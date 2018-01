Roy Vega Jácome, el poeta que cuenta

Jaime Cabrera Junco

​Lee por gusto

Los concursos, además de incentivar la escritura, ayudan a descubrir nuevos talentos literarios. En cuanto a poesía se refiere, estos certámenes son fundamentales, pues estamos ante el género más sublime, pero a la vez el que menos se publica por supuestamente tener pocos lectores. De allí que distinciones como el Premio Copé (Petroperú) y el Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas (Asociación Peruano-Japonesa) son importantes en la promoción de la creatividad literaria. Importante también ha sido el reactivado Premio Nacional de Literatura (Ministerio de Cultura) en su categoría poesía, así como el retorno del Premio El Poeta Joven del Perú, galardón que fuera iniciativa del poeta Marco Antonio Corcuera (1917-2009) allá por el año 1960, y que sus hijos, a través de la fundación que lleva su nombre, trajeran de vuelta el año pasado. Un mérito de este premio es haber catapultado a poetas como Javier Heraud, César Calvo, Luis Hernández, José Watanabe, Monserrat Álvarez, por mencionar solo algunos nombres que con el tiempo ganaron un merecido lugar en nuestras letras.

En su décima edición, el ganador de El Poeta Joven del Perú fue Roy Vega Jácome con su poemario 'Etapas del espíritu/Runas grabadas en la piel', su tercera publicación y donde se aprecia la propuesta que ha ido construyendo desde sus primeros poemas: una poesía que dialoga con el mundo exterior, con las cuitas del escritor y la dicotomía frente al mundo material y espiritual. Este autor tuvo como primer interés literario la narrativa y, a los 17 años, cuando ingresa a San Marcos, la poesía lo seduce y lo lleva a escribir sus primeros poemas. En las entrevistas que se le han hecho admite que su poesía tiene un vuelo narrativo, género que no ha dejado de interesarle. Y esto se evidencia en sus poemas y en este libro del que nos ocupamos hoy.

LOS LIBROS Y LA NADA

Dividido en cinco apartados, 'Etapas del espíritu/Runas grabadas' en la piel nos presenta el vínculo tormentoso entre el artista y el mundo que lo rodea. El estilo de Vega Jácome se desenvuelve a través de una prosa poética, y encontramos ciertas huellas de Emilio Adolfo Westphalen, sobre todo por la reflexión y temas como la muerte, como algo ineludible y próximo. Mientras en el primer apartado, “Miniaturas”, la voz poética alude pasajes de su infancia y juventud, en el segundo, titulado “Antielegías”, a través de figuras como César Moro, Frida Kahlo, Charles Bukowski, y otros, intersecta las biografías de ellos con sus desencuentros con el mundo real. La creación se convierte en un refugio frente a la realidad agobiante.

El tercer apartado, “Ella y la otra”, representa la parte más poética de este libro, donde la sonoridad de la palabra resalta y encontramos poemas que desacralizan al amor, como el de las páginas 27 y 28: abro los ojos y allí estás./te veo (te imagino) caligrafiada en la cama,/como el misterio de un territorio en el que, sin saberlo, me he anclado./te imagino (sí, te imagino)/abandonada a los fluidos de tu cuerpo,/a sus sonidos grotescos pero tan humanos. En el cuarto apartado, “Diálogo de los oficios ciegos”, la dicotomía entre vida espiritual y material se acentúa. En el quinto, que lleva el mismo título del libro, se remarca lo que anuncia desde el inicio: el artista se relaciona con el mundo, trata de entenderlo, de enfrentarlo. Es una batalla que no está ganada ni perdida. Es una lucha constante.

Estamos ante un poemario estimable y que evidencia un estilo en pleno proceso de formación.

Sobre el autor

Roy Vega Jácome (Lima, 1988). Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo una mención honrosa en el VII Concurso de Poesía José Watanabe. En 2015, recibió el Premio Cope de Plata por su poemario Muestra de arte disecado. En 2017, ganó el X Concurso El Poeta Joven del Perú con el poemario que reseñamos en esta página.

Ficha técnica

'​Etapas del espíritu/ Runas grabadas en la piel'

Cuadernos Trimestrales de Poesía. 2017, Lima. 48 p.p.