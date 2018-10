Renata Flores: 'Mi mamá me cantaba temas de Uchpa, desde ahí nació mi pasión'

“Tal vez si mi grito lo canto lindo, la gente me escuche”, dice Renata Flores en “Tijeras”, tema que acaba de publicar con un impactante video. En esta canción, se unen a la perfección el trap, el sonido de la danza de tijeras y el canto quechua, en ella la artista ayacuchana habla sobre la violencia contra la mujer y cómo se ignoran los reclamos frente a esta dramática realidad.

A los 14 años, logró notoriedad tras interpretar un cover en quechua de “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson. Pero, según cuenta Renata, desde siempre sintió amor por la música. “Mi mamá me cantaba temas de Uchpa cuando estaba en su barriga. Desde ahí nació mi pasión”, relata.

CAMINO PROPIO

Tuvo gran éxito con los covers de Alicia Keys, Ed Sheeran y Dua Lipa, pero la cantante de 17 años se atrevió a presentar “Mirando la misma luna”, una composición propia.

Renata Flores vivió de cerca la discriminación contra los quechuahablantes, como en el caso de su abuela (Mario Zapata/Perú21). Renata Flores vivió de cerca la discriminación contra los quechuahablantes, como en el caso de su abuela (Mario Zapata/Perú21). Mario Zapata

“Este primer single habla de la discriminación y cómo se resume en que todos somos iguales porque miramos la misma luna”, cuenta. Ella vivió de cerca la discriminación contra los quechuahablantes, como en el caso de su abuela.

Renata Flores ha elegido un camino que no discrimina los géneros musicales sino los integra de manera genuina, creativa y maravillosa. ¿Adónde la llevará ese camino? Aún no lo sabemos, pero en el horizonte podría esperarla el éxito.

Datos:

- La historia de Renata Flores se narra en el libro Había una vez una peruana, el texto fue escrito por Irma del Águila e ilustrado por Pilar Ruiz.

- Los temas “Tijeras” y “Mirando la misma luna” fueron producidos por Renata y el músico Kayfex.