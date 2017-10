'Rosa Chumbe', película peruana dirigida por Jonatan Relayze y protagonizada por Liliana Trujillo, fue confirmada por la Academia de Hollywood como uno de los 92 filmes que compiten por el Óscar a mejor cinta extranjera.

La historia del filme narra la vida de Rosa Chumbe (Liliana Trujillo), una mujer policía que verá interrumpida su rutina cuando Sheyla (Cindy Díaz), su hija de 18 años, le robe sus pocos ahorros y se vaya de la casa dejando abandonado a su hijo. Este incidente se vuelve un punto de quiebre en la vida de Rosa, quien se verá obligada a cuidar de su pequeño nieto, reencontrándose con un instinto maternal que tenía oxidado.

Sin embargo un acontecimiento inesperado la llevará tras los pasos del Señor de Los Milagros para obtener un milagro.

Las otros filmes de la región que buscan competir el próximo año son 'Zama', de Argentina; 'Dark Skull', de Bolivia; 'Bingo - The King of the Mornings', de Brasil; 'A Fantastic Woman', de Chile; 'Guilty Men', de Colombia; 'The Sound of Things', de Costa Rica; 'Woodpeckers', de República Dominicana; 'Alba', de Ecuador; 'Ayiti Mon Amour', de Haití; 'Morazán', de Honduras; y 'Tempestad', de México.

Otras películas iberoamericanas incluidas en la lista son: 'Beyond Brotherhood', de Panamá; 'Los Buscadores', de Paraguay; 'Saint George', de Portugal; 'Summer 1993', de España; 'Another Story of the World', de Uruguay; y 'El Inca', de Venezuela.

En diciembre se anunciarán las pre candidatas que pasarán a la siguiente ronda de votación de los Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

Las nominaciones finales para todas las categorías de la 90 edición del Oscar se anunciarán el próximo 23 de enero de 2018. Asimismo, la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles.