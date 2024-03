Son hermanas en la ficción y en la vida real. Nacieron hace 28 años. Debutaron frente a una cámara con cinco años y desde esa edad se criaron con su abuela hasta los 15.

Luisa, la abuela, tiene 85 años. Conserva los ojos grandes, la sonrisa constante y el carácter férreo. Las gemelas Ortiz son hechura de ella. Partieron a México para internacionalizar su carrera. Sirena ha sido parte de una producción de Netflix y Raysa en HBO, pero han vuelto al Perú para ser parte de Los otros Concha, la nueva telenovela de Del Barrio Producciones para América Televisión, que va de lunes a viernes, a las 9:40 de la noche. En la ficción son las hijas de Emilio, interpretado por Paul Martin. Él es un exministro que finge su muerte para no ir a prisión por casos de corrupción. Pero se descubre que tenía dos familias.

Raysa hace un paréntesis en la grabación de la telenovela. Viste buzo blanco y polera celeste. Está despierta desde las 4 de la mañana, lo que ocurre casi todos los días. Enciendo la grabadora y Sirena le reclama en voz baja sobre una cuchara que supuestamente usó.

¿Pelean mucho?

Raysa (R): No, tranqui nomás.

Se dice que las gemelas tienen una conexión diferente.

Sirena (S): Hay una conexión diferente. La siento más cercana en todo. Algo que le pase a ella, me puede llegar a afectar; cuando es feliz también me pongo feliz.

Raysa, noto que tienes un carácter más fuerte.

(S): ¿Ah, sí? (ríe).

(R): ¿Cómo, cómo? (sonríe).

Tienes una mirada fuerte.

(R): Sí, hay gente que piensa que miro mal, pero no. Cuando me conocen, nada que ver.

¿No son renegonas?

(R): Sí, claro.

(S): Un poco (ríe).

(R): Somos leo, de un signo muy fuerte.

Sirena Ortiz. (Foto: Javier Zapata).

¿En qué se diferencian?

(S): Ella, por momentos, se pone de un carácter muy fuerte y yo me pongo ‘chiquita’. Ella es medio protectora en algunos momentos. Pero a veces es viceversa.

Pero tengo la sensación de que Raysa es más protectora.

(S): Tal vez.

(R): Yo a veces la siento mi hija a Sirena.

(S): Yo soy más sentimental. Ella es un poco más fría.

Debutaron en un comercial a los 5 años. ¿Cómo así?

(S): Mi abuelita se daba cuenta de que a nosotras nos gustaba interpretar, igualar a los personajes. Fue un comercial de cuando Barney llegó al Perú.

¿Sus padres estaban de acuerdo que empiecen a dedicarse a la actuación?

(R): Siempre daban los permisos.

(S): Incluso, hay padres que dicen que ser actriz no es una carrera.

(R): Lo ven como un hobby.

Raysa Ortiz. (Foto: Javier Zapata).

¿Ustedes la tuvieran clara desde el comienzo?

(S): Sí, pero igual queríamos tener una carrera. Estudiamos, pero entramos a De vuelta al barrio.

Con Los otros Concha hay dos temas bien actuales: la doble vida del infiel y la corrupción.

(R): Infidelidad siempre ha habido y hay mucha gente que ha aceptado que sus esposos sean infieles.

¿Hoy ya no se acepta?

(R): Creo que la mujer está más empoderada ahora.

(S): Antes era por el tema familiar. Antes se casaban más jóvenes y tenían hijos más jóvenes. E importaba mucho el qué dirá la familia. Ahora las mujeres están más empoderadas, pueden tener un hijo solas, no es necesario que estén con la pareja. Por eso ha aumentado el porcentaje de divorcios por infidelidades. Las mujeres prefieren dar un paso al costado, que quedarse con la pareja por el qué dirán.

Las gemelas Ortiz. (Foto: Javier Zapata).

¿La abuela qué les decía a ustedes sobre cómo manejarse en la vida?

(S): Mi abuela también pasó una infidelidad. Pero por sus hijos y familia, siguió con su esposo.

Raysa debe volver a las grabaciones de la telenovela. Pide permiso y se retira.

(S): Y sé de muchos casos. Mujeres cercanas que han pasado infidelidades. Mi abuela sigue con nosotros y mi abuelo ya falleció.

¿Tu abuela no se arrepintió de su decisión?

(S): No. Hasta ahora lo quiere y hasta ahora es el único hombre con el que ha estado. Lo perdonó, pero igual una nunca olvida. La infidelidad pasa demasiado.

¿Te ha pasado a ti?

(S): Sí, también (sonríe).

¿Perdonaste?

(S): Es que estaba más chibola. Pude aceptarlo y perdonarlo, pero estaba pensando más en otra cosa que en mí. Ahora no lo haría, hoy no aceptaría.

¿El ser actriz desde los 16 años te ha vuelto una persona más fuerte?

(S): Independiente sí, porque desde muy chicas hemos sido así, hemos chambeado, hemos estudiado.

¿Por qué?

(S): Porque no hemos vivido por 10 años con nuestros papás. Entre nuestros 5 y 15 años ellos no estuvieron en el Perú. Se fueron para tener una mejor economía.

Raysa vuelve a la mesa.

¿Cuándo le dices a Raysa: “No hagas esto”?

(S): Es que… (ríe). Más ha sido ella conmigo.

Lo digo porque al no estar los padres entre ustedes también se han cuidado.

(S): Claro, cuando yo era chibola y estaba alocada y quería salir, ella no me dejaba.

¿Cuáles son los defectos de Raysa?

(S): Puede llegar a ser un poco impulsiva. Si algo le molesta te lo dice en la cara. Pero se le pasa más rápido que a mí. Es impaciente, quiere que todo sea ya.

Raysa, ¿y cuáles son los defectos de Sirena?

(R): Que también se molesta por cualquier cosa (risas). Creo que también eres impaciente.

(S): A las dos nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, somos orgullosas.

Las gemelas Ortiz. (Foto: Javier Zapata).

Pongo otra vez sobre la mesa la temática de Los otros Concha. ¿Acaso la corrupción empieza en casa?

(R): La mentira. Esconder las cosas. Difícil. Depende de la crianza.

¿Cuándo mienten?

(S): Todos mentimos.

(R): A veces mentimos para no tener problemas.

(S): A mí se me puede notar cuando miento.

¿Hoy qué les dice la abuela?

(S): Está orgullosa.

(R): Nos ama.

(S): Siempre nos ve. A veces se toma en serio los papeles. A ella le decía: “¿Por qué eres tan mala?”.

AUTOFICHA:

-“Soy Raysa Isabel Ortiz Vilela. Tengo 28 años. Nací en Lima. Estaba estudiando Nutrición, pero me llamaron para una novela. Quizás lo retome, pero ahorita no tengo tiempo, no tengo vida (ríe). Hace poco nos fuimos a México a llevar un taller”.

-“Hice De vuelta al barrio. Hice las series Maricucha, Perdóname. En México, hice series. He hecho una película que se llama Misfit, que la grabamos en Ecuador y está en HBO. Quiero seguir en el extranjero, tocar puertas, internacionalizarnos”.

-“Soy Sirena Luisa Ortiz Vilela. Estuve estudiando Administración de negocios hoteleros y turísticos. También lo dejé a medias. He llevado talleres en México, métodos de actuación. Siempre nos gusta actualizarnos, porque la industria se actualiza”.

-“Estuve en De vuelta al barrio. Luego hice una película para Netflix México y otras producciones. Acabando la novela queremos irnos para México; en realidad estábamos viviendo allá y volvimos por proyectos. Estuve en El Gran Chef”.





