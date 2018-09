La espera terminó. La tercera edición de Resistance Lima 2018 confirmó este miércoles el line up que ofrecerá este 12 de octubre en el Green Arena de Lurín . Este evento que se caracteriza por juntar a los mejores exponentes del género underground de música electrónica se realizará un día anterior al Road To Ultra 2018.

Para esta ocasión, serán cinco los DJ de distintos países que arribarán a la capital para derrochar su talento en el techno, house, deep house, minimal y techhouse.

Estamos hablando de Seth Troxler (Estados Unidos), Luciano (Chile) Eats Everything (Reino Unido), Matador (Irlanda) y Stefano Noferini (Italia).

Resistance Lima Line up oficial de Resistance Lima para este 12 de octubre.

Todos ellos tocarán en un renovado escenario en donde las luces y los efectos de holograma serán tan iguales como en otros continentes.

La cita es a partir de las 6 de la tarde y cabe mencionar que este festival forma parte de la gira de Resistance que realizará en Latinoamérica entre fines de setiembre y todo el mes de octubre. La partida iniciará en Uruguay el 28 de setiembre y terminará en Colombia, el 14 de octubre.

Resistance Lima Estas son todas las fechas y lugares de la gira de Resistance en Latinoamérica.

Resistance llegará a la región luego de estar 9 semanas consecutivas en el club Privilige de Ibiza (España), en donde todos los martes presentaba a distintos artistas de la talla de Carl Cox, Dubfire, Sasha, John Digweed y Richie Hawtin. Desde el 17 de julio, hasta 11 de setiembre durará esta residencia en el famoso club nocturno.

Resistance Lima Estos son todos los DJ que tocan en la residencia de Resistance en el club Privilege de Ibiza.

Justamente, los cinco DJ mencionados que pincharán en Resistance Lima estuvieron incluidos en el enorme cartel de artistas que se presentó en el país ibérico. Les contamos más sobre ellos:

Seth Troxler, es un DJ estadounidense. Su trabajo como DJ se centra en house y techhouse. Sus influencias incluyen a Richie Hawtin y Moodymann. Es uno de los fundadores del sello discográfico Visionquest, además de director de sellos Tuskegee, Soft Touch y Play It, Say It.

Luciano es un DJ y productor chileno - suizo. Ha sido cinco veces ganador de los DJ Awards y diez veces nominado. Su característica principal se centra en haber desarrollado y evolucionado una mezcla de house y techhouse.

Eats Everything es un DJ inglés. Saltó a la fama en 2011 con el lanzamiento de su tema 'Entrance Song' en Pets Records. Sus producciones combinan música house con una amplia gama de otros géneros como UK bass, garage, techno y jungle. En 2012 ganó el 'Mejor DJ británico' en la revista DJ 'Best of British Awards'.

Stefano Noferini es uno de los veteranos del house en Italia que mejor se ha desenvuelto en Beatport, teniendo en cuenta que en 2010 se llevó el premio de la plataforma digital en la categoría de Breakout Artist of the Year.

Matador es un artista vivo revolucionario con una brillante reputación de versatilidad, sin comprometer la calidad. Matador, también conocido como Gavin Lynch, recientemente asumió un nuevo rol como jefe de etiqueta de su sello RUKUS.