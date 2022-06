A su padre le tatuó el rostro de su abuela y el de un oso; a su hijo le hizo un león, y a sus hermanos un lobo, un león, un perro, entre otros, pequeños, significativos, decisivos tattoos . Renzo Ramírez es un maestro del tatuaje que tiene en el cuerpo más de 72 imágenes, y esto no ha terminado. Lleva la pasión en la piel y en las venas. Es un artista y siente que para hacer este hermoso oficio hay que conectar con el cliente, y lo hace muy bien. Y estar inspirado, algo que no le falla cuando está a punto de hacer una obra de arte.

Renzo tiene muchos retos, uno de ellos es tatuar en un brazo la majestuosidad de Machu Picchu. Nos encontramos en un café, imposible no contemplar cada figura que tiene en las manos y en los brazos.

¿Desde hace cuánto tiempo empezaste a tatuar?

Yo empecé a tatuar hace 17 años aproximadamente. Justo a la edad de mi hijo. Yo tengo 39 ahora. Siempre he sido bueno para dibujar, desde muy chico. Siempre se me ha hecho fácil dibujar, desde el colegio. Ya a nivel profesional empecé a trabajar en 2011. Yo me hice en Ecuador.

¿Cómo se forma un tatuador?

Un tatuador, primeramente, tiene que tener bases en el dibujo, en el arte, tiene que gustarte y tener mucha paciencia. Es un proceso, poco a poco.

¿Qué significado tiene para ti tatuar?

Para mí el tatuaje es mi vida entera, no hay otra cosa que se compare a sentarse con el cliente. Es una satisfacción personal y laboral. Es una entrega total en ese momento.

¿Siempre tienes clientes?

Gracias a Dios sí, con el pasar del tiempo he mejorado bastante y tengo una cartera de clientes que más o menos, hace que no la pase tan difícil en épocas tan duras.

“Han aumentado mucho los tatuadores, no como antes que eran dos por distrito como mucho. Ahora hay tatuadores en todos lados”.

¿Ha evolucionado el tatuaje en los últimos años?

Bastante. Cuando yo empecé a tatuar era con un motorcito de radio, un portaminas, una aguja de coser, unías todo eso y te ponías a tatuar. Actualmente, el material es más accesible, más práctico, todo es desechable, ya no sueldas agujas como antes. También están los productos chinos, los chinos han aprovechado mucho este mercado, se han metido en el rubro del tatuaje, hay empresas millonarias en este rubro.

En cuanto a lo que la gente se tatúa, ¿hay cambios?

Ahora la mentalidad es más abierta gracias a la gente de la farándula, a los deportistas, esto nos ha ayudado mucho a cambiar la perspectiva. Antes era como que solo se tatuaba el ladrón, el marinero… Ahora cualquier persona lo hace, he tatuado a abogados, médicos, políticos, gente de las mineras, empresarios. El tatuaje se democratizó y hoy es para cualquiera, para todos.

¿Qué es lo que más se tatúan?

En la actualidad, mucho el nombre de la novia o el novio, una pequeña decoración, usualmente cosas pequeñas, pero con mucho simbolismo.

Una vez que empiezas a hacerte tatuajes, ¿es cierto que no paras más?

Eso dicen. Sí, creo que es tanto el placer de que tienes uno, que poco a poco quieres más. Es algo psicológico en realidad, porque sí duele, pero poco a poco te vas olvidando de ese dolor y cada vez quieres hacer más y más.

¿Cuántos tatuajes tienes?

Yo tengo algo de 72 tatuajes.

¿Los has hecho tú o te han ayudado?

No, amigos, muchos amigos, regalos de amigos.

¿Qué cuidados debe tener alguien que se va a hacer un tatuaje?

Lo típico es que esté bien desayunado, que esté tranquilo, que no esté trasnochado.

¿El tatuador qué cuidados debe tener?

Que todo esté esterilizado. Ahora todo viene sellado, no es como antes. Que el cliente vea que todo se abra en frente de él, todo el proceso se debe hacer con guantes quirúrgicos.

¿Qué tipo de tatuajes haces tú?

Me gusta mucho el Blackwork (estilo de tatuaje en el que solo se trabaja con tinta negra. Se caracteriza por el uso de altos contrastes), suelo usar muchos negros en los tatuajes. Es una manera tradicional, con una sola aguja. Es más para dibujantes.

“El rostro de mi abuela para mi papá es el tatuaje más significativo que he hecho hasta ahora”.

¿Cuáles son las tendencias?

Actualmente hay mucho realismo. Rostros idénticos, es lo que está mandando a nivel mundial. Muchos dicen que el que hace realismo es bueno en todo, pero esto no es tan cierto.

Y así como quieren tatuarse el nombre de la novia, hay quienes quieren borrarlo también...

También, bastante (risas).

¿Es fácil borrarlo?

Sí es bastante fácil, con un buen diseño encima se puede tapar si no quieres ir a que lo borren con láser. Una buena solución es taparlo con otro tatuaje.

¿Cuánto tiempo le dedicas al tatuaje?

Mi vida. Desde el 2011 hasta hoy en día es mi vida. Estamos casi 12 años enteramente en esto. ¿Es rentable? Actualmente sí es un buen medio, no es como antes. Se puede vivir tranquilamente de esto. Siempre y cuando tengas buena cabeza para las inversiones.

A nivel nacional, ¿hay cada vez más tatuadores?

Han aumentado mucho los tatuadores, no como antes que eran dos por distrito como mucho. Ahora hay muchos tatuadores en todos lados y muy buenos, por lo mismo que el material ha mejorado la calidad también.

¿En qué colegio estudiaste?

Yo estudié en el Concordia Universal.

¿Allí dibujabas?

Bastante.

¿Recuerdas algún dibujo en particular?

Bueno, siempre hacía las pancartas y dibujos para mis hermanos. Recuerdo un rostro, como tipo galáctico, que ganó la expociencia hace muchos años.

Siempre has dibujado...

Toda la vida.

¿Los tatuajes que haces son propios o te traen modelos?

Muchas veces el cliente trae su modelo, pero siempre intento darle mi estilo, un toque mío, personal, como para que se diferencie, como para que no digan “mira este tatuaje es del Internet”. Marcar la diferencia es importante, ponerle tu sello.

¿El cliente se deja orientar?

Bastante. Ahora sí el cliente considera que el tatuador es un artista, no es como antes. Por lo mismo que ven obras de arte sobre la piel, por eso se deja guiar. Antes no, antes era más reacio, antes era como “yo quiero esto” y ya.

¿Cuál es el mejor tatuaje que has hecho?

El rostro de mi abuela para mi papá. El más significativo, el mejor.

¿Qué sueñas?

Hacer un brazo entero con diseños míos basados en historia peruana, en Blackwork… Hacer un Machu Picchu.

AUTOFICHA

“Aprendí mucho en Karla Tattoo, en Quito, Ecuador. Es una tienda conocidísima, donde tuve la oportunidad de estar en mis inicios. Antes el tatuaje era para mí solo un hobby, pero allá recibí el apoyo y lo supe aprovechar. Mejoré con los tatuadores que había ahí, me dieron tips”.

“Es constante el aprendizaje, siempre cambio de técnicas también, siempre salen cosas nuevas también. Yo tengo 39 años, pero hay jovencitos de 20 o 21 años que son muy buenos en esto y merecen que uno aprenda de ellos. No hay que ser cerrado en este ambiente”.

“Una persona que quiere hacerse un tatuaje debe elegir bien el modelo, el diseño, y verificar quién es el artista que le hará el trabajo. Debe tener mucha decisión, no hay vuelta atrás. Y ya cuando llega el día debe estar bien desayunada, tranquila y no trasnochada”.

