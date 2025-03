Samanta Schweblin: “Si pensamos el bien y el mal en términos radicales, favorecemos la desconexión”

Toma el segundo café de la mañana. Afuera hace “muchísimo” frío. Pero –dice– lo que pesa en el invierno berlinés no es tanto el frío, sino la oscuridad; y lo retrata como si fuera uno de sus cuentos: en octubre una nube gigante cubre la ciudad, y no se retira del todo hasta mayo del año siguiente.

“Es duro para una latinoamericana vivir tantos meses sin sol. En general, escapo en medio del invierno a Argentina para recargar mi vitamina D3 y ver a la familia”, se lee en el texto que me envía.

Samanta Schweblin está sola mientras responde estas preguntas. Es miércoles y vive en un departamento que alquila desde hace unos diez años. Tal vez en el mismo lugar donde escribió El buen mal (Penguin Random House, 2025), su nuevo conjunto de cuentos que ya se encuentra en las librerías.

La denominada maestra del cuento contemporáneo latinoamericano pidió que esta entrevista sea por escrito. En la fila de preguntas que le envié, una la interroga al respecto.

¿Por qué atender una entrevista por escrito?

Siempre me pregunto ¿y si pensar con tiempo fuera una responsabilidad? Desde que era chica digo que escribo para no tener que hablar, pero luego, con los años, la escritura me puso en este lugar de exposición, y eso no siempre es fácil para alguien que se pasa horas sopesando el peso de una palabra. Por escrito puedo pensar mejor lo que quiero decir. Y esto último de “pensar mejor” tiene que ver con una segunda razón por la que prefiero contestar por escrito. Muchas veces esos autores a quienes consideramos “genios”, no son más inteligentes que sus lectores, sino simplemente personas que se tomaron el tiempo necesario para pensar. Pensar con calma. En una lectura de corrido, una frase que se lee como una genialidad, podría en realidad ser el resultado de ese tiempo de reflexión.

A propósito del libro. Se dice que solo existe el bien y mal. ¿Cómo es el buen mal?

Escribí este libro preguntándome, y creo que todavía me lo pregunto, qué fuerzas comandan la previsibilidad de nuestras vidas y qué fuerzas las pone en jaque. Tengo la sensación de que vivimos inmersos en tanta inmediatez, simplificaciones, que sobrevolamos los días en una suerte de duermevela, cuando en realidad están pasando cosas terribles a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué nos despierta?, ¿qué nos obliga a prestar otra vez verdadera atención?, ¿qué nos obliga a parar y a pensar? Si pensamos el bien y el mal en términos radicales, nosotros-ellos, los buenos-los malos, los que saben-los que son tontos, lo útil-lo inútil, seguimos favoreciendo la desconexión y el desentendimiento, y, por lo tanto, nuestra propia infelicidad. Si pensamos en “el mal” como lo desconocido, lo extraño, lo que nos parece amenazante, creo que hay algo de esa energía que nos despabila, nos obliga a prestar verdadera atención. Estas historias apuntan directamente al corazón de esa atención. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando quedan en vilo, cuando nuestra atención se expande como una alarma que ya no podemos desactivar?

¿Cómo explicar lo que vivimos?

Vivimos en las consecuencias de la radicalización, que es parte de este pensamiento binario de “lo bueno” y “lo malo”. Es también el efecto de un círculo vicioso, porque cuando la violencia pasa ciertos límites, y acá pienso en muchas de las guerras que se están dando ahora mismo en el mundo, el dolor y la injusticia también radicalizan, y es entendible, es el efecto de daños y daños y daños irreversibles. Pero al menos para los que tenemos el privilegio de seguir funcionando en mundos más o menos habitables, tenemos más que nunca la obligación de intentar desarmar en nuestros pensamientos estas ideas de radicalización.

En el relato “Bienvenida a la comunidad” la distancia entre ‘la normalidad’ y el suicidio es mínima y eso lo vuelve escalofriante. ¿Por qué lo planteas así?

No deberíamos dar tan por sentado que estas distancias son tan grandes. Como norma general en mi escritura, me interesa esa tensión que se produce cuando, desde el realismo más cotidiano y familiar, los textos logran asomarse a lo extraordinario, a lo extraño, a lo insólito, sin cruzar nunca la línea hacia lo imposible. Ese “no siempre sucede, pero podría suceder” es un espacio que además está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Que no le prestemos atención, o que juguemos a darle la espalda, no lo hace desaparecer, solo nos vuelve más superficiales y vulnerables.

Antes ya lo has hecho y dicho: la casa como espacio (casi) ‘represor’... ¿Por qué? ¿El sentido de casa nos aleja del sentido de comunidad?

Para nada, y de hecho soy una defensora de esta idea que ahora escucho cada vez más, de que para solucionar muchos de los problemas que estamos atravesando necesitamos urgentemente volver a espacios más comunitarios, y la familia es central para esto. ¿Pero qué tipo de familias? ¿Y qué tipo de casas? Son dos conceptos en crisis y que necesitamos seguir discutiendo. A veces se vuelven espacios demasiado rígidos de los que cuesta escapar. Aprietan para cuidar, y así lastiman. Incluso desde el amor más verdadero que debe haber, el de una madre o un padre sobre un hijo, queremos cuidar y formar, y esa formación arrastra siempre, inevitablemente, deformación, arrastra creencias, mandatos, ideas sobre el mundo. Es un proceso inevitable, es parte de lo que somos y no tengo una crítica particular contra esto, pero creo que es saludable pensarlo, mirar estas pequeñas tragedias personales que nos hacen ser quienes somos.

¿Por qué las parejas en los relatos del libro?

Mira, ahora que lo decís no había pensado hasta qué punto esto es algo nuevo en mis textos, no había tanto peso en las parejas en las colecciones de cuentos anteriores. Quizá haya algo ahí más mío, más personal por tratar de entender cómo queremos, y por qué, y para qué, y cuanto nos duele cuando algo de todo esto no funciona, y cómo podríamos aprender a seguir adelante. Escribo muchas veces para entender lo que me pasa, o para anticiparme en lo que voy a hacer.

Tu psicoterapeuta dijo de ti que a tus 12 años eras una persona muy normal, pero que tenías un completo desinterés por el mundo que te rodeaba. ¿Hoy sobre los 46, ese desinterés se mantiene o aumentó o disminuyó?

Creo que tanto entonces, como ahora, tengo todo lo contrario al desinterés. Sin un interés extraordinario por lo que me rodea no me dedicaría a la literatura, o por lo menos no al tipo de literatura que escribo. Creo que la psicoterapeuta se refería a mi entorno más cercano. No te puedo explicar lo que me aburría yo en la escuela, era un calvario. Y tenía pésimas notas. Ayer vi una entrevista al increíble a Roger Penrose, posiblemente el más grande matemático vivo. Contaba que sus peores notas en el colegio eran en matemática, hasta que un profesor se dio cuenta de que lo que le ocurría a Penrose es que avanzaba con otra profundidad. Es decir, no terminaba los exámenes no porque fuera tonto, sino porque era tanto en lo que estaba pensando, que necesitaba el triple de tiempo que el resto. Si se le daba el tiempo necesario, era más inteligente que el propio profesor. Pienso en cuantos chicos viven atrapados en estas escuelas que están solo hechas para un tipo de niños y un tipo de inteligencia, cuántas cosas nos perdemos formándonos de esta manera que, además, sigue respondiendo a un mundo que se acabó medio siglo atrás. Pero bueno, el talento de Penrose te aseguro que no lo tengo, y quien sabe, quizá si yo no me hubiera aburrido tanto en el colegio, no me hubiera puesto nunca a escribir.

Autoficha:

“Tengo 46 años, nací en Buenos Aires. Estudié Cine, en la Universidad de Buenos Aires. Tuve un primer gran maestro, mi abuelo Alfredo, con el que solíamos pasear mucho, ir a museos, a ver obras de teatro. De regreso escribíamos juntos un diario sobre esas salidas que llamábamos ‘jornadas’. Así empecé a escribir. Luego fui a algunos talleres literarios muy informales, durante la primaria, y ya a finales de la secundaria y durante la carrera de Cine asistí a talleres literarios más serios. Con serios no me refiero a profesionales, nunca estudié esto en escuelas o instituciones. Sino a casas particulares de escritores que invitan a grupos semanales a leer producción y generar feedbacks sobre lo que se escribe. Tenemos una tradición preciosa de este tipo de talleres en Buenos Aires, y muchos los llevan adelante grandes maestros de la escritura. El taller al que más años asistí fue el de mi gran maestra, la escritora Liliana Heker".

-“He publicado seis libros. Sí tengo apego con libros de mi biblioteca; por ejemplo, uno que adoro es la primera edición de los diarios de Kafka en Argentina, del 43, que heredé de mi abuelo Alfredo. Otro también heredado de él, un cómic ilustrado por Alberto Breccia de Los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Y una edición chiquitita y cuadrada de Atrapa el pez dorado que le regalé a mi abuela unos años antes de que falleciera, y luego heredé con todas sus marcas y comentarios, y atesoro siempre cerca.

-(Mi proceso para escribir) cambia mucho de libro a libro. Pero diría que hay una gran etapa previa a la escritura, en la que pienso mucho, tomo notas, pero no me largo todavía a escribir. Esto puede durar meses para un cuento, y años para una novela. Luego la escritura es rápida, un mes para un cuento, un año para una novela, aunque claro, me refiero únicamente a la fatalidad del primer borrador. A partir de ahí empieza el trabajo de reescritura, que en una novela puede llevar otro año, pero en los cuentos, por el tipo de intensidad que requieren, podría llevar dos o tres veces el tiempo de escritura de su borrador. Luego doy el material a leer, y muchas veces esto me devuelve otra vez a la reescritura".

-(Sobre autores peruanos) se me vienen a la cabeza varias autoras talentosas de mi generación, como Gabriela Wiener, Katya Adaui, Claudia Ulloa Donoso. Y por supuesto, Cesar Vallejo, otro favorito de mi abuelo Alfredo; los cuentazos de Julio Ramón Ribeyro; algunos que recuerdo de Luis Loayza; Pilar Dughi, de quien leí poco porque no es tan fácil conseguir sus cuentos. (Con la cineasta peruana Claudia Llosa) ya somos equipo, después de la adaptación de Distancia de rescate escribimos un segundo guion juntas. Y sigo trabajando en más cuentos, es mi estado natural. En general, necesito varios años de trabajo entre libro y libro”.

