“Transgresora”, “feminista”, “una mezcla de lo rural y urbano”, así ve el mundo a Renata Flores, que, con tan solo 19 años, acaba de convertirse la “la reina del trap en quechua”. La artista dará un concierto inolvidable el domingo 1 de noviembre en el Hay Fórum Digital Ayacucho.

Renata participó hace tres años de la versión convencional del evento; sin embargo, manifiesta que no le disgusta tener que hacerlo ahora vía Zoom debido a las restricciones por el COVID-19.

“Estaba muy emocionada por participar este año en el Hay Festival. Este concierto será más acústico e íntimo. Y tratará un poco sobre mis inicios con los covers de Michael Jackson y Alicia Keys. Y cómo fue pasar a hacer trap, que no sucedió de la nada y eso es lo que intentaré exponer: mi proceso personal de búsqueda hasta llegar al mundo más electrónico y urbano”, dice la artista a El Comercio.





Renata además hace covers de artistas más contemporáneos como Cardi B y Billie Eilish. Sobre su primer disco, la joven artista señala que tiene un concepto bastante sólido.

Quechua directo a la vena

¿Por qué escogió cantar en quechua si su lengua materna es el español? “En Ayacucho estaba fuerte la movida del rock en quechua por Uchpa y mis papás eran fanáticos y hacían covers de este grupo, es decir, yo ya había escuchado el quechua en géneros que no son los tradicionales: como los huaynos y los pasacalles. La música ayacuchana es muy sentida, me gusta demasiado”, agrega Renata.

“La fusión entre el quechua y el español es muy popular en Ayacucho. Debido a esto pude hacerlo con más naturalidad, sin miedo, no es mi idioma materno, pero sí lo aprendí en el proceso por mis papás y mis abuelitas. Así como yo, hay muchos jóvenes que no han podido aprenderlo, pero todavía estamos a tiempo”.

Renata cuenta que escribe las letras de sus canciones en español y que luego las traduce al quechua porque siente que esto le da un toque especial porque hay términos que no existen en el quechua, pero que se pueden transformar. “Eso me gusta bastante, investigar sobre estas palabras y convertirlas en el sentido más solidario, que es lo que transmite el quechua”.

Letras con contenido social

La reina del trap peruano señala que su familia, su entorno y sus abuelitas y sus vivencias inspiran sus letras. Renata no es indiferente a lo que está pasando en el país, las controversias y problemas que aún no se pueden solucionar.

“Con mi música, con mis letras quiero aportar y transmitir todo eso, que estoy unida a la lucha. No quiero esperar que me pase algo para recién reaccionar o escribir algo, sino que quiero ponerme en los zapatos de la gente y protestar”, agrega.

Por ejemplo, doña Julia Gutiérrez, su abuelita paterna su canción Qam hina, que habla sobre la educación en las zonas rurales del Perú.

“Todo tenemos derecho a una educación digna y creo que eso es lo que más hace falta en el Perú y eso se ha visto reflejado durante pandemia: muchos niños no tienen las oportunidades para estudiar a distancia. Hace muchos años, una de estas niñas fue mi abuelita, que caminaba entre dos y tres horas para llegar a su escuelita, pero lamentablemente no la pudo terminar, pero aun así de ella aprendo muchas cosas, ella me pudo transmitir todo esto, pese a que no tuvo una educación, pero creo que es muy importante no solo tener los conocimientos de nuestros ancestros sino poder acceder a una educación de calidad y tecnología”.

“Ella [Julia] me transmite tantas cosas. El retablo, la música, el quechua, los mitos, ella me ayuda en mi proceso creativo”.

Renata explica que al inicio no estaba muy consciente de que le gustaba la música, pese a que viene de familia muy artística y activista. Sin embargo, fue explorando con su voz, que fue su primer instrumento. Y su mamá Paty Rivera, a quien también le gusta cantar, fue la primera en notar el gran talento de la joven y no dudó en impulsar su carrera.

Sobre su look, Renata señala que se identifica con lo contemporáneo y también con lo ancestral. No le preocupan las críticas, respeta todas las opiniones, pero piensa que es importante que la gente joven no pierda ese gusto por lo ancestral. “La vestimenta bonita es muy sencilla de conseguir en Ayacucho, basta con ir al mercado. Por ejemplo, abuelita Julia antes usaba ropa más tradicional, ahora ya no”, añade.

Renata Flores se ha hecho un estudio de grabación en su casa para poder terminar su disco. Debió salir en setiembre, pero el coronavirus lo retrasó todo.

Mientras Renata espera con ansias el lanzamiento de su primer álbum, trabaja duro para buscar otras maneras de expresar su arte como el baile y tocar instrumentos tradicionales.

Renata Flores dará un concierto inolvidable el domingo 1 de noviembre, a las 7:30 p.m. (hora peruana) desde Huamanga en el Hay Fórum Digital Ayacucho.

La joven compartirá tarima virtual con La Lá, Pedro Rodríguez y Susana Baca, quienes también harán lo propio frente al público en las diferentes fechas que les corresponden.

