Rodolfo iba al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos con su abuelita. Primero, la acompañaba a pagar al seguro social y luego le pedía ir al museo para ver el cráneo del tigre dientes de sable. “Yo estaba apasionado por los fósiles y los animales prehistóricos desde que tenía 5 años”, me dice. Pedía a su madre que le compre libros de dinosaurios, se aprendió de memoria los nombres de los dinosaurios y los escribía sin saber escribir.

Julián era un niño que fue al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Le fascinaban los dinosaurios. Y se impresionó con lo que vio. Esa noche, tuvo un sueño, en el que viajó al Perú prehistórico y conoció al titanosaurio –el dinosaurio más grande del Perú–, al espinosaurio de Bagua, al pingüino gigante, entre muchos otros. Historia que se narra en el libro ilustrado Dinosaurios y animales prehistóricos del Perú (Ediciones Pichoncito, 2022), obra dirigida para niños de 6 a 12 años, pero que tranquilamente personas mayores podemos disfrutar; ilustrada por Sebastián Burga y editada por Nicolás Rodríguez. La asesoría científica estuvo al mando de Rodolfo, hoy paleontólogo formado en Francia y que está a cargo del área de Paleontología de Vertebrados de aquel museo sanmarquino.

En su foto de perfil de WhatsApp Rodolfo Salas está besando un fósil. Es el cráneo de un cocodrilo muy antiguo que colectó por Tarapoto y Juanjuí. Es parte de estudios que alista. Es el caimán más antiguo que se ha descubierto en la Amazonía. Tiene, más o menos, 40 millones de años de antigüedad. “Aún no está estudiado, ni publicado, ni se conoce de su existencia”, me dice por teléfono. Sus palabras traen el sonido de la fascinación por estas criaturas fantásticas que desbordaban su imaginación cuando era niño.

-En el libro se subraya que tenemos una de las biodiversidades más ricas del mundo y muchas veces no lo relacionamos con los dinosaurios y animales prehistóricos.

Tratamos de que la gente común, las autoridades, los profesores de colegio y universidades interioricen esta idea de que la diversidad actual es el producto de un proceso largo de evolución, de cambios, de extinciones, de diversificación, y el resultado es la riqueza natural que tiene el Perú. De esa manera, queremos valorizar la paleontología, hacer que los fósiles se vean no como piezas bonitas o poco entendidas en un museo empolvándose, sino como verdaderos datos, información, archivos de nuestra historia. Y, claro, hubo dinosaurios en el Perú, pero por ahora se conocen solo algunos.

-¿Cuánto es “algunos”?

En EE.UU. o Argentina la paleontología se ha desarrollado durante siglos, se han estudiado fósiles desde 1700, 1800 y se han encontrado muchos restos de dinosaurios. El tiranosaurio rex y el triceratops, el brontosaurio son famosos, de películas y han sido descubiertos a través de fósiles en Estados Unidos. Argentina también tiene una historia larguísima de descubrimientos de estos animales, desde Ameghino, a quien conocemos por sus teorías sobre la ocupación de Sudamérica por el hombre, pero su mayor aporte fue el estudio de fósiles de animales prehistóricos. Bueno, en el Perú la paleontología no se desarrolló mucho. Pero, a partir de hace unos 20 años, empezamos. Primero en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos y ahora como profesor e investigador de la Universidad Cayetano Heredia hemos empezado a explorar todo el territorio peruano para buscar fósiles.

Por Ediciones Pichoncito.

-¿Ese trabajo no se había hecho antes?

Se hizo muy esporádicamente. En general, han sido hallazgos accidentales y algunos a través de expediciones que hicieron paleontólogos extranjeros. Hay que entender el contexto: ¿Qué se desarrolló más en el Perú? La arqueología. Hay una riqueza arqueológica desbordante. En Argentina o Estados Unidos no hubo grandes civilizaciones como las hay en el Perú, pero sí grandes extensiones, enormes, con fósiles, y los terrenos no son tan complicados como los del Perú. En Estados Unidos hay parques nacionales de dinosaurios.

-Mucho del imaginario popular de los dinosaurios lo hemos bebido de la producción cultural norteamericana.

Sí, aunque la paleontología nace en Inglaterra, y los primeros dinosaurios son descritos a partir de fósiles en Inglaterra. Hoy existe una revitalización de esta ciencia por los estudios que se están haciendo en Perú, Chile y por paleontólogos locales.

Obra ilustrada por Sebastián Burga.

-¿Cómo sería un mapa de los dinosaurios en el Perú?

En el tema de dinosaurios hay aún un conocimiento incipiente. Lo que se ha plasmado en el libro es lo que se sabe a la fecha, tratando de recopilar toda la información científica que existe sobre estos animales. En el Perú hay algunos sitios con mucho potencial para buscar dinosaurios, uno de ellos es Bagua, en Amazonas, donde se han descubierto restos, sobre todo de titanosaurios, este dinosaurio de cuello largo, herbívoro. También en Bagua se han encontrado dientes de dinosaurios como el espinosaurus, que es el dinosaurio más famoso ahorita, que ha relegado al tiranosaurio. En el libro dice que es un espinosaurido que pertenece al grupo de los espinosaurios. Son animales que se han encontrado en África, pero en el Perú no se sabía que había. Son dinosaurios carnívoros, asociados a ambientes acuáticos; parece que eran semiacuáticos, y eso es bien raro entre los dinosaurios; tenían como una cresta o vela en la parte posterior de la espalda, y eran enormes. Y también se han encontrado huellas fantásticas, completas, de gran tamaño en Huallanca, Antamina, entre Áncash y Huánuco. Son las huellas más grandes de un dinosaurio carnívoro que se han descubierto en Sudamérica.

-¿Y en Lima se halló algo?

No precisamente un dinosaurio. Eran animales que vivían en la misma época, como el plesiosaurio, que es un reptil marino. Los dinosaurios eran animales terrestres; los acuáticos eran reptiles y no pertenecen al grupo de los dinosaurios. Eran animales que habían transformado sus patas en aletas y tenía el cuello largo, y se alimentaban de peces, vivían seguro cerca de la costa; justamente en el Morro Solar, en Chorrillos, un colega y amigo Iván Meza, buscando otro tipo de evidencia, se topó con estos huesos de un plesiosaurio.

-¿Se promueve la paleontología en los colegios?

La educación está bastante deprimida en el país. Pero existen iniciativas como este libro, que puede ser un primer paso para acercar a los niños al estudio de la paleontología.

-Hay una fuerte atracción, no solo de los niños, hacia los dinosaurios y animales prehistóricos. ¿Por qué apasionan tanto y a la vez sabemos tan poco sobre su existencia en el Perú?

Apasionan tanto porque generan curiosidad. No son animales tan diferentes de los actuales. Y no se han estudiado tanto porque no son parte de una actividad económica.

-Pero se podría generar rutas turísticas. Se puede hacer hasta una película de dinosaurios en la selva.

Hay que hacer la investigación que no se ha hecho. Por ahora, hay huellas de dinosaurios en Tarapoto, hay en Inambari, en Arequipa. Pero el único lugar con huesos de dinosaurios es Bagua. También hay huesos de reptiles marinos en Piura, Ucayali. Pero son sitios que no han sido estudiados a profundidad. Hay un potencial.

En el sueño de Julián.

-Hacia el final del libro se incluye una frase poderosa: “Los dinosaurios siguen entre nosotros”.

Siempre se dice que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Pero no todos los dinosaurios se extinguieron. Las aves actuales, todas, descienden de un grupo de dinosaurios y, por ende, están dentro del grupo dinosauria. Cuando se escribe esa frase en el libro, hay una imagen de una paloma, que es justamente el legado de los dinosaurios que ha llegado hasta nuestros días.

'Dinosaurios y animales prehistóricos del Perú'.

AUTOFICHA:

- “Soy Rodolfo Martín Salas Gismondi. Nací en Lima. Estudié Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma, luego estudié Biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después hice un doctorado en Paleontología en la Universidad de Montpellier, en Francia”.

- “Luego hice posdoctorados en Suiza y en el Smithsonian, en Panamá. Trabajé un año en el American Museum de Nueva York, como investigador asociado y luego hice una beca de retorno (al Perú). Y ahora estoy en la Universidad Cayetano Heredia”.

- “Soy profesor e investigador, a cargo de un laboratorio de paleontología y evolución de vertebrados. Escribo un libro de paleontología de vertebrados del Perú orientado a estudiantes y autoridades para que sepan la riqueza paleontológica del Perú, que explica cómo se formó la diversidad del Perú”.

Rodolfo Salas, paleontólogo peruano formado en Francia.

