermosa gente. Podría decir que me ha faltado explorar un poquito. Tengo muchos amigos y amigos peruanos, el papá de mi hija es peruano. A nivel general yo amo a los peruanos, primero quiero decir eso. Pero sí, es verdad que son un poco cucufatos.

Nuestras mamás, quizás, no tenían la misma información que tenemos ahora. Sin embargo, en esta época todavía puedes encontrar chicas jóvenes que aseguran no conocer el orgasmo.

No, no, tremendo. Bueno, no me quiero poner así como la diosa Atenea que llegó a Perú a enseñar porque yo también estoy en ese camino. Yo primero aprendo a explorarme y a darme cuenta qué se siente acariciarme el dedo del pie, qué se siente detrás de la rodilla, qué se siente si me paso aceite y me automasajeo. Todas estas cuestiones que yo ofrezco en mis grupales. También he acompañado a parejas que les enseño a hacerse masajes, a respirar, a elevar la energía. Estamos todos muy genital, todo condensado ahí y, claro, en el camino nos vamos frustrando, no nos conocemos, no sabemos absolutamente nada de nuestra sexualidad que no se reduzca a lo genital. ¿Te das cuenta?

La sexualidad está en cada rincón de la naturaleza.

Si tú ves, cuando consumes algún tipo de planta, ves que todo está copulando. La hormiguita con el esto, el esto, la tierra, el esto, ¿no? Y es alucinante. Entonces uno tiene como esta mirada de que está mal sexualizar, ver la teta y decir, oh, la teta, ¿no? Pero en realidad, para lograr un resultado, tienes que conquistarte a ti mismo para luego seducir tu realidad. Tienes que hacer el amor con cada uno de tus recursos, hemisferio derecho e izquierdo, mi energía femenina y masculina.

Concretamente, ¿qué enseñas en tus talleres?

Bueno, en principio vas a recordar la memoria de esos instantes de éxtasis que ya viviste en tu nacimiento, en tu lactancia, en el mejor de los casos, si has mamado del pecho de tu madre. Eso es éxtasis total y puro. Fíjate que está tan vinculado a la sexualidad, a la fase oral, a la fase anal, todas esas sensaciones que se te van despertando. Para llegar a ese éxtasis, te voy a inducir en un proceso rítmico, musical, que te va a despertar sensaciones, emociones. Una vez que yo estoy en la raíz y sentís como el bebé que nació, estoy listo para gatear, entro a la infancia, voy a descargar con la ira, voy desprogramando emociones alojadas en distintas partes del cuerpo. Es una especie de canalización que va surgiendo y donde utilizo distintas herramientas psicoterapéuticas, incluso como las constelaciones familiares. Se van haciendo dinámicas donde vamos soltando creencias limitantes que nos limitan al placer, al goce, a la sexualidad.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Samira Alicia Chaya. Tengo 31 años. Nací en Argentina, en Rosario. Mi papá es libanés, nacido allá y de mi mamá tengo la gran mezcla. Soy de Aries, ascendente en Leo, luna en Escorpio”.

“En Rosario tenemos una familia de amigos peruanos que son de Chiclayo. Hacían cebiche y mis papás comida árabe y hacíamos intercambio cultural de comida. Hablaban de Perú y surgió venir. Pensé que sería de pasada”.

“He tenido el honor, el orgullo de conocer más Perú que mi tierra. No sé qué pasa con este territorio, más allá del papá de mi hija que vive acá, y que claro, me enamoré y me quedé. Lo que sale de la tierra y toda esta cultura me jala tanto”.

