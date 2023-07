La Feria Internacional del Libro es la ocasión perfecta para destacar tanto la literatura peruana como internacional. Este año, ha habido mayor enfoque en promocionar la literatura regional del país para descentralizar el movimiento literario.

Tuvimos el deleite de conversar acerca del futuro de la literatura peruana con dos estimados autores, Pedro Medina y Rocío Uchofen. Ambos han presentado y presentarán charlas en la feria de este año. Pedro Medina es el autor de Mañana no te veré en Miami, Marginal, Tour: una vuelta por la cultura popular de Miami, Americana, La chica más pop de South Beach, Callejeros, y Bandidos; además de ser el creador de la editorial Suburbano Ediciones. Mientras que Uchofen es la autora de La irrealidad y sus escombros y es la creadora detrás de Híbrido Literario, un programa de radio.

¿Cuáles serían los desafíos modernos a los que se encuentra la literatura peruana?

“Trascender las fronteras, las barreras del país, digamos. Sacar el libro fuera del país. Aunque no es un problema solo del Perú, en sí es complicado ser un escritor universal.” comenta Medina.

Uchofen añade: “Bueno, yo veo la literatura peruana desde afuera, a pesar de pertenecer a ella. Yo he vivido en el Perú por muchos años, pero luego salir, irse a otro país, implica mirar hacia afuera para ver a la literatura de otra manera completamente distinta. Los desafíos que yo veo es la difusión de escritores, en especial a las mujeres. Yo creo que el reto es darle visibilidad a las mujeres, que siempre han estado ahí, pero siempre fue un reto que publicasen. La publicación en sí también es un reto hoy en día. La publicación se encuentra en el proceso de volverse más dinámico, para adaptarse mejor a la era digital.”

Háblenos de su más reciente libro.

Medina habla a profundidad acerca de su obra: “”La Chica Más Pop de Miami Beach” es el libro que he presentado en la Feria. Es un libro de relatos publicado en Estados Unidos unos tres años atrás, pero sería el primer libro que publico en el Perú. Narra la vida de inmigrantes en Miami, un fresco de la ciudad, y todas las historias transcurren ahí, en Miami Beach. Se desea que se retrate a Miami más allá de la postal turística que todos imaginan que es la ciudad. Es una ciudad dura, en realidad, en donde se debe tener dos trabajos para poder subsistir. Las historias narrarán sobre los sujetos que viven en esa ciudad, y pasan por conflictos típicos que les ocurre a los inmigrantes.”

“Mi libro es “Solo para Insomnes”, es un libro de cuentos. A diferencia de mi libro anterior, incide más en lo insólito. Muchos de estos cuentos tienen un giro de argumento, en donde todo aquello que creíamos normal, se va por otro lado. Pero no es nada fuera de lo común, todo viene de lo que me imagino. Y mis ideas vienen de lo que creemos en el Perú, en nuestro país siempre vivimos entre la realidad y la fantasía. Creemos en duendes, en aparecidos, en colores...Ese imaginario siempre ha estado conmigo. Es un contraste con los Estados Unidos, que tienden a ser más fríos, yo en cambio siempre he podido ver la magia escondida”, explica Uchofen.

Luego se preguntó a cada uno preguntas por individual. Se empezó con Medina acerca de sus proyectos.

Cuéntenos más sobre su portal Suburbano Ediciones, sería interesante oír sobre escritores peruanos encontrando su rubro en Miami.

Medina explica: “Hace 18 años empezamos con Suburbano como web, Suburbano.Net. Es una web con varios lectores. Pero decidimos ir más allá, la web era como un termómetro, subía, y al subir atraía la atención de todo tipo de gente: escritores, editores, lectores...Todos buscando un espacio. Como fui conociendo mucha gente, el siguiente paso fue pasar a un sello editorial. Suburbano Sello Editorial, es una página, y este año ya cumplirá con 60 títulos publicados. También tenemos una sección dedicada a la gestión cultural, Building Community, donde organizamos varios eventos alrededor de los Estados Unidos. El Sello Editorial Suburbano Ediciones inicialmente publicaba solo a autores que escribían en español en Estados Unidos, luego nos expandimos para atraer a escritores de afuera. Incluso autores peruanos como Kathy Serrano, Sergio Voracino, Dany Salvatierra...Varios autores.”

¿Qué opina del enfoque de este año en la Feria a César Vallejo?

“Es muy valioso, rescata mucho la imagen de un gran personaje nuestro. Algo muy particular que tienen las ferias es que son un mercado abierto no solo al lector. Muchos planean sus fines de semana para ir a la feria, sin ser literatos. Muchas personas que fueron a mi presentación ni eran lectores, venían por curiosidad. Así que las ferias son importantes para resaltar a figuras que la población no-lectora no llegaría a conocer.”

Pedro Medina, autor y creador del portal Suburbano Ediciones.

Mientras, con Rocío Uchofen, pudimos enfocar la charla de la literatura en base a resaltar a la comunidad escritora femenina.

Los latinos lo tienen difícil al llegar a los Estados Unidos. ¿Qué tan importante debe ser la sensación de comunidad entre escritores latinos?

“Bueno, en este año, ya está definido un grupo cultural en español. Hay focos de ellos en diferentes ciudades como Nueva York o San Francisco. Al principio fue un problema la brecha de idiomas, pero depende, pronto nos unimos. Hay uniones de escritores de todas partes de Latinoamérica. Siempre colaboremos. En mi programa de radio siempre invito a escritores de todos los países. Siempre intento ayudar junto a los gestores culturales para mover el engranaje literario español, y lo bueno es que la colaboración ayuda. Estamos en un país extraño, pero a fin de cuentas es nuestra experiencia, y seguimos produciendo arte.”

Háblenos más de Híbrido Literario.

“Hibrido Literario inició como una página web, en el 2002. Gracias a Isaac Goldenberg, jefe del Centro de Estudios Latinoamericanos. Él me ayudó cuando estaba sola y aislada en los Estados Unidos. Me sugirió abrir un portal para entrevistas a distintos escritores. En el 2017 me contactó una amiga que acababa de abrir una radio comunitaria que buscaba una locutora que hablase español. Acepté, y nombramos el programa igual, como una extensión de la página. Justo coincidió con un boom de escritores latinoamericanos publicando libros en español en los Estados Unidos. Hay incentivos para los escritores, yo he participado, he ganado y publicado junto a otros escritores. Me alegra en parte que Híbrido Literario esté ayudando a impulsar la literatura latina en Estados Unidos.”

Rocío Uchofen.

Hable más acerca de los desafíos que encuentran las mujeres escritoras.

“Bueno, supongo que depende. En Estados Unidos encontré mayor facilidad publicar que en Perú. Durante la pandemia, nos juntamos las Narradoras de los 90, un grupo de 12 escritoras, y sacamos una antología, “Intervalos”; hasta ahora no hemos encontrado editor. Muchos escritores se han unido a nosotros, pero nos cuesta encontrar una editorial. Tal vez no hemos ganado un Nobel, pero sí hemos añadido a la narrativa literaria peruana. Pero no es el fin, mi editor personal, por ejemplo, está entusiasmado y le agrada lo que he escrito. Los editores siempre ayudarán a que las escrituras salgan adelante, especialmente los escritos de mujeres. “Nosotras también contamos”, diría yo.”

DATOS

Pedro Medina: Autor peruano, creador y editor del portal cultural y sello editorial Suburbano Ediciones, además es conferencista en temas de historia y cultura popular de Miami. Su novela Varsovia ganó el Florida Book Award 2017. Otros de sus títulos son “Mañana no te veré en Miami”, “Marginal”, y “La chica más pop de South Beach”.

Rocío Uchofen: Escritora, traductora y promotora cultural radicada en Nueva York. Por más de 20 años ha conducido Híbrido Literario, un programa de radio. Sigue trabajando en su proyecto narrativo “Todos podemos escribir un cuento” (2da versión) que reúne a 16 narradores latinoamericanos con el tema de la escritura.

Ambos han tenido y tendrán presentaciones en la FIL de este año.

El Domingo 23, a las 8 p.m., en el Auditorio Clorinda Matto, ambos autores charlaron en el Conversatorio de “La producción literaria de peruanos en el extranjero.”

Jueves 27 de julio, 6 p.m., Auditorio Laura Riesco:

Presentación : “ Solo para insomnes ” de Rocío Uchofen

: “ ” de Rocío Uchofen Participan: Violeta Barrientos, José Donayre y Rocío Uchofen.