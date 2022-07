René pidió la composición de una canción que trate sobre motos, porque él hacía motocross. Un día llegó al estudio y el tema ya estaba listo. Lo escuchó y, dice, le encantó. Pegajosa, alegre y sana, son las tres palabras que usa para describir la canción que le tocaría interpretar. Así nació “Súbete a mi moto”, uno de los emblemas de Menudo que se estrenó en 1981, luego de sonar en la radio.

Han pasado más de 40 años y “Súbete a mi moto” sigue siendo la canción que, de alguna forma, lo representa. René Farrait es René de Menudo, y ahora es René jurado del programa de canto La Voz Senior, que pronto se estrenará en Latina Televisión.

Acaba de salir de una grabación de La Voz Senior. “Conozco bien Lima, he venido muchas veces”, dice y recuerda que la última fue hace unos cinco años cuando fue parte de la película La paisana Jacinta. Lleva más de un mes en Lima, y lo dice como si estuviera en casa.

-Habrá quienes se pregunten qué ha sido de la vida de René.

Con la música siempre. Del 79 al 82 estuve en Menudo; del 83 al 86 hice dos discos como solista; en el 87 se hizo Proyecto M, estuvimos hasta el 93, grabamos cuatro discos; luego de ello fueron los únicos años que tuve una pausa musical: del 93 al 98, cuando estuve con mis hijas que eran pequeñas; y en el 98 arrancamos con El Reencuentro y hasta diciembre pasado, que fue mi último show con ellos en México.

-¿Hay edad para la música?

Claro que no. Una de las pruebas más grandes de eso es La Voz Senior. Son personas mayores que podrían ser mis padres y todavía siguen persiguiendo su sueño. Eso es importante en cualquier ámbito. Perseguir los sueños te da un propósito cuando te levantas por la mañana. No importa la edad que tengas, si todavía tienes sueños en tu corazón, en tu mente.

-¿Qué sueños persigues?

Persigo la paz emocional, mental y espiritual. Trato de tener un balance, que es tan difícil en todo, en el trabajo, en la familia, en nuestra vida cotidiana.

-Se podría pensar que un ex-Menudo, de la época más brillante, ya lo tiene todo resuelto, ya cumplió sus más elevados sueños y solo se deja llevar por la vida.

Nada que ver. Puedes tener sueños y cuando llegas ahí, ¿qué pasa? Si no sigues soñando, es peligroso emocionalmente. Siempre hay que tener un propósito, metas nuevas, pero que sean genuinas, que las disfrutes, que sean reales.

-¿Disfrutaste la fama temprana, el éxito adolescente o todo pasó muy rápido y no te dio tiempo de saborearlo?

Lo disfruté más después, por ejemplo en El Reencuentro, porque ya tenía 30 años, éramos jóvenes, pero sabíamos lo que queríamos y es cuando mejor puedes apreciar todo. Como valorar que la gente compre un boleto para irte a ver, y eso me llena de honor, de placer, que una persona pague por verte.

-¿Pero cómo sientes que pasaron por ti esos tres años de Menudo?

Todo eso fue volando y por lo rápido que fue y por la edad que yo tenía no lo disfruté a cabalidad. En El Reencuentro sí lo disfruté.

-¿Para llegar a Menudo pasaste por un casting?

Cuando se formó Menudo en el 77, yo iba a ser de los originales, de los primeros, alineación que solo se conoció en Puerto Rico. Hice el casting y no me agarran para el grupo.

-¿Por qué?

Eso quisiera saber yo (ríe a carcajadas). Pero ya nos conocíamos, éramos amigos, iba a los shows, teníamos una amistad. Entonces, cuando salió el primero de los originales, fue bien orgánico que entre yo. Ni siquiera me llamaron, yo estaba ahí. Yo estuve en el primer fan club que se hizo de Menudo, que lo hizo mi hermana y su amiga. Yo tenía 9 años.

-Ya tenías claro que serías músico.

Siempre me encantó la música porque antes de Menudo, en Puerto Rico hubo un grupo sumamente famoso, fue bien grande, eran españoles, se llamaban La Pandilla y de ahí surge la idea de Menudo. Yo ya era fan de La Pandilla. El mánager que formó Menudo fue mánager de La Pandilla también. Antes de formar Menudo yo lo conocí a él en un meet and greet con otro grupo de niños que él tenía que se llamó La Rondallita, que eran de Venezuela, ellos cantaban “Mi burrito sabanero”. Y ahí Edgardo me habla de Menudo.

-¿Por qué pegaron tanto las boy band?

Hay un refrán que dice: “Quien da primero, da dos veces”. Nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros en ese concepto. Y también tuvimos grandes composiciones con grandes arreglos musicales.

-Este 2022 se cumplen 40 años que dejas Menudo. ¿Cómo sale un adolescente de 15 años de un grupo exitoso?

Es bien difícil y si no tienes cuidado, muy peligroso, porque creciste en esos años viviendo una vida que no es real. Y eso es la fama, los viajes, el trabajo, el dinero, todo lo que trae el ambiente de la música, ser artista. Creces con eso en la mente y piensas que la vida es así, y realmente no es así.

-¿Hoy quién eres?

Cero complicaciones, me gustan la paz, la sencillez y la familia. Prácticamente, salgo muy poco, tengo pocos amigos.

-Si participaras en La Voz Senior, ¿con qué canción irías?

¡Guau! Me gustaría, aunque no tengo la voz para hacerlo (risas), participar con una canción de Nino Bravo.

-¿Cuál?

“Un beso y una flor”. Pero para cantar eso, hay que cantar (ríe a carcajadas).

AUTOFICHA:

- “Soy René Farrait Nieves. Tengo 54 años. Nací en Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico. Estando en Menudo, nos sacaron de la escuela por los compromisos que teníamos, pero viajábamos con dos maestros que nos enseñaban en los tiempos libres y así culminamos los estudios”.

- “Cuando dejé la música, estuve vendiendo productos de belleza, duré como un año, no vendí ninguno (ríe a carcajadas). Soy tan mal vendedor... El documental que sacó Amazon está muy, muy lejos de ser bueno porque está contado desde el punto de vista del mánager”.

- “Yo llevo dos años en el documental que preparo; es algo muy delicado, por eso me está tomando bastante tiempo; hay que asegurar bien las cosas que se van a exponer. Estoy comenzando mi gira como solista, el 29 de julio hago mi primer concierto en Houston, un recorrido por toda mi carrera”.

