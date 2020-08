El niño Ricardo Bonilla era vivaracho y juguetón. En casa iba de travesura en travesura. Fuera de ella también. “Era un callejero”, dice sin rubor. Y reconoce que en el colegio no fue un buen alumno, aunque sí muy curioso y despabilado. Su madre, educadora, trató de guiar a sus tres hermanos y a él. “Pero conmigo no podía”, recuerda y ríe sobre aquella niñez a la que describe como divertida.

“Mi papá es Timoteo”, aseguraba en el colegio y no le creían. Mandaron a llamar al padre. “Señor, disculpe, su hijo está diciendo que usted es Timoteo”, advertían preocupados. “Es que sí soy Timoteo”, respondía Ricardo Bonilla ante el asombro de varios y el júbilo de su hijo, quien nació dos días antes del debut de Timoteo, en febrero de hace 25 años.

El traje de Timoteo está guardado y ahora se pone uno que él creó: Teodoro, al que presenta como un dragón de 12 años y primo lejano de Timoteo. Te adoro Teodoro es el nuevo espectáculo virtual que se estrena este domingo 16, que se celebra el Día del Niño. Entradas en Teleticket.

El niño que correteaba en el otrora jirón Vigil de Barranco, cuando llegaba la noche, volvía a casa y, antes de acostarse, encendía el televisor para ver a Topo Gigio, su ídolo infantil, entrañable marioneta que se despedía con un “a la camita”. Ricardo cerraba los ojos y, tal vez, soñaba con ser como él.

-Creo que Timoteo tiene algo de Topo Gigio.

¡De hecho! Cuando estudié la forma como debía ser Timoteo, me enfoqué en dos personajes: Topo Gigio, porque me encantaban sus agudos cuando decía “a la camita” (lo imita), y el pitufo Tontín, que era lo contrario de Topo Gigio.

-¿Timoteo fue una suerte de hijo de la crisis peruana?

Yo trabajaba en el teatro Canout, donde llegué a ser relacionista público de Piero Solari. Gracias a la oportunidad que me dio, conocí a mucha gente y di el salto a América Televisión.

-Es decir, ¿el momento que vivía el país influyó en la construcción del personaje?

Siempre tiene que ver. Paquetazo, terrorismo. Un día regresaba de mis clases de teatro y pasé por un Banco de la Nación; segundos después, hubo un bombazo. Creo que todo eso me dio más fuerzas para hacer lo que quería.

-¿Timoteo, finalmente, se convirtió en un referente?

Yo creo que sí y hasta el día de hoy. Mucha gente me escribe en las redes sociales, ya saben que Ricardo Bonilla ha sido Timoteo. Me preguntan cuándo vuelve. “Fuiste parte de mi infancia”, me dicen.

-Y ahora ya sabemos que Timoteo vuelve.

Sí. Ya estaba marcado para que arranque este año en mayo. Ya habíamos hecho un contrato con América Televisión para festejarle a Timoteo sus 25 años. Pero a todos nos agarró la pandemia. Lo hemos postergado para abril o mayo del otro año y hacer una celebración a lo grande.

-¿Por qué pegó Timoteo?

Por la originalidad de que un peluche hablara. Si bien todo el mundo conocía a Barney, Timoteo era un peluche peruano.

-Era nuestro Barney.

Claro, era el Barney cholo. Lo que más me divertía es que me dejaron interpretarlo. Lógicamente, me dieron algunas pautas. Yo estaba en mi gloria, improvisaba, metía mucho de mi niñez, de las cosas que de pequeño hacía, era como volver a ser niño.

Bueno, Timoteo era un muñeco medio palomilla, tenía su barrio.

De hecho que sí. Cuando yo era pequeño, disfrutaba ser niño y con Timoteo disfruto más.

-¿Teodoro es como la reinvención de Timoteo?

Cuando pensé en Teodoro, dije ‘vamos bajarle un poco la revolución a Timoteo’. Teodoro siento que es más adulto, más pensante y siempre está al cuidado de los demás. Con Timoteo había que estar al cuidado de él.

-¿Teodoro nace mientras tenías a Timoteo?

Timoteo terminó su proceso en diciembre de 2013. En ese último trimestre, saqué del baúl a Teodoro, que ya lo tenía guardado. Y este año quería juntarlo con Timoteo.

-Hoy un niño de 4 años ya juega con el celular. ¿Personajes como Timoteo o Teodoro aún llaman la atención de los más pequeños de la casa?

Están las nuevas tecnologías, pero el niño siempre será niño. Tengo la experiencia de haber tenido a Teodoro en el circo, donde llegan muchas familias. Los pequeños se quedan encantados con el personaje. Más bien, hay que adaptarnos a esta nueva etapa de los espectáculos virtuales.

-El año pasado entrevisté a Yola Polastri y me dijo que la televisión le había cerrado las puertas a los niños. ¿Qué opinas?

Yo creo que la responsabilidad está en los padres, que son quienes les abren o cierran las puertas a los pequeños.

-Porque tal vez el último gran personaje de un programa infantil ha sido Timoteo. ¿O me equivoco?

Tuvimos al Tío Johnny, Mirtha Patiño, Yola Polastri, Nubeluz, Karina y Timoteo y las hermanas Anabel y Antuanet, y no recuerdo más. Por eso aplaudo la iniciativa de TV Perú de tener un espacio infantil con el Mago George.

-¿Por qué esa ausencia de programas infantiles locales?

Creo que tal vez el Ministerio de Cultura debería exigir a los canales que por ley tengan un programa infantil o familiar.

-¿Se subestima a los niños?

No hay que subestimarlos; siempre recoges una enseñanza ellos.

.¿Qué has aprendido de los niños, Ricardo?

Son los más sinceros, los más transparentes. Los niños no son “sonsos ni quedaditos”, están muy bien enterados de lo que ocurre.

-¿Y qué te enseñó Timoteo?

Hizo de Ricardo una persona transparente y honesta con su familia.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre completo es Ricardo David Bonilla Laines. Tengo 51 años. Nací en Miraflores, pero hasta los 13 años viví en Barranco. Estudié Ciencias de la Comunicación, me especialicé en Relaciones Públicas. En la TV empecé como coordinador y llegué a ser director de cámaras”.

- “Cuando vino la propuesta de hacer Timoteo, mi esposa ya estaba embarazada y aprovechamos esa oportunidad. Al principio estar metido en un traje no era muy bonito para un actor. Pero no caía mal el bolo extra, que cada vez fue más bonito gracias a Timoteo”.

- “La imagen de Timoteo es fuerte, no sé si Teodoro pueda llegar a alcanzar esa imagen, pero sí me da tranquilidad que me estoy dando el gusto y cariño de tener algo mío que es Teodoro. Si bien a Timoteo le di alma y es parte de mi vida, no es mío, sino de América Televisión y eso lo respeto mucho”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Todo lo que debes conocer para tramitar tu licencia de conducir

TE PUEDE INTERESAR