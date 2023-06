El Latin American Design Festival (LADFEST) 2020 fue uno de los últimos eventos que se registraron antes de que el mundo cerrara sus fronteras por la pandemia. Por esos días, su creador, Richars Meza, no tenía idea (al igual que todos) de cómo sería el impacto del virus. Sin embargo, se sintió aliviado de que su evento se pudiera realizar y tener al menos ese valioso recuerdo de que siempre colaboró con el desarrollo del diseño gráfico tanto de Perú como de toda la región. Pasaron tres años y, ya sin mayor peligro, decidió revivir este encuentro, el cual ha sido considerado el más influyente y que sabe conectar a toda la comunidad del diseño en Latinoamérica. Se realizará durante tres días, del 29 de junio al 1 de julio, teniendo su premiación y clausura en el Teatro Municipal de Lima. Entre los artistas más importantes que brindarán conferencias están la ilustradora argentina María Luque, el estudio gráfico brasileño Porto Rocha, el ilustrador inglés Joseph Melhuish, la diseñadora gráfica peruana Vera Lucía Jiménez, la chilena María Jesús Contreras, entre otros importantes nombres. Sentado en su estudio gráfico y rodeado por un equipo de trabajo que está conformado por solo mujeres, Richars recibe esta charla en la que comenta los objetivos que persigue y la percepción que tiene sobre este interesante mundo gráfico.

La elección de los colores siempre tiene un motivo. ¿Por qué este año utilizaron de base al rosado?

La inteligencia artificial (IA) es un tema del que todos están hablando en el mundo. Entonces, junto a mi equipo de trabajo y recibiendo opiniones de los mismos expositores, hicimos un brainstorming y llegamos a la conclusión de que el arte de diseñar es humano. ‘Design is Human’, la máquina vs. el hombre. Entonces, buscamos su significado y ubicamos que es un color que ofrece amabilidad, amor, sensibilidad y optimismo. Nos gustó y sí quedó. Para nosotros es una costumbre cambiar la paleta todos los años. En particular, me gusta diseñar una identidad de marca y que sea así de grande es de ensueño. Motiva mucho, porque no solo es gratificante para uno por el trabajo y tiempo que se administra, sino porque sabes que estás colaborando con el desarrollo del diseño gráfico del país.

¿Y por qué tu logo sigue siendo un rayo?

Con los años entendí que, cuando uno tiene una idea, no es que se prenda un foquito, sino que llega de golpe y con fuerza… como el verdadero impacto de un rayo que explota sobre la mesa… esa gran idea que llega a revolucionar y modificar todo el tablero. Simboliza la energía que mueve varias cosas, incluso a la juventud. Ese es mi objetivo, llegar no solo a los diseñadores consagrados, sino a ese estudiante que quiere encontrar su ruta en el diseño.

¿Qué es lo más curioso que te ha tocado ver durante estas siete ediciones?

Que mucha gente llega al LADFEST sin conocer a los ponentes, su trabajo y cuál ha sido su recorrido. Es interesante porque la gran mayoría cree que los participantes, por el hecho de aparecer en el cartel, ya tienen el crédito de ser buenos. No digo que no lo sean, porque, si no, no estarían ahí, pero en los estudios de mercado hemos encontrado esos inputs. Pero también nos da otra lectura: que existen muchas ganas y deseos por explorar y conocer otras realidades. Me deja tranquilo porque estamos colaborando con la formación de diferentes personas. Somos un país donde el arte y la cultura pasan a un segundo plano. No hay una visión por parte de las autoridades. Muchos piensan que ser diseñador gráfico es ser publicista o que solo trabajamos en Wilson. Mi idea es cambiar esa manera de pensar.

Organizar y encargarse de toda esa logística es complicado. ¿Cuál es tu escape?

Me encanta cocinar. Cocino de todo un poco, desde platos japoneses, españoles o peruanos. La cocina tiene mucho que ver con el diseño y el arte, porque mezclas cosas que ya existen y les das otra forma. Vengo de una familia que ha estado ligada a los restaurantes casi toda una vida. Soy el único de mis hermanos que hace diseño gráfico, el resto son administradores. Ese es mi escape a todo lo que hago. Me da una sensibilidad interesante para crear.

Tu equipo de trabajo está integrado solo por mujeres. ¿Cuál es el diferencial?

Pienso que para el diseño y en las artes en general la sensibilidad femenina es mucho más fuerte. Me siento más cómodo trabajando con ellas, más en confianza. En un mundo donde hay tanto machismo y desnivel en temas profesionales, las mujeres deberían liderar varios proyectos en diferentes cargos de importancia. Es mi opinión y lo digo con todo respeto.

¿Qué viene ahora para el LADFEST?

Estoy pensando en sacarlo a otro país… no para siempre. Se iba a realizar en México, pero la pandemia también frustró esa iniciativa. Ahora ya con más fuerza e ideas, estoy pensando mucho en que Nueva York podría ser una gran plaza de exposición. En ese tipo de ciudades, el arte, el diseño y la cultura en general son vistos de otra manera. Aquí es diferente. Mucha gente me dice que es una locura hacer este tipo de encuentros sin ayuda o auspicios. Pero sí, lo hago porque veo esa necesidad de cubrir un espacio y darle el valor que merece el diseño.

¿Cómo recibes esta nueva edición?

Emocionado. Por la pandemia, pensé hacerlo virtual, pero no me movía mucho. No era lo mismo y no había motivación. Quizás funcionaba, pero la mística de este evento es estar presente, compartir con todos, estar en las charlas, los talleres. Por eso estamos muy contentos de celebrar esta edición.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Richars Arturo Meza Ruiz. Nací el 30 de octubre de 1973. Soy el menor de 5 hermanos y el único que estudió Diseño Gráfico. Siempre me llamó la atención crear y hacer cosas nuevas. Soy una persona que se aburre rápido; por eso quiero hacer cosas diferentes a cada rato”.

“En esta edición del LADFEST hay 85% de ponentes latinoamericanos y el otro 15% son norteamericanos o de Europa. A la hora de la selección nos quedó claro que hay mucho talento en nuestra región y que espacios como este merecen tenerlos presentes para que cuenten su historia”.

“Algunos residentes de Estados Unidos me han pedido certificados de asistencia al festival. Hace poco uno de ellos me contó que el valor que tiene este documento les suma mucho para su visa de trabajo. Este indicador me deja tranquilo de que estamos creciendo y colaborando con la comunidad del diseño gráfico”.