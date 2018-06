Rusia 2018

“Este libro nos ha robado el verano”. La queja es de Hugo Ñopo, uno de los más renombrados investigadores económicos del país. A un costado, el periodista Jaime Cordero suelta una risa que termina por darle la razón a su compañero. Están hablando de La fórmula del gol (Aguilar) , un libro escrito a cuatro manos con la misión de analizar esos datos que se comparten en charlas futboleras y que nunca se pusieron en discusión.

¿El 2-0 es el resultado más peligroso? ¿Qué de cierto tiene la regla de los seis minutos de ‘Titín’ Drago? ¿La clasificación de Islandia al Mundial es una casualidad?

El trabajo de Ñopo y Cordero duró ocho meses. Analizaron más de 20 mil partidos para encontrar que, en Sudamérica, las selecciones locales vencieron en el 70.5% de partidos jugados en Eliminatorias desde 1993. Así, la afirmación de que en esta parte del mundo las clasificatorias son más duras va encontrando sentido. Más aún si la dupla también halló que en Europa es usual que España y Francia enfrenten a países ubicados 70 puestos más abajo que ellos, algo impensado en la Conmebol. En otras palabras, en Sudamérica no hay Gibraltares o Andorras.

DE ARGENTINA A RUSIA

Por estos días, en Rusia, un peruano con una sábana encima dice que es el ‘Fantasma del 69’. Lo hace en alusión al empate logrado por Perú que dejó a Argentina fuera del Mundial del 70. Caracteriza a un fantasma que sonríe porque escuchó que siempre le hacemos buenos partidos a la ‘Albiceleste’.

Pero la data es fulminante: el país de Maradona ha logrado el 81% de puntos jugados históricamente con Perú. ¿Acaso no éramos tan buenos? Ñopo tiene una explicación: “El ser humano naturalmente recuerda dos momentos: los más emotivos y los más recientes. Pero cuando uno quiere sacar conclusiones sobre información objetiva y verificable, es muy mala guía el recuerdo, porque no evocamos la regularidad”. La clasificación de Perú ocupa un lugar especial en el libro. Dos capítulos para analizar el milagro logrado por Ricardo Gareca y demostrar que en Sudamérica la suerte solo ayuda al que viene preparado. Porque lo hecho por el ‘Tigre’ cobra más relevancia si tenemos en cuenta que en 2017 –año bendito– la selección disparó más de 12 veces en cada juego de local y que de visita fue, incluso, más agresivo. Que al toque peruano se le agregaron otras virtudes y que no éramos tan indisciplinados como pensábamos.

La fórmula del gol es un libro necesario, sobre todo en épocas de euforia mundialista. Cordero lo resume así: “Es un libro de análisis que nos sirve para conocer qué se está haciendo bien y mal”. Si queremos repetir la alegría de Rusia, tenemos que conocer cómo llegamos hasta aquí.