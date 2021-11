La historia real de Ricardo Morán pasa del formato escrito a las tablas. En “Yo soy tu padre”, basada en el libro del mismo título, el actor y director peruano narra, en un monólogo a medio camino entre el stand up hilarante y el testimonio dramático, el largo viaje que lo llevó a ser padre de mellizos.

Una aventura llena de obstáculos en medio de una sociedad conservadora como la peruana que hasta el momento se niega a reconocer a su familia.

“El mejor humor ocurre por la identificación de la persona con los dramas que cuentas, con desnudar tus miedos e inseguridades delante del público y eso nos acerca más a todos. De esto se trata este espectáculo”, refiere Ricardo Morán

“Uno de los grandes objetivos de este espectáculo es poner sobre el tapete el caso, no solo mío, sino de miles de personadas abandonadas por las leyes e imposibilitadas de vivir su vida como ciudadanos y familias en su propio país. Visibilizar ayuda a entender, entender ayuda a empatizar y empatizar ayuda a lograr cambios”, agrega.

En el escenario, además, Morán reconoce que, para seguir su camino, primero debe mirar hacia el pasado y reconciliarse con su propio padre.

‘Yo soy tu padre’ es el retorno a las tablas del reconocido actor, después de más de una década. “Hace doce años que no me paraba en un escenario a hacer stand up Comedy. Definitivamente es una situación arriesgada, mucho ha cambiado en mi vida y veo el mundo de otra manera. Pero también es refrescante porque me ayuda a recuperar una parte de mí que creo que se quedó en el tintero en algún momento y que ha estado pujando por salir durante todos estos años.”

“Quiero que el público venga con la mente abierta, porque estoy haciendo algo diferente. Es definitivamente humor, pero yo creo que el mejor humor es el que tiene corazón.”

DATOS

‘Yo soy tu padre’ se presenta de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad.

Compra de entradas en: https://laplaza.com.pe/obras-archive/yo-soy-tu-padre/

Funciones: sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19, sábado 20, viernes 26 y sábado 27 de noviembre. Horarios: viernes 9:00 p.m. / sábados 8:00 p.m. Precios: entrada general s/70 / precio reducido s/40

VIDEO RECOMENDADO

