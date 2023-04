Esta historia comienza en marzo de 2020 en Los Ángeles. El actor de cine y televisión Rob McElhenney se apresta a tener una reunión con un amigo, Humphrey Ker. De pronto, ve cómo el también artista comienza a impacientarse mientras busca un televisor para ver el partido del Barcelona vs. Liverpool. El encuentro termina en una remontada épica de los ‘Reds’ en Anfield, pero eso terminaría siendo anécdota. La efervescencia del juego, el resultado y la emoción impactaron a Rob de tal forma que lo dejaron pensando. ¿Acaso hay algo en el fútbol que sobrepasa el entendimiento?

Rob no es un ajeno al deporte. Nacido en Filadelfia, creció con los colores de los Eagles, equipo ganador del Superbowl de la NFL. Con visitas innumerables al estadio, sabe lo que significa derramar lágrimas ante una derrota y amar los colores de un club. Su problema en sí es que no conocía nada sobre fútbol. Conceptos como un lateral, un gol, un mediocampista o el fuera de juego le resultaban tan ajenos como lo sería el hockey para un brasileño cualquiera.

Lo bueno del fútbol es que todo se puede resumir lo siguiente: dos equipos que buscan meter el balón en el arco contrario. Conocido ello, Ker le recomendó a Rob ver el sufrido documental del Sunderland que se encuentra en Netflix. Sunderland hasta la muerte narra las aventuras del club inglés en la segunda división del fútbol inglés. La historia atrapó a Rob, lo convenció de escribir un guion en el que él también sería el protagonista. Llamadas, consultorías y búsquedas intensas determinaron que al norte de Gales había un candidato: el Wrexham, que juega en la quinta división de la liga inglesa de fútbol, la frontera entre el fútbol profesional y semiprofesional.

Tarea cumplida. Ryan Reynolds y Rob McElhenney hicieron realidad el ascenso del Wrexham. Aquí celebrando con un aficionado galés.

Lo que continuó quizás fue lo más difícil, pero, cuando Rob lo cuenta en su documental Bienvenidos al Wrexham, parece que solo se necesitó un mail para resolverlo. Se contactó con Ryan Reynolds, la megaestrella de Hollywood, para contarle el plan. Lo que quería en sí era convencer al protagonista de Deadpool de que sea su socio en su alocada aventura por comprar un club de fútbol en Gales. Finalmente dio el sí y ambos artistas presentaron una oferta para comprarlo. Dos millones de dólares fue el precio que pagaron en febrero de 2021 y que fue aprobado por casi el 90% de los mil trescientos socios que se hacían cargo del club.

A estas alturas de la historia, usted se preguntará qué pasó por la cabeza de ambos actores para comprar el club. Pero la interrogante es más compleja y más enredada aún. ¿Por qué un actor estadounidense y otro canadiense, que no saben nada de fútbol, unen fuerzas y dinero para comprar un club histórico de Gales, el tercero más antiguo del mundo? Un detalle más: los actores viven en Los Ángeles y nunca en sus vidas habían pisado Gales. La misma pregunta rondó a los habitantes de Wrexham, que, desconfiados, pensaron que la compra era solo un capricho de dos estrellas que tenían planeado un documental. Rob y Ryan tuvieron que hacer diversos esfuerzos, incluido el viaje a Gales, para dar cuenta de que no era así y que su compra era más bien bajo el compromiso de hacer más fuerte al club.

En Bienvenidos al Wrexham se cuentan uno a uno los diversos obstáculos que encontraron ambos actores a su llegada. La serie de 20 capítulos es una historia loca, pero que ilustra el romance de una ciudad de poco más de 130 mil habitantes con su club local, que juega en la National League, la quinta división del fútbol inglés, desde hace 14 años, y que solo sueña con ascender de categoría a la Liga Two, lo que vendría a ser la cuarta división.

Es Wrexham todo es historia. Desde el mismo club, fundado en 1872 y el tercero más antiguo del mundo, hasta el estadio, el más viejo en actividad. Con más de un siglo y medio de historia, el Racecourse ha sido el espacio donde los hinchas de este club obrero han celebrado sus mejores gestas y, a pesar de nunca haber llegado a la Premie League, se las han arreglado para sobrevivir hasta ahora.

ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN

La serie documental Bienvenidos a Wrexham termina con el final de la temporada 2021-2022. El club se quedaría a puertas de la gloria, perdiendo en semifinales del torneo en tiempo suplementario. Duro final para algo que parecía un sueño. Nadie pensaba que la compra y el repotenciamiento del club iban a traer frutos tan rápido.

Pero, tras este desaire y más afianzados en el club, Ryan y Rob apretaron motores para la temporada 2022-2023 y no ha podido salir mejor. La realidad parecer haber entrado en un amorío con la ficción y el guion ha resultado hollywoodense. El último fin de semana, el Wrexham logró su ascenso a la cuarta división (League Two) a falta de una fecha de que termine el campeonato. Una victoria por 3-1 frente al Boreham Woods selló el tan ansiado ascenso al fútbol profesional que fue celebrado por los casi 15 mil hinchas que abarrotaron el Racecourse y no dudaron en invadir la cancha para celebrar la victoria.

TENGA EN CUENTA

El estadio del Wrexham, el Racecourse Ground, está reconocido como el más antiguo aún existente que haya albergado un partido de fútbol internacional. El recinto fue la sede del primer encuentro de la selección galesa en 1877 contra la escocesa.

La serie Bienvenidos al Wrexham estrenó su primera temporada en Star+. Se esperan más capítulos que narren el reciente ascenso.

DATO

Tras malas experiencias con dueños anteriores, desde 2011 el Wrexham se mantenía bajo propiedad de sus socios. Hasta la llegada de Rob y Ryan.