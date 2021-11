“Un elegante juego de persecución entre un gato y dos ratones por todo el mundo” podría ser la mejor expresión para resumir Alerta Roja, película dirigida por Rawson Marshall Thurber y protagonizada por las súper estrellas Dwayne Johnson (agente John Hartley), Ryan Reynolds (Nolan Booth) y Gal Gadot (‘El alfil’), quienes reflejan su innegable química a través de la pantalla. La cinta es la nueva apuesta del Netflix.

‘El alfil’ es la ladrona de arte más buscada en todo el planeta. Nolan Booth, en cambio, es el segundo, algo que sin duda daña su orgullo. Mientras ellos rivalizan, el agente del FBI Hartley tiene la ardua tarea de capturarlos y así mantener a salvo el botín: los tres huevos de Cleopatra. Pero una serie de eventos desafortunados provocará que el detective se una a ellos con el único propósito de limpiar su nombre.

Así es como la estafa, la comedia y la acción se unen en una fórmula que tiene todo el potencial para cautivar a su audiencia. Aunque también hay un ingrediente sorpresa.

GRABACIÓN EN PANDEMIA

A mitad de la grabación, la pandemia llegó. La suspensión del rodaje fue inminente y duró seis meses, pero el director lo vio como un desafío.

“Tuvimos que esperar, luego regresar y descubrir cómo filmar, no solo durante una pandemia, que es una situación sin precedentes, sino también intentarlo con una película de este tamaño y mantener a todos a salvo. No había vacuna en ese momento, habían protocolos y procedimientos no solo para filmar películas, sino también para vivir”, contó Rawson en exclusiva para Perú21.

¿Cómo una comedia trotamundos pudo grabarse si el reparto nunca salió de Atlanta Metro Studios, en Georgia? El director nos responde: “con efectos visuales pudimos hacer un argumento bastante convincente de que viajamos a esos lugares. De hecho, enviamos unidades de campo para filmar algunas tomas de establecimientos que no pudimos hacer, pero la unidad principal nunca salió de Atlanta”.

DE HEROÍNA A VILLANA

Gal Gadot, la ‘Mujer maravilla’ en el Universo DC, pasa a interpretar a la más elegante estafadora buscada por la Interpol. Su papel como ‘El alfil’ exploró en ella nuevas sensaciones, un cambio que quería hacer desde hace un tiempo.

Lo más destacable de su personaje es que no usa su belleza como un recurso, sino otras habilidades que la empoderaron y espera que el público femenino se sienta representado con su interpretación.

“Creo que cada personaje fuerte, carismático e inteligente que sea interpretado por una mujer es empoderamiento femenino y eso es bueno. Es algo que deberíamos esperar (de las actuaciones). No digo que vayan y se conviertan en ladronas, pero me parece que es divertido de ver y es bueno tener esa representación para las mujeres” dijo Gadot a Perú21. Una razón más para prender la pantalla.

DATOS

Alerta Roja se estrena este viernes en Netflix . Es el filme más caro en su historia por lo que la plataforma ha apostado a lo grande.

se estrena este viernes en . Es el filme más caro en su historia por lo que la plataforma ha apostado a lo grande. ¿Qué tienen en común Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot? “Ellos se toman el trabajo muy en serio, pero no a sí mismos”, nos cuenta el director.

