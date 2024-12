Rodrigo Fernandini: “Soy un moche, vamos con todo, yo no me rindo”

Sangre moche a toda honra. El chef Rodrigo Fernandini, hijo predilecto de Chiclayo, es ahora un merecido embajador de la marca Perú. Con varios proyecto bajo la manga que incluyen un libro, un festival gastronómico y un nuevo restaurante en Lambayeque, recuerda los primeros momentos en los que se enamoró de la cocina, su pasión por la comida de su tierra y su lucha para convertirse en un referente nacional.

Ahora eres embajador de la Marca Perú.

Es una gran responsabilidad. Lo tomo muy en serio. En todos los aspectos trato de ser un buen representante de nuestro Perú. Se me llena el pecho de orgullo cuando tengo la oportunidad de poder contar un poco sobre Perú. Me hace muy feliz y espero poder representarlo siempre de la mejor manera.

¿Qué te enganchó en la cocina?

Yo vengo de Chiclayo, entonces desde que tengo uso de razón tengo recuerdos de mi mamá, de mi abuela, olores en la cocina. Desde que tengo cuatro años mis primeras memorias son oliendo el ajo con la cebolla y metiendo mi cabeza dentro de la olla porque el olor era tan increíble. Mi mamá me incentivaba. Cuando era un niño de 7, 8 años, siempre iba con ella y mi abuela al mercado, es ahí donde entendí mucho más allá del producto. Mi mamá se demoraba tanto tiempo hablando con la verdulera, con el pescador. Me enseñó que no es una transacción de dinero, sino que estamos creando relaciones de vida. Yo ahorita acabo de terminar de hacer el documental del cebiche y he vuelto a hablar con el pescador con el que hablaba mi mamá hace más de 30 años. Yo trato de repetir lo mismo en Nueva York, donde no están acostumbrados a ese cariño.

¿A los cuántos años empezaste a cocinar?

Desde los 8, 9 años empecé a hacer mi primer arroz. Me salía machentoso, pero era como un juego, y mi mamá era bien estricta porque norteño que no sabe hacer arroz, ni hablar... Ella me explicaba y yo entendía. Es increíble cómo los niños imitan. Lo primero que hago al levantarme es hacer el desayuno a mi familia, entonces mi hijo Luca se levanta y dice: huevo, huevo. Me mira, me jala el pantalón y quiere cocinar.

¿Pero cuándo le preparaste a tu familia tu primer plato?

Mi primer plato oficial fue cuando tenía como 11 años. Le dije a mi mamá: “Yo quiero cocinar esta vez por esta fiesta”. Ella me dijo: “Pero yo te ayudo”. “No, lo voy a hacer yo”, le contesté. Hice un cebiche horrible, pero lo intenté, y fue una lección de vida también, porque mi mamá me dijo: “Mira hijito, no está mal, pero la verdad que le faltaron varias cosas, pero estoy orgullosa de ti porque lo intentaste”. La siguiente fue un poquito mejor. Para las recetas que hago en mi restaurante, por ejemplo, realizo 40 intentos antes hasta que ya queda.

¿Cuándo decides dedicarte a la cocina?

Empecé a modelar cuando tenía 16 años, porque estaba misio. Un amigo me dijo: “Bro, ha faltado un pata, ¿quieres venir? 100 cocos por dos horas”. Entonces empecé a hacer trabajitos. Lo hablé con mi familia y me dijeron que en Perú no pagan bien. Entonces, me metí a estudiar Derecho. El primer año me aburría porque soy hiperactivo. Un día sentado en mi cama, me dije: “Voy a darme una oportunidad de intentar”. Así que me fui a un restaurante a tocar puertas. Nadie me quería contratar hasta que uno me dijo: “No te voy a pagar”. Supuestamente, tenía que estar dos horas para practicar. Era de 10 a.m. a 12 m., y me quedé hasta las 11 de la noche de ese día porque no me quise ir. Desde el segundo que vi cómo se estaban preparando para el servicio, la adrenalina, el trabajo en equipo, la presión, el calor, dije: “Wow, increíble”. 0Es un poco adictivo. Llega un momento en el servicio en el que va una hora, dos horas, tres horas, y estás haciendo los mismos movimientos, parece una sinfonía. Estás cocinando, tienes cosas en la parrilla, sabes que tienes un plato que no sale en diez minutos, pasan 80 cosas al mismo tiempo que te hace solamente pensar en el presente. O sea, el mundo se puede estar cayendo, y tú estás solamente en el momento, y fue una experiencia que jamás había sentido en mi vida. Dije: “Quiero ser cocinero”.

Lo cuentas y parece fácil, pero no lo es.

Mira, tengo 33 ahorita y parece que fue ayer que empecé. Y digo: “Wow, cómo pasó tan rápido el tiempo”. He tenido muchísimos momentos en los que he dudado de mí, muchísimos momentos en los que he dicho: “Pucha, ¿qué hice?”. He llorado lágrimas de sangre, muchas veces he pensado en regresarme a Perú, más de una vez, cuando me mudé a Estados Unidos. Pero cuando recuerdo la razón por la cual decidí venir, es donde digo: “Soy un moche, vamos con todo, yo no me rindo”.

¿Qué te falta aprender?

Me falta muchísimo, y esa es una de las razones por las cuales me llena de ilusión. Porque hay tantas cosas por aprender, por mezclar, por fusionar, y no solamente hablo de la cocina, como papá, como hijo, como esposo, como cocinero. Muchas veces digo, qué pena que la vida sea tan corta porque todos los días se aprende algo nuevo.

¿Por qué llamaste Artesano a tu restaurante en Nueva York?

Un artesano es una persona que hace las cosas con los cinco sentidos, que toca, que siente, que hace cosas artesanalmente. No es una máquina que pones y salen moldes. Nosotros somos una experiencia. Los platos que tenemos en Artesano, que son de piedra, son de Perú. Cada menaje, menos los cubiertos, son 100% Perú. Y son hechos a piedra con cincel. Nosotros somos los artesanos.

Autoficha:

-“Para el año 2025 estamos trabajando en tres proyectos vinculados a la gastronomía. Vamos a producir un libro de tapa dura. Se trata de una autobiografía; además, vendrá con historias de recetas y también tendrá una sección sobre mi restaurante”.

-“Tenemos el festival gastronómico Buenazo Fest, tributo a nuestra cultura gastronómica, que agrupará a restaurantes de las tres regiones del Perú. Va a ser mi selección de lo mejor. Junto con dos chefs conocidos que me ayudarán a seleccionar los mejores”.

-“Ya para el año 2026 quiero abrir un restaurante en Lima. Voy a hacer comida 100% lambayecana. La decoración va a estar inspirada en los materiales que se utilizan en mi cultura. Tendremos lámparas de totora, todo enfocado en las tradiciones y la cultura del departamento”.

