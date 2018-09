Eran casi las siete de la mañana cuando llegué en tren a Saransk el 16 de junio con mis hermanos. Ciudad en donde Perú jugaría su primer partido del Mundial de Fútbol tras 36 años de ausencia. Con la espalda adolorida tras casi 15 horas de viaje y mucho sueño, salimos de la estación y lo que primero vi fueron varios hinchas peruanos que como yo vestían de rojo y blanco. Había tantos compatriotas que parecía más un pueblo peruano que ruso.

De la nada, un señor de unos 60 años nos contó que se vivía un ambiente de fiesta desde hace varios días. Vino desde Italia, a donde emigró por la crisis económica que sufrimos en los años 80 y 90. También nos dijo que no había cuartos para alquilar. “Estoy durmiendo en un colchón, en un piso con otros 15 peruanos y hay un solo baño. Pero si no vengo ahora, ¿cuándo más lo haría?”, nos dijo sonriendo.



Sacrificios como este son los que muchos hinchas tuvimos que hacer para estar en Rusia alentando a nuestra selección. En mi caso, reduje mis gastos en almuerzos y dejé de cenar por seis meses, y no me inscribí a estudiar cursos para tener dinero extra para gastar allá. Un amigo cercano viajó a Rusia tras renunciar a su trabajo porque aseguraba que el equipo de Gareca sería la sorpresa del Mundial. Y quería estar ahí para verlo. Una amiga dormía en aeropuertos porque no encontró habitaciones disponibles en hoteles de Moscú, Sochi o Ekaterimburgo. Todo sea por estar en el Mundial.

Desde el Fan Fest de Moscú, varios hinchas peruanos alentaron a la selección durante el partido contra Francia (Carlos Viguria/Perú21). Desde el Fan Fest de Moscú, varios hinchas peruanos alentaron a la selección durante el partido contra Francia (Carlos Viguria/Perú21). Carlos Viguria

Pese a las preocupaciones que llevamos hasta Rusia, estas eran inmediatamente olvidadas cuando empezaba la fiesta del fútbol. Como en la Plaza Roja de Moscú, adonde acudían los hinchas a entonar sus himnos y barras. Los peruanos pusimos lo nuestro con canciones criollas con guitarra y cajón, o huainos con charangos y quenas. Pero también con nuestros trajes de incas, coloridas faldas de ñustas y bailes que integraban a compatriotas y extranjeros.



Peruanos entonaron barras para apoyar a la selección durante el partido contra Dinamarca en Saransk (Carlos Viguria/Perú21). Peruanos entonaron barras para apoyar a la selección durante el partido contra Dinamarca en Saransk (Carlos Viguria/Perú21). AFP

CONTIGO PERÚ

El pico más alto de esta aventura al otro lado del planeta fue cuando en el estadio de Saransk sonó la voz de Arturo ‘Zambo’ Cavero cantando “Contigo Perú”. La emblemática canción criolla fue entonada con gran emoción por los hinchas que, con lágrimas en los ojos, nos paramos solemnemente de nuestros asientos, como si se tratara del himno nacional.

Este inquebrantable entusiasmo y pasión de los más de 40 mil hinchas que alentamos a la selección en Rusia compiten en la categoría Premio a la Afición de The Best FIFA. Un certamen en línea en el que cualquier usuario puede votar a favor de esta voz que acompañó y acompañará a nuestros jugadores cuando vuelvan a las canchas. Sea donde sea.