Rocío Oyanguren lanzará su tercer libro ‘Las Papillas de ¿Yo? ¡¿Madre?!’

La escritora y mamá bloguera Rocío Oyanguren lanzará un divertido, utilitario y colorido libro denominado ‘Las Papillas de ¿Yo? ¡¿Madre?!’ donde recopila más de 80 recetas dulces y saladas para bebés de 6 a 12 meses.

Rocío, que lanzó anteriormente dos libros dirigidos a mamás: '¿Yo? ¡¿Madre?!' (2010) y '¿Yo? ¡¿Madre?! RECARGADA' (2016), deja la narración de aventuras, para introducirse en el mundo de la cocina, lanzando al mercado el primer libro de papillas que existe en el Perú.

“Muchas mujeres colapsamos en esta etapa, porque no sabemos qué preparar día a día a nuestros bebes, y llega el momento en que las ideas se nos agota. Por un lado, tenemos miedo de alimentar a nuestros pequeños con frutas o verduras que no van acorde a su edad, y otras veces, simplemente no somos amantes de la cocina, pero queremos asegurarnos que la persona que nos ayuda en casa, pueda darle a nuestros hijos los alimentos correctos”, señaló Oyanguren.

Además de recetas prácticas, fáciles y económicas, cuenta con tips nutricionales a cargo de la profesional, Milagros Agurto y recomendaciones de la odontopediatra Denisse Aguilar.

Este divertido recetario de papillas para bebes, será un regalo por el ‘Día de la Madre’ de la edición PADRES de Cosas, que puede adquirirse en todos los supermercados y kioscos de periódicos.​

Rocío Oyanguren presentará su libro este 3 de mayó, en la galería Enlace, en San Isidro, a las 8 de la noche.