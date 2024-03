“El que no sabe hacer, no sabe mandar”, decía la abuela. Era de carácter fuerte, optimista. “Vivía enseñando y dándote fuerza”, la recuerda su nieta. Su voz es vigorosa y enérgica, las palabras salen firmes y transparentes, como cuando su abuela trujillana le hablaba. Vivió con ella junto a su madre y tres hermanas.

“Mi abuela decía que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas”, me dice Rita Romero. Tal vez marcada por esas palabras, fundó Torrentera, un pisco elaborado solo por mujeres. Ya cumple el sueño de llevarlo por el mundo. Exporta a Chile y Venezuela, y pronto a Europa y EE.UU. Siempre con sostenibilidad, técnicas artesanales y productos orgánicos.

Es ingeniera de sistemas, pero en 2001 ingresó al universo gastronómico con el restaurante Los Cántaros de La Molina. Se acercó a nuestro destilado bandera y nunca se alejó. Es que dicen que Rita tiene el carácter del pisco.

¿Por qué cerró el restaurante?

Ya no daba con el tema de los tiempos. Nos iba superbién. De Cántaros de La Molina lo hicimos Jora Restobar, que funcionó más o menos diez años, no sabía dónde me metía; te cuento que era de día y de noche: empezábamos 6 de la mañana y cerrábamos 3 de la mañana. Y a la par tenía mi otro negocio como ingeniera. Pero fue demasiado. Siempre me gustó el mundo del vino y en Jora Restobar conocí el tema del pisco y dije: “A esto me quiero dedicar”. Conocí a Soledad Marroquín y en ese momento ella era directora del Instituto del Vino y del Pisco, y ella me contacta con Hans Hilburg, el primer bartender que tuvo Gastón Acurio. Lo contraté, lo puse en mi barra y él me lleva a ese mundo, y me presenta a Lucero Villagarcía, una chica de mi edad que es apasionada del pisco y que venía siendo catadora, y me invitó a irme con ella a conocer, los fines de semana, las rutas del pisco que hacía. Fue un despertar por lo maravilloso que es el pisco, el destilado más fino del mundo, una bebida extraordinaria que desgraciadamente no hemos sabido conocer; es triste saber que hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuántas uvas pisqueras existen o por qué el pisco es peruano, y pasa porque no nos han enseñado a valorar nuestra bebida bandera. El pisco es realmente el destilado más fino, hecho solo de uva con entre 5 a 10 kilos de uva por litro.

¿Por qué Torrentera está conformado por mujeres?

Me encanta el tema de trabajar con mujeres, porque siento que la mujer es más comprometida. Tengo 58 años de edad y 40 años trabajando en diferentes cosas. Las mujeres siguen siendo más competitivas, son más minuciosas. Y bueno, decidimos hacer un pisco especial, premium, dándole el valor que debería tener.

¿Pero que sean mujeres fue una decisión desde el inicio o se fue dando?

En el grupo del pisco con Lucero Villagarcía siempre se quedaban más las chicas y fuimos armando un grupo de mujeres que se llama Las Chicas de la Magia del Pisco. A los 5 años dije: “Quiero hacer pisco”, y cuatro nos asociamos muy bien. No te digo que no trabajo con hombres, pero la producción y definición de todo lo hacemos solo mujeres, las cuatro.

¿Y en el mundo del pisco cómo ha sido la presencia de la mujer?

Estamos en un país donde el hombre tiene la predominancia. Pero en el mundo del pisco hay bastantes mujeres. Cuando vas a recorrer las bodegas, hay familias donde las mujeres han hecho las bodegas. El famoso pisco Tres Generaciones tuvo como fundadora a una mujer y las hijas y nietas mantienen el tema del pisco. En todas las regiones hay, sino que a veces el hombre tenía más representación, cosa que ahora no se da mucho.

¿Cómo se expresa lo sostenible en el trabajo de Torrentera?

Me interesa mucho el tema de calidad, y es algo importantísimo en todos los trabajos que uno haga. Y en el tema del pisco es muy, muy importante. Los estándares tienen que ser muy homogéneos; entonces, cuando escojo una parcela, la conozco, la visito, estoy con ellos de cerca. Yo camino por las cinco regiones pisqueras. Yo trabajo con viñedos de Ica y Lima. Cuido de que llegue lo orgánico, nada de pesticidas, el pisco debería ser un producto orgánico. Eso lo garantizo cuando yo hago todo el producto. Cosecho y estoy en la cosecha, empiezo 4 de la mañana y a la hora que acabe, acabo, así sea a la 1 de la mañana. Cuido mucho los procesos.

¿Cómo llevar el pisco al mundo?

Mi idea era hacer pisco para el exterior. Mi producción es pequeña, produzco alrededor de 10 mil botellas al año. Pero después de pandemia pensé que el pisco también debería quedarse en el Perú, compartir un pisco de alta calidad. La tarea es larga y dura, porque nos ven como que el pisco debería ser barato, porque así lo hemos vendido desgraciadamente; por otro lado, tenemos la competencia con el tequila. Pero actualmente, el primer comprador de pisco es Estados Unidos y luego España. Acuérdate que el pisco es bastante aromático y eso es una ventaja que debemos aprovechar mucho; tiene aroma natural por la uva. El pisco tiene una ventaja increíble, falta que lo conozcamos. Y yo lo tomo puro, porque se lo merece. El pisco es el Perú, porque tiene toda nuestra historia. El pisco es oro líquido, es un destilado fino, agradable, dulce, con fuerza como nosotros. Y se llevaría de encuentro al vodka, al tequila en el mundo.

Por todo el trabajo que hace, ¿usted sería como un pisco acholado?

Definitivamente (sonríe). Bien acholada, un buen blend (ríe).

AUTOFICHA:

-“Soy Erla Rita Romero Díaz. Erla es el nombre de mi madre. Tengo 58 años. Nací en el Callao. Mi padre ha sido marino y él marcó la pauta conmigo, porque yo era la hijita que lo acompañaba en todas las aventuras. Quizás por eso soy polifacética. Me parezco a él un montón”.

-“Estudié Ingeniería de Sistemas, tengo maestrías en Gestión Pública y en Tecnologías de la Información, y tengo bastantes estudios en marketing, también estudié para ser catadora. Hasta el año pasado fui regidora de Lima y he sido regidora en La Molina”.

-“Dejé la política porque, la verdad, es bastante complicada. Pero creo que he dado mi granito de arena en ambas gestiones municipales. Se viene el posicionamiento fuerte que quiero darle a Torrentera a nivel de restaurantes y bares. Le quiero dar fuerte a Estados Unidos y Europa”.





