El bolero cantinero “Perdidos”, la cumbia con inspiración amazónica “Si no regresas”; los instrumentales “Angelita” y “En la selva”; la chicha con sabor colombiano “Esperanza de amor”; canciones como “Tu boda”, “Volverás mi niño”, “Como un errante” y “Mal amigo”; los referentes “Borrachito borrachón” y “Mi tallercito”; y “El aguajal”, un clásico ya no solo de la cumbia sino del cancionero nacional, son parte del álbum 'Los auténticos' (1982), ópera prima de Los Shapis.

El grupo fue creado en la ciudad de Huancayo, el 14 de febrero de 1981, por el chupaquino Julio Simeón, también conocido como ‘Chapulín el dulce’, cuya voz nos canta el lamento por un amor y el orgullo por su origen; y el puneño Jaime Moreyra, quien convirtió sus punteos de guitarra en himnos, en bellas melodías que suenan a lamento, nostalgia y alegría.

'Los auténticos' es la segunda entrega que alista el rescatado, revalorizado y relanzado sello Discos Horóscopo, mítica casa discográfica con el catálogo más importante de música chicha de los años 70 y 80; disquera que fue parte de ese proceso de redefinición de nuestra cultura popular. Esta producción sale a la venta en Lima, el 23 de diciembre, y un mes después en el resto del mundo.

El primer álbum del recuperado sello fue 'Chacalón y La Nueva Crema', ópera prima de Lorenzo Palacios Quispe. Y ya está a la venta desde junio. Ambos son parte de la colección ‘Los 10 discos esenciales de la chicha peruana’, en ediciones de vinilo y CD remasterizados y con una presentación de primer nivel, que se distribuye en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

PRIMEROS DISCOS

Jalo Núñez del Prado comenzó su vida de productor discográfico cuando tenía 19 años. Seguidor del pop español, de la movida indie sueca, el primer grupo que editó son los mexicanos de Cuberbil. Luego pasaron por sus manos más de 30 producciones bajo el sello independiente Plastilina Records, que tiene una línea editorial indie y derivados, y que se alista a reeditar el disco emblemático de Electro Z.



Núñez del Prado, a sus 31 años, es el culpable de este retorno por la puerta grande de Discos Horóscopo. Su primer acercamiento con la chicha fue cuando tenía 22 años.

A sus manos llegó una compilación de Chacalón y La Nueva Crema bajo el reconocido sello español Nuevos Medios, que ha publicado a La Mode, Gabinete Caligari, Los Belkings e incluso Chabuca Granda. El disco de Lorenzo Palacios le cambió la vida.

Desde su centro de operación en España, donde radica y visualiza el potencial internacional de la chicha, Jalo nos explica que esa edición española tenía una estética diferente y un sonido en el que podía apreciar todos los matices que la chicha tiene. “Ese fue para mí el comienzo de la revalorización. Dije: esto es realmente bueno. Por qué nunca se han hecho reediciones de este tipo”, comenta.

Chacalón en el barrio. Imagen del catálogo de Discos Horóscopo.

LOS ASTROS SE ALINEAN

Hace dos años empezó con este impecable trabajo casi de arqueología musical. Buscó por cielo y tierra al señor Juan Campos Muñoz, fundador de Discos Horóscopo. En palabras de Jalo, el Tony Wilson de la chicha. Recordemos que Tony fundó del sello musical Factory Records, que lanzó producciones de grupos como Joy Division y New Order.



Campos Muñoz no tiene Facebook, es una persona mayor, desvinculada completamente de la música desde hace 30 años. Un empresario agropecuario. A Núñez del Prado le costó dar con su paradero. “El señor Juan me dijo que se había desecho de todo, que no quería saber nada de ese movimiento. Botó todas las fotos, los vinilos. Pero hubo empatía muy rápido y tuve la suerte de que él haya confiado en mí para rescatar el catálogo”, nos explica.

El catálogo de Horóscopo comprende aproximadamente 80 Lp’s y 300 discos 45 RPM, de los cuales 180 son temas inéditos. Nada de eso fue preservado por el señor Campos, quien le dijo al joven productor: “me interesa el proyecto, me gusta tu visión, quiero que lo trabajes, pero no te voy a dar absolutamente nada más que una firma y una licencia por unos determinados años. Te vas a encargar de todo: fotos, contactos, masters, portadas. Todo. Y no conozco a nadie, estoy desvinculado’. Hagámoslo”.

Y entonces Jalo licenció el catálogo. Efectivamente, en dos años ha tenido que buscar a los ingenieros de sonido que grabaron a todo Horóscopo, al diseñador gráfico, al prensador de discos, al distribuidor, al publicista, al productor de conciertos.

Los Shapis en la década del ochenta. Imagen del catálogo de Discos Horóscopo.

La primera etapa fue inventariar y recuperar el catálogo. El segundo tramo incluye publicar la colección de los 10 discos esenciales de la chicha peruana, como efectivamente se viene haciendo. Estamos no solo ante el rescate de música, sino también ante la revalorización de todo un movimiento: la chicha peruana.

“Quería hacer ediciones como nunca antes se han hecho, con un trabajo muy meticuloso de investigación, diseño y remasterización para que las nuevas generaciones y coleccionistas puedan sentir y concebir la magnitud de toda esta música y sus matices”, subraya el productor.

EL VALOR DE LA CHICHA

Núñez del Prado adelanta a Perú21 los próximos títulos que reeditará en vinilo y CD. Se vienen 'Pinceladas musicales' de Pintura Roja, que trae el clásico de la chicha “El teléfono” y otras canciones emblemas de esta agrupación como “Sola”, “Petiso”, “Te olvidaste de mí” y “El chinito Nro. 2”. Recordemos que esta formación tiene a La Princesita Mili y a Jhonny Orosco, quien creó luego el Grupo Néctar.



Para el 2018, también alista en vinilo y CD 'Ritmo tropical andino' de Los Ovnis, 'Arrollando con alegría' del Grupo Alegría y 'Grandes Éxitos' de Chacalón. Este último es el segundo LP de Lorenzo Palacios que sacó Horóscopo en los ochenta y es una recopilación de singles que grabó de 1976 al 1980.

“'Ritmo tropical andino' de Los Ovnis es el disco más arriesgado que voy a editar, porque es el menos valorado. Pero para mí tiene un significado muy potente porque todos se atribuyen la creación de la chicha, pero yo considero que de los primeros que hicieron esa música fueron Los Ovnis, donde además cantaba ‘Chapulín el dulce’”, precisa Jalo.

Cuando Pintura Roja tenía en su formación a La Princesita Mili y Jhonny Orosco. (Discos Horóscopo).

Le preguntamos al productor si considera que todavía nos avergonzamos de escuchar chicha en el Perú y nos responde sin dudas ni murmuraciones: “Absolutamente. Mucha gente en Lima ha aceptado la cumbia amazónica como algo ‘cool’, porque ha sido intervenida por chicos blancos –como Dengue Dengue Dengue, que son mis amigos–. ¿Pero y la chicha? Yo comentaba que tenía Pintura Roja y la gente me respondía: ‘no eso es medio andino ya’. Aún se siente ese rechazo. Vivimos en un país todavía alienado, que aún tiene mucha inseguridad con sus orígenes”.

Para Núñez del Prado, la chicha es importante porque es una creación peruana. Un sonido que ha nacido a raíz de un contexto social muy fuerte. “Así como del jazz se decía que era una música de negros salvajes, al final se convirtió en patrimonio de Estados Unidos; así como del flamenco se decía que era la música de los gitanos asquerosos, pero hoy es la música oficial de ese país. Y es lo que pretendo con la chicha”, puntualiza y añade que sueña con convertir a Chacalón en un Elvis Presley o Miles Davis.

Sí, aún miramos de soslayo a la chicha. Pero esta es una excelente oportunidad para valorarla en su máxima expresión. Música popular, con valor histórico, social y sonoro. Música con potencial.

TENGA EN CUENTA:

-‘Chacalón y La Nueva Crema’ se puede adquirir en CD (S/35) y vinilo (S/110) en Lazyitis Discos (Av. Larco 345, segundo piso, tienda M-5, Miraflores) y Discos Eternos (Av. Benavides 477ª, tienda 106, Miraflores).



La edición 2017 del primer disco de Chacalón y La Nueva Crema.

-La edición en vinilo de ‘Los Auténticos’ de Los Shapis ya se puede adquirir a precio de preventa: S/85. Vía el sitio web Fuzzpass y el Facebook de Discos.Horoscopo.Oficial.

-De acuerdo con Jalo Núñez del Prado, la portada de 'Los Auténticos' no se basó en el grupo punk norteamericano Ramones. Ni el fundador de Horóscopo, ni Jaime Moreyra (guitarrista de Los Shapis), ni el diseñador conocían a Ramones. Casualidad le llaman.

'Los Auténticos', la ópera prima de Los Shapis. (Discos Horóscopo)

-Las reediciones de Discos Horóscopo traen una suerte de cuadernillo con información histórica. Incluye fotos inéditas y son remasterizadas en España.