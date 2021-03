Dicen que todo comienza con los juguetes. Carros a control remoto y muñecas a pilas llamaban su atención. Desarmaba piezas, sacaba los motores. Si llegaba a sus manos una casa en miniatura, trataba de ponerle luces y que la puerta se abra sola.

Sus padres eran profesores de Matemática de colegio nacional. Tuvieron tres hijos y los tres estudiaron Mecatrónica. Ruth es la mayor y ella empezó esta tradición, cuando la carrera apenas había llegado al Perú, en la década del 90. Se formó en la UNI, luego en Brasil y hoy es directora de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

En su primer día de clases en la UNI, eran dos mujeres. *a cifra exigua, pero un récord. Era la mayor cantidad de mujeres que había ingresado a Ingeniería Mecatrónica en aquel tiempo. “Hacia nosotras siempre hubo bastante respeto y nunca sentí una limitación por ser mujer”, precisa Ruth Canahuire, que desarrolla un sistema robótico para intervenciones quirúrgicas a distancia.

-¿Hoy se confía más en la ciencia y la tecnología?

De todas maneras. Toda nuestra fe y esperanza están en el desarrollo de la ciencia. Ha tomado un papel que antes no tenía a nivel de reactivación económica, las herramientas que nos pueden proteger, el trabajo virtual, los sistemas de desinfección, el desarrollo de las vacunas, los ventiladores mecánicos. Dependemos de todo eso y de sus avances.

-Y usted desarrolla un sistema robótico para cirugías.

A finales de 2018 nos propusimos crear la primera estación robótica de cirugía en el Perú. Presentamos la propuesta al concurso del Fondecyt con el Banco Mundial. Lo mandamos en colaboración con la Universidad de Campinas en Brasil. Fuimos seleccionados y hemos venido trabajando en la construcción. En la primera etapa, la idea era construir la estación con el sistema de cámaras, el robot manipulador, control de trayectoria para poder realizar una actividad de corte, que era con un solo brazo.

-¿Cuándo estará listo?

La primera etapa estaría culminando en agosto de este año. La segunda etapa, que ya consta de dos brazos robóticos, estaría lista en dos años más.

-¿Qué funciones tendría este sistema robótico?

Con dos brazos podríamos hacer el retiro de algún objeto incrustado; por ejemplo, el caso de una bala. También cortes, suturas. Ahora, esta estación es un apoyo al cirujano. Por ejemplo, hay operaciones que tienen extensas horas donde el médico por cansancio podría realizar un movimiento involuntario; con la ayuda de este sistema podríamos eliminar vibraciones que podrían surgir en el pulso del cirujano. La otra ventaja es la teleoperación. La idea es que el robot pueda ser controlado desde cualquier punto con conexión a Internet, obviamente con una banda ancha. En ese sentido, el cirujano no tendrá que estar, necesariamente, en la sala de operaciones. Se podrán hacer operaciones en lugares alejados o contar con expertos de otros países.

-Más allá de estas funciones, ¿cuál es el potencial del uso de robots en la medicina y que quizás ya se esté desarrollando en otros países?

Ya hay a la venta robots de cirugía, como lo es Da Vinci, valorizado en más o menos 2 millones de dólares. Hay, aproximadamente, a nivel mundial unas 3 mil unidades. Este robot ya está en Colombia, Argentina y Brasil. Cuenta con cuatro brazos y se utiliza para la teleoperación.

-¿Un robot ya podría hacer, por ejemplo, un trasplante?

Ya se puede pensar en eso, pero no a nivel de que el robot decida solo, sino como una repetición de lo que el cirujano haría. El cirujano comanda el robot. También hay dispositivos micro que pueden ayudar para problemas oculares, como el glaucoma.

-Usted también desarrolla esos adaptadores.

Con la Universidad de Liverpool en el Reino Unido trabajamos en un adaptador para reducir la presión intraocular. Se trata de un sistema físico que se incrusta y realiza una acción para que el líquido acuoso pueda eliminarse y bajar la presión. Mejorar la calidad de la vida de las personas es nuestro objetivo.

-¿Por qué eligió estudiar Mecatrónica?

Cuando era pequeña, me interesa mucho la parte de controlar el movimiento, hacer que los sistemas mecánicos operen solos.

-¿Hubo reparos en su entorno cuando decidió estudiar Ingeniería Mecatrónica?

Dentro de mi formación no estuvo el “tú no puedes estudiar esto”. Me apoyaron, pero igual hubo el miedo porque iba a una carrera que estaba dentro de Mecánica, que era la facultad que menos mujeres tenía.

-¿Qué prejuicios habría que eliminar hacia este tipo de carreras?

Que quizás la carrera de Ingeniería es muy ruda, pero no lo es. Sí requiere un esfuerzo intelectual, dedicación, responsabilidad. Tanto en ciencia como en ingeniería todas podemos hacer un buen rol.

-Tal vez esta entrevista la lee algún candidato a la Presidencia. ¿Por qué deberían incluir a la ciencia en su plan de gobierno?

Nos va a ayudar a salir de la posición en que estamos: somos un país más consumista. Debemos comenzar a producir nuestra propia tecnología. Todos los países desarrollados generan su propia tecnología, invierten mucho en educación superior y en primaria y secundaria.

-¿Si tuviera a los candidatos al frente, qué les diría?

Por favor, inviertan en ciencia, tecnología e innovación. Crean en las universidades. Que nos permitan tener apoyo del gobierno a nivel de financiamientos de proyectos para poder crear tecnología. También necesitamos apoyo de las industrias, que crean en lo que hacemos.

-¿Qué robot quisiera ser usted?

Me gustaría poder teletransportarme, ir de un lugar a otro. Pero no sé si lo veremos.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Ruth Canahuire Cabello. Tengo 37 años. Soy directora de la carrera de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la UTEC. Soy ingeniera mecatrónica egresada de la UNI. Tengo maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Campinas, Brasil”.

- “Nací en Huacho, en la provincia de Huaura. En el año 93 llegamos a Lima con mi familia al distrito de San Martín de Porres. Mis padres son profesores, mi papá está jubilado y mi mamá sigue enseñando. En la UTEC también enseño el curso de Modelado y Simulación”.

- “He desarrollado proyectos con universidades como Bourdieu. Con el MIT trabajé un proyecto sobre el diseño de una prótesis blanda para las personas con discapacidad. En 2020, trabajamos en el prototipo del ventilador mecánico de la UTEC. La idea es seguir creciendo en robótica médica”.

