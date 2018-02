Ricardo Bedoya: “El Oscar no representa el buen cine” [ANÁLISIS]

El Oscar no representa el buen cine en el mundo, es la celebración de una industria: Hollywood. Tampoco refleja una tendencia de lo que pasa en el séptimo arte. No considera las tendencias actuales que son múltiples por los estilos, formas de representación. Estas premiaciones no toman en cuenta todos los filmes que se hacen incluso en EE.UU. Una película notable es Good Time y no aparece nominada en nada; también lo es The Florida project, que no compite entre las mejores del año.

Por otro lado, entre las candidatas a mejor película me gustan The Post de Steven Spielberg y Three billboards outside Ebbing, Missouri, que tiene todas la características de ser una ganadora al Oscar.

El filme chileno Una mujer fantástica tiene posibilidades de ganar en la categoría de mejor película extranjera. Empero, es muy difícil pronosticarlo porque lo decide un comité que tiene preferencias insólitas. A mí no me gusta esta cinta de Sebastián Lelio. Tiene debilidades muy fuertes, como personajes que están ahí para reforzar ideas que ya se sobreentienden en la película, de que la protagonista se enfrenta al mundo. Pero hay aspectos interesantes, como la actuación de Daniela Vega.