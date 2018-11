Salman Rushdie: cuando la obra sobrevive a la censura

La extensa fila de hasta ocho cuadras desde la puerta del Teatro Municipal de Arequipa mostraba a hombres y mujeres, de edades diversas, con libros de Salman Rushdie en las manos. Algunos se alistaban para leerlo por primera vez; otros mostraban en las tapas y en las hojas los años de atesoramiento. Algunos más llevaban hasta dos ejemplares con la esperanza, vana por cierto, de alcanzar una dedicatoria del escritor británico nacido en la India, autor de 'Los versos satánicos' o 'La decadencia de Nerón'.

La tarde de ayer se realizó uno de los encuentros más esperados del Hay Festival, Arequipa: Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie. De moderadora, la periodista argentina Leila Guerriero.

Salman Rushdie, de 71 años, no opacó al nobel cuando abrió la puerta de su vida literaria. Los tres culminaron lanzando rosas al público, aplausos de pie, fotos, sonrisas, un amor por el libro que se podía sentir en el auditorio.

LA CENSURA

La voz de Salman Rushdie se escuchó primero el viernes y aseguró que los que combaten a los libros lo hacen desde la ignorancia. Sin alzar la voz, sin amargarse, el escritor refirió que la mayoría de los radicales islamistas que pidieron su muerte no habían leído su obra.

“Quienes atacan a los libros, no los han leído”, puntualizó, tras rememorar las veces en que sufrió persecuciones por su trabajo literario, el cual sobrevivió a sus censuradores.



TRASCENDER

Mientras Vargas Llosa decía que podía ver películas malas, pero no leer malos libros porque se indignaba, Salman mencionó a 'Cincuenta sombras de Grey', obra que no compró y que le llamaba la atención por el ruido mediático. Leyó el primer capítulo en Internet y concluyó que no era sexy, “y además la escritura es tan mala, casi analfabeta”.

Rushdie recordó que en la India, donde creció, los besos eran censurados en el cine, y por mucho tiempo pensaba que acercarse a una mujer era cosa de juntarse y salir volando. Esto lo resolvió luego. “No tuve acceso a una biblioteca erótica, me hubiera gustado”, confesó. Las obras que lo impactaron fueron 'Lolita' y 'Trópico de Cáncer'.

"No hay muchos finales felices en mis historias. Solo recuerdo uno que lo tenga... pero es de literatura infantil, no cuenta", expresó Salman Rushdie.

¿Qué autores contemporáneos pasarán a la historia? La pregunta de Leila del cierre fue contundente.

Vargas Llosa no dudó en mencionar a Jorge Luis Borges, singular, creativo, imposible de emular.

Rushdie dio tres nombres de autores norteamericanos que considera trascendentes: Philip Roth, Saul Bellow y Toni Morrison.

“Hay escritores que traspasan el tiempo y las fronteras”, cerró Rushdie, sin pensar que él y Vargas Llosa justamente ya lo habían logrado.

DATOS

- El viernes, en el Teatro Municipal, Salman Rushdie –el autor de Los versos satánicos– fue recibido por el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

- En ese encuentro, abordó los problemas de censura y las amenazas de muerte que recibió.