Roberto Barba: "El artista del siglo XXI tiene que saber vender su arte”

Su mamá le decía “tú eres como un costurero”. El que decide qué piezas de tela se unen, de qué tamaño y cómo. La misión es que el traje quede a la medida. Roberto Barba es editor, productor y director de cine y televisión. El hombre detrás de cámaras. Ha sido editor de programas como '20 lucas' y 'La ventana indiscreta', que tenían un claro (y muy efectivo) tratamiento visual. Ha dirigido cortometrajes y ahora llevará al cine el libro ' Generación cochebomba', de Martín Roldán, en lo que será su primer largometraje. También alista el tercer Seminario Internacional de Producción Cinematográfica (SIPC), que se realizará este 20 y 21 de setiembre. Las inscripciones son en www.sipc.pe. En la pared de su oficina tiene un afiche de la banda punk The Adicts y en el monitor, la reedición de la película ayacuchana Bullying maldito, de Mélinton Eusebio. Signos de su formación, la calle y la academia.

Estuviste por segunda vez en el Festival de Cannes.

Hay muy poca participación latinoamericana en comparación con Europa. Pero está la mayoría de países de la región que tienen un trabajo fuerte en la industria, como Chile, Argentina, México y República Dominicana.



Y Perú ausente. ¿Por qué?

En toda la feria habíamos seis peruanos. Todavía el Gobierno peruano no entiende la necesidad y utilidad de estar dentro de estos mercados. Es necesario conocer cuáles son las tendencias de producción. En varios países, como Colombia, hay un apoyo estatal muy fuerte, que impulsa que vengan capitales extranjeros a que filmen. Tienen una ley de fomento al cine. Por ejemplo, incentivo fiscal, cine por impuestos.



Y que, luego de sumas y restas, es inversión que entra al país.

Si no me equivoco, en uno de esos países entraron unos US$70 millones. Aquí hay incentivos fiscales para favorecer exportaciones e importaciones. ¿Por qué el cine no podría tener esos incentivos?



¿Es ignorancia o desprecio por el arte?

Ya no sé cómo llamarlo. En EE.UU. también hay descuento fiscal. Es crear condiciones para que la producción de cine juegue en ligas mayores. Es como si siempre jugáramos en ligas de barrio y no hubiéramos tenido un Guerrero.

Y sí hay varios Guerrero en el cine peruano.

'Wiñaypacha' es el ejemplo perfecto. Es una película con nivel artístico internacional buenísimo. O las de Palito Ortega.



¿Fuiste con 'La Casa Rosada', de Ortega, a Cannes?

Como posibilidad de venta. La mandé a festivales y logramos inaugurar uno en Iraq. Una cinta peruana que los iraquíes amaron.

¿Cómo posicionar al cine peruano en el Perú?

A partir de 'Asu Mare' y 'Cementerio General' se abrió una ventana. Muchas productoras, como Tondero, empezaron a apostar por propuestas más comerciales y también las salas se reconciliaron con los productores. La diferencia fue plantear una propuesta comercial. Ahora, el cine de autor también puede ser comercial a su estilo, otra cosa es que eso vaya a rendir grandes dividendos.

El cine de autor es de nicho.

Tienes que saber qué tipo de película estás haciendo. Conocer tu audiencia. Hay que quitar la idea de que el marketing está reñido con el cine de autor. Es cierto que también, por ejemplo, en Inglaterra toda película tiene que estar al menos dos semanas en cartelera. Hay intervención del Estado. Cada municipalidad debería tener una sala de cine. El 10% de la taquilla se va para los municipios, ¿y qué hacen por el cine?

¿Parte del seminario que alistas tiene que ver con esta relación arte-negocio?

Sí. En otros países se entiende la relación arte-negocio. El artista del siglo XXI tiene que saber cómo vender su arte. Hay que ser consciente de la película que se hace. Es como tener un estilo musical.



Y en la música elegiste el rock subterráneo.

Me gustaba mucho la frase de Leusemia: “peruanicemos la patria dicen, si nunca te oyeron cantar”. Me metí a la movida ‘subte’ con zapatos y todo.



¿Esa fue otra escuela?

Totalmente. Fue la escuela de la calle. Estoy en un proyecto con Martín Roldán, escritor y quien fue parte de la movida ‘subte’. Queremos hacer la película de su libro ' Generación cochebomba'.



Parte de esa escuela fue que tocaste en el grupo hardcore punk Ellos Aún Viven.

Aprendí a tocar guitarra con un amigo del colegio. Sabía cuatro a cinco notas. Así es que me sentí muy cómodo en el punk, porque no necesitas más (risas).

¿De dónde nace tu vocación por lo audiovisual?

De niño jugaba a hacer películas. Dibujaba en papeles, cortaba cuadraditos y los ponía uno tras otro. Mi papá tenía un retroproyector y lo pasábamos con una manivela que nos inventábamos.

En tu trabajo como editor en TV noto cierta influencia del collage, del fanzine, sobre todo en 20 lucas y La ventana indiscreta. ¿Es así?

Claro, esta onda ecléctica. Justo el afiche de ' Generación cochebomba' será ‘fanzinesco’. Y porque creo que hasta ahora no ha habido una película de ‘subtes’ en el Perú que sea bien lograda.

'Ciudad de M' se basó en 'Al final de la calle' de Óscar Malca.

Nosotros que estamos adentro sabemos cómo es la nuez. Christian Meier no representaba a nadie de la movida ‘subte’.

¿Roberto Barba no era una suerte de Christian Meier de la movida ‘subte’?

(Risas). Claro, el blancón de clase media.



¿Te llegaron a decir ‘pitupunk’?

Por ahí alguien. Los ‘subtes’ teníamos nuestras limitaciones, vivíamos uniformados y con los años ya nos hemos cagado de risa de esa época. Con el tiempo nos hemos quitado la cresta y da lo mismo. Somos libres, alegres y rebeldes (risas).

AUTOFICHA:

- “Nací en Lima, tengo 47 años. Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. He realizado ocho cortometrajes, he participado en ocho largometrajes. Me gusta el trabajo que hice en 'El vientre'. Fui parte del documental 'Prueba de fondo', sobre Inés Melchor. Estuvo en el Festival de Cine de Lima”.

- “He trabajado unos 15 años en televisión, como editor. Estuve en los primeros cuatro años de '20 lucas' de Mauricio Fernandini. Esa etapa me dio mucha velocidad y criterio para editar. El cine y la música tienen en común la creación, el arte, la vida, el ritmo, la alegría, la pena”.

- “Estoy cerrando el documental de la cerveza artesanal, que debo terminar este año. Será una fotografía del crecimiento cervecero. También alisto el largo 'Los 15 años de Valentina'. Está por cumplir 15 años y desea bailar el vals con su verdadero papá, a quien no conoce y tiene menos de un mes para encontrarlo”.