La pasión por el coleccionismo jamás se vio tan bien representada como hasta ahora con Jorge Vásquez, un joven abogado que llevó su fanatismo a un nuevo nivel. Cuando era niño, allá por la década de 1990, quedó cautivado por la serie del manga Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), y desde ese momento se marcó un propósito: conseguir todos los artículos de esta serie.

Con el pasar de los años, su cuarto se convirtió en una suerte de museo, desde muñequitos, cartas, figuritas y álbumes. Todo lo que se produce sobre su dibujo favorito Jorge lo tiene. Esta afición lo llevaría a conseguir el récord Guinness por la más grande colección y su nombre resonaría tanto en el mundo que uno de los dibujantes oficiales del manga lo tomaría de inspiración para darle al Perú su primer personaje oficial en este mundo ficticio.





¿Cómo te sientes al saber que un personaje de Saint Seiya llevará tu nombre?

No cabe la alegría en mí. Cuando Jérôme Alquié, autor de la obra en la que se han revelado estos datos, nos mostró el rostro y el origen peruano de este personaje, todos los fans nos emocionamos. Pero luego dijo que se llamaba Jorge y agregó que es un tributo a mí por el fanatismo que tengo de hace muchos años, yo no lo podía creer. Me emocioné, lloré mucho, ese día no dormí.





¿Te agarró de sorpresa?

No sabía. Yo conozco a Jérôme desde el 99, cuando el Internet llegó al Perú. Él se dedicó al dibujo profesional y dibuja tan bien que Masami Kurumada (creador de Saint Seiya) lo contactó para crear esta obra con su autorización. Cuando anunció que era el dibujante oficial de Saint Seiya, me escribió y me dijo: “Jorge, te tengo una gran sorpresa”. Yo creí que me iba a mandar un tomo de su obra y lo dejé ahí. Pasaron los meses y sale la publicación en homenaje a mí. Ese mismo día le escribí para agradecerle y me dijo: “Es un tributo, un agradecimiento por tu labor como fanático de Saint Seiya”.





Faltaba el personaje peruano.

Así es. Hay personajes latinoamericanos, el de Bolivia, de Brasil, de Chile… pero el personaje más querido, más fuerte, más achorado, es el peruano.





¿Cómo empezó tu gusto por Saint Seiya?

Antes de Saint Seiya yo veía El Chapulín Colorado, ThunderCats, pero eran dibujos animados que te entretenían y nada más. Pero este no era un dibujo cualquiera, ves el movimiento de los personajes, la animación, ves por primera vez sangre. Te engancha mucho la música, mitología, armaduras, diseño, diálogos. Es una novela para niños, con capítulos inusuales en comparación de otros dibujos animados.

¿Y cómo se inició la colección?

Mi primer artículo fue un personaje que no era de mi signo, era ‘Shura, de Capricornio’. Lo tengo en el Museo de Plaza Norte. Yo me acuerdo que todos los días iba a preguntar a un mercado en Salamanca si tenían algo de la serie. Un día mi mamá decide acompañarme porque era domingo y lo único que tenían era a ‘Shura de Capricornio’. Yo preguntaba por el de Géminis, pero no había. Entonces mi mamá me dijo que elija cualquiera y me quedé con las ganas de mi signo. Llegaron los álbumes y, como ya me conocía a todos los ambulantes, me compraba y así comencé a juntarlos. Los sábados iba con mi mamá, pero después empecé a ir con mi papá, él me compraba más cosas porque estaba de mejor humor (risas). Igual, ambos me compraban. Mi primera figura fue Capricornio, mi caballero dorado favorito es Virgo pero yo soy Géminis.





¿Y ahora qué dicen tus padres de lo que has logrado?

Están orgullosos, porque mi afición la he llevado lejos. He logrado un antes y un después. En este mundo todos nos vamos a ir, todos estamos de paso, pero lo mejor que se pueda hacer es dejar el ejemplo o un buen recuerdo. Dejar algo que hiciste tú y nadie más. En algún momento, cuando me vaya, van a decir que hubo un fan peruano cuyo nombre fue puesto a un personaje de la serie, que abrió un museo, que trajo a los artistas, que era mánager. Es algo que te hace feliz.

¿Cómo hiciste para llevar tu carrera de abogado y a la par el coleccionismo?

Es cuestión de organizarse. Sí, a veces chocaba con mi jefe porque le decía que iba a salir a una entrevista o me escapaba, y me veía en televisión y me descontaban el día (risas). Es cuestión de organizarse, no descuidar algo de lo que vas a vivir, sea tu fanatismo y tu profesión.





¿Cuántos artículos tienes?

Yo actualicé el Excel que tengo con aproximadamente 12 mil artículos, entre cosas originales y unas mil cosas no oficiales. Ahora ya debo estar llegando a los 13 mil porque no actualizo hace mucho tiempo. Creo que la última fue en 2016 cuando postulé a los Guinness World Records, imagínate.





Estar en los Guinness es todo un logro.

Sí, soy el coleccionista más grande del mundo de Saint Seiya y el tema de los Guinness más que nada salió a pedido de los mismos fanáticos. Recuerdo que un periodista me presentó como “probablemente la colección más grande del mundo” y entonces me quedó ese bichito. ¿Seré? Voy a postular.





Valió la pena...

Sí. Lo volvería a hacer porque te abre muchas puertas, te hace conocer gente maravillosa, llegas a lugares que no llegarías si no tienes los Guinness y dejas en alto el nombre de algo que te gusta, llegando a lugares que nunca había llegado. Todas estas cositas hacen que mi vida como fanático tenga sentido. No soy un fan que solo le gusta mirar la serie, me gusta hacer cosas imposibles.





AUTOFICHA

- “Soy Jorge Vásquez, tengo 42 años, soy abogado y actualmente tengo el récord Guinness por la colección más grande del mundo de artículos de Saint Seiya. Actualmente dirijo los museos de Saint Seiya, que se encuentran en los C. C. Plaza Norte y Mall del Sur”.

- “Uno de los personajes más emblemáticos de la serie anime Saint Seiya acaba de ser bautizado como ‘Jorge’ en honor a mí y el éxito que logré con mi colección a nivel mundial. Ahora quiero difundir este nuevo personaje que lleva mi nombre y nuestra nacionalidad”.

- “Yo les diría a los coleccionistas que primero aprendan idiomas porque si no sabes inglés, estás frito si piensas crecer tu colección. También les diría que coleccionen de atrás hacia adelante, por ejemplo, si ven una pieza del año 80 y otra del 90, compren la del año 80 porque esa va a desaparecer primero”.