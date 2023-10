Hace más de cuatro años, la vida de Ricardo Morán cambió por completo y a la vez cumplió su mayor sueño: ser padre de Catalina y Emiliano. Hoy camina con una sonrisa de oreja a oreja. Por fin, el Tribunal Constitucional ordenó la inscripción de sus hijos, así como otorgarles la nacionalidad peruana, luego de una larga batalla legal.

¿Cómo han sido estos más de cuatro años luchando para que se cumplan los derechos de tus hijos?

Qué bueno que lo menciones así porque es importante dejar claro y bien sentado el hecho de que no he estado luchando por algo para mí directamente. El hecho es que había dos niños y por el acto mismo de existir, ellos tienen derechos fundamentales y uno de ellos es el de la identidad. A lo largo de estos cuatro años y medio hemos pasado por todo un camino que ha tenido que ver con múltiples intentos de inscribirlos al Reniec hasta que se agotó el procedimiento administrativo de apelaciones y luego una acción de amparo que pasó por la Corte Superior, por jueces supremos y finalmente por el Tribunal Constitucional. En el momento en el que nos dimos cuenta de la envergadura de la batalla, también asumimos que esto podría haber llegado más allá si el TC no nos hubiera dado esta sentencia favorable.

La idea era seguir hasta el final, hasta obtener un resultado positivo. ¿En algún momento te sentiste abrumado?

Cuándo no me sentí abrumado. Es un proceso que te desgasta. Felizmente, soy padre de familia de una familia planeada y deseada, que es maravillosa, que me llena de energía, que es mi motor, porque, si no, yo tiraba la toalla al segundo mes. Todas aquellas personas que han pasado por un proceso con la justicia peruana, con obstáculos dentro del sistema de gobierno, saben lo complicado, duro, difícil, desgastante y desmoralizante que puede ser.

¿Qué te daba fuerzas en ese momento?

Felizmente, tengo un milagro en mi casa. Cada vez que llego a mi casa me encuentro con estas dos personas que me recargan de energía, que me impulsan y que yo sabía que iban a tener problemas toda su vida si yo no me compraba este pleito. Felizmente, ha dado fruto y hoy en día estamos celebrando.

¿Ya pudiste procesar lo que este fallo marca como precedente?

No. Las primeras ocho horas (tras el fallo) estaba en shock. El shock me ha pasado durante esa noche. El sábado en la mañana me he levantado y me he reconocido feliz. He dicho “wow, esto era lo que era ser feliz”. No había sido tan feliz desde que mis hijos nacieron, no de esta manera tan intensa, entusiasta, todo se veía bonito, la gente se veía más alegre. Estoy en un momento muy feliz, un momento que pensé que no iba a llegar hasta dentro de 18 años. Cruzo los dedos para que de alguna manera esto ayude a otras personas; no fue la intención inicial, la intención inicial era solamente ocuparme de Catalina y Emiliano, pero deseo con mucho optimismo que mucha gente que tiene su libertad, su autonomía y proyecto de vida recortado porque vivimos en un país que no se ha movido con la dinámica en la que debería moverse, encuentren soluciones prontas a sus problemas y desde mi familia los vamos a aplaudir, los vamos a celebrar siempre.

Además de descansar, ¿qué es lo que sigue ahora?

Se nos ha quitado un peso de encima enorme. Puedo voltear, ver a mis hijos y ver solo posibilidades. Aunque siempre los he visto y he visto planes, posibilidades, pero siempre había un ‘pero’. Ahora desapareció el ‘pero’, ahora sí podemos continuar con nuestra vida, podemos dar un paso adelante y disfrutarlo. Escuchar la alegría de mi madre el otro día en el teléfono fue muy emocionante. Se nos viene una Navidad muy linda.

¿Cuál es el procedimiento para materializar la decisión del TC?

En el momento en que salió la sentencia, Reniec publicó la nota de prensa confirmando que iba a acatar plenamente la decisión. Me contactó el director de Servicios Registrales a decirme que en el momento en el que tengan la notificación soy bienvenido a su sede de San Borja a inscribirlos como corresponde y a que quince días después tengan su DNI.

Su dinámica como familia no va a cambiar. Pero ahora pueden celebrar más.

Una de las formas en que nosotros celebramos mucho es pasarnos todo el domingo tirados en la cama. Para mí es la recarga de energía. Hay una cosa rara que pasa con la paternidad y la maternidad y es que no importa cuan cansado estés, tú te encuentras con tus hijos y todos los niveles se te suben como si fuera un videojuego. Estoy disfrutando mucho ser papá.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres padre?

Me ha enseñado mucho mis límites. Me ha enseñado que no soy tan paciente como creía. Me ha enseñado que tengo que ser muy cuidadoso con mis palabras y mi tono. No importa mucho lo que yo diga, importa mucho mi ejemplo. Saber que ellos están mirando y absorbiendo todo lo que yo hago y digo hace que yo también me esfuerce más en tratar de ser mejor persona.

¿Quieres tener más hijos en el futuro?

Por ahorita no. No quiere decir que no tenga ganas de tener más hijos. Estoy a punto de cumplir 50, pero quisiera que estos hipotéticos hijos tuvieran el mismo tiempo y la misma dedicación que han tenido de mí Catalina y Emiliano y no sé si pueda. Invito a todas las personas que están considerando ser padres a que lo piensen bien, porque es una responsabilidad muy grande y los hijos más felices son los deseados. Se debe tener los hijos que uno puede amar, criar y mantener y creo que por ahora, dos para mí es el número mágico.

