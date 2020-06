Trató de estudiar Comunicaciones, quiso ser director de cine, intentó con la dirección de teatro y también con la fotografía. Tomó varios caminos y no concluyó ninguno. Pero llegó Mad Science y ya lleva 20 años en la televisión, donde ha sido parte de 15 programas.

Uno de los productos más exitosos no solo de su carrera sino de la televisión peruana en este siglo es Yo soy, que iba inicialmente por dos temporadas y ya lleva nueve años al aire. El programa vuelve por la pantalla de Latina y se adapta a la pandemia.

Nació en dictadura, vivió el terrorismo, pasó por el cólera y ahora el COVID-19. “No paramos”, dice y ríe. Fiel a esa consigna, ahora escribe su tercer libro, el primero de ficción. Y también escribe su historia como padre de Catalina y Emiliano, que en abril cumplieron un año. Emiliano corre y Catalina camina. Ricardo los mira y se descubre como padre.

-¿Ya te adaptaste a la figura de padre?

Aprendo día a día. Tengo buenos ejemplos. Mi hermana vive conmigo y su hijo Numa tiene 9 años. Entonces, hay un gran referente para mí y un gran referente materno para mis hijos.

-¿La figura materna cuán necesaria es?

Los niños encuentran los referentes que necesitan en el mundo que los rodea. No viven en una cueva. Yo no estoy solo. No vivo en una isla desierta. Es importante que ellos vean a varias personas. Es importante que tengan contacto con mucha gente y con gente diversa. No puedo ser el único modelo en sus vidas y tengo que ofrecerles la mayor riqueza de universos diferentes.

-La pandemia te sorprendió con la emisión de La máscara y pensando en la nueva temporada de Yo soy. ¿Cómo lo manejaste?

En el caso de La máscara, nos quedaban seis episodios por hacer. Tuvimos que reinventarnos para culminarlos. Nos demoramos siete semanas en inventar cómo íbamos a terminarlos. Y ese proceso alimentó a este Yo soy. Así salió Yo soy. Grandes batallas, que es la competencia entre los mejores imitadores de todas las temporadas. Los imitadores de Yo soy necesitan una plataforma para que el público pueda conectarse con ellos y nosotros reinventarnos como programa. Será un programa nuevo.

-Se estrena en junio, ¿no?

Mucho más pronto de lo que crees. Con eso ya te digo todo. Vamos a empezar con cinco imitadores, pero vendrán otros, uno tras otro, para retarlos en batallas y los que vencen se quedan. Siempre habrá cinco, los que van ganando. Incluso, los eliminados podrán volver. Imagínate ver competir a Django contra José José, o a Mon Laferte contra Adele, o Amy Winehouse contra Juan Gabriel. Y habrá un nuevo jurado, que se unirá a Johanna, Katia y a mí. Será una sorpresa muy bacán.

-¿Un jurado del mundo de la música o de la actuación?

De los dos mundos, de los negocios, de todo (risas). Además, respetaremos todos los procedimientos de seguridad médica, como la distancia entre los jurados y participantes, el control estricto de los que se quedan y van viniendo. El programa también tendrá un componente social. Los imitadores al competir podrán lograr que se convoque a gente buena que quiera ayudar a organizaciones que lo necesiten. Cada batalla será una final.

-En estos días se ha puesto en debate el regreso de programas de corte de entretenimiento. Esto es guerra fue muy criticado. ¿Por qué es importante el entretenimiento en este tiempo?

La salud mental depende de muchos factores, de nuestra capacidad para trabajar, de solidarizarnos, de la empatía y de que haya espacios para el ocio, porque nos permite encontrar un espacio de fuga, de relajación. Como país luchamos para preservar nuestras vidas y también el arte y la cultura, que siempre están tan olvidados por los gobiernos. El retorno de programas de entretenimiento nos permite crear el espacio para que las personas, después de enfrentarse a la realidad, encuentren un momento para reconectarse con sí mismas y con nuestros talentos. El espacio de ocio y entretenimiento es importantísimo para nuestra salud mental. Todos necesitamos un pequeño momento de diversión.

-Sin embargo, varios de los programas, como Esto es guerra, son señalados por no ser arte ni cultura y, más bien, son incluidos dentro del universo de la televisión basura.

El entretenimiento es importante. ¿Quién define lo que es arte y cultura? Es complicado, porque entras a un terreno un poco fascista. Es más generoso ubicarnos todos dentro de la bandera de ‘venimos a divertirte, venimos a entretenerte un ratito del día’. Lo que no podemos hacer es que eso se convierta en el 100% de nuestro interés. Cada quien puede criticar el programa que no le gusta, pero no puede decir: “Como a mí no me gusta, eso no debe existir”.

-¿Existe la TV basura?

Yo no lo creo. Es un término incorrecto. Proviene de una imposición de unos sobre otros acerca de lo que se debe consumir. Descalificas lo que a los otros le gusta. Es una manera de esnobismo intelectual. Ahora, hay programas bien hechos y programas mal hechos. ¿Puede haber una televisión de menor calidad? Sí.

-El regreso de Yo soy, por lo menos, no ha despertado duras críticas. ¿Eso te dice algo?

Yo soy es una bendición y un regalo. Tenemos que agradecerlo al público. No me canso de decir que Yo soy cambia vidas. Se les ha dado una plataforma a personas que efectivamente ahora se ganan la vida haciendo esto, mantienen a sus familias. Se reconoce que el programa no solo cumple una función de entretener, sino una función social.

-Pero a Yo soy se le critica que no promueve la voz propia, que se queda en la copia, en la imitación.

Yo soy no es lo único que hacemos. Hemos hecho La voz, Los cuatro finalistas, Rojo. Fama contrafama, La banda. Hemos ofrecido al público igualdad de oportunidades para exhibir talentos como voces nuevas y originales. Así tenemos a Javier Arias, Susan Ochoa (ganó Viña del Mar), Gaona, Farid Gripa, Giani Méndez, Daniel Lazo, Rubí Palomino, que han salido de nuestros programas de talentos. Yo soy no estimula la copia sino la imitación, que es un arte en sí mismo, requiere talento y esfuerzo.

-¿Cuál es el futuro de la televisión ante el avance de plataformas como Netflix?

Solo el 17% de la audiencia tiene acceso a Netflix y solo el 50% de los hogares tiene acceso a Internet. La TV y la radio siguen siendo los medios masivos más grandes de este país y llegamos adonde no llega Internet ni el cable. Lo que le toca a la televisión es reinventarse. No va a desaparecer y seguirá siendo el medio masivo más grande.

-¿Y cuál es el futuro de Ricardo Morán con Catalina y Emiliano?

Para responderte serían 40 minutos más de entrevista (ríe). Quiero ser un buen papá y quiero que mis hijos sean felices. Las decisiones que tome estarán muy amarradas a lo que quiero para ellos.

Los mellizos de Ricardo Morán celebraron un año de vida. (Foto: Instagram @ricardomoranvargas)

AUTOFICHA:

- “Soy Ricardo Morán Vargas. Nací en Lima, en 1974. He cumplido 46 años en cuarentena. Estoy viéndole el lado bonito a esto (el confinamiento). Puedo pasar muchísimo tiempo con mis hijos, lo que antes no se podía, porque hemos estado trabajando un montón”.

- “Mad Science se convirtió en Experimentores. Y hemos donado nuestra biblioteca de capítulos. Sale sábados, 11 a.m., en Latina, y 12 m., en Panamericana. Al Ministerio de Educación también le dimos la licencia para la educación a distancia”.

- “Tengo el podcast Moranmente incorrectos, con mi hermana. Es solo para adultos. Sale miércoles y domingos. También he estado haciendo Experimentores en la cuenta de Instagram; he hecho experimentos de un minuto con cosas que puedes encontrar en casa”.

