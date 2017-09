Raúl Zurita: “Chile es un país arribista, egoísta, sumiso culturalmente”

El olvido es imposible para el poeta chileno Raúl Zurita (1950). Torturado por el régimen de Pinochet en los 70, decidió responder con la violencia extrema del arte. Invitado por la maestría en Literatura Hispanoamericana de la PUCP, llegó a Lima para un conversatorio y recital. Aquí sus ideas.

El Premio José Donoso reconoce una nueva madurez en su poesía. ¿Considera su obra una constante reinvención?

He trabajado dos ideas. Una, el tránsito de lo precario hacia el vislumbre de la felicidad en la dictadura de Chile. Todo lo que he hecho tiene que ver con eso.

¿La segunda?

'Zurita' (2011), y es parte de un proyecto más grande, unos poemas sobre los acantilados que solo se van a leer de noche. Vida y obra van corriendo en paralelas y al final se juntan al momento de morir.

La poesía no debe quedar en denuncia.

La poesía tiene que ser todo: política, de amor, denuncia. Ante la violencia extrema de una dictadura, intenté responder con la violencia extrema de la belleza.

En esa resistencia artística, se arrojó amoniaco a los ojos. ¿Ya no cabía la palabra?

Quien ha sufrido el dolor real sabe que está más allá del lenguaje. Es el Infierno. Cuando el amor supera a las palabras, es el Paraíso. Como seres humanos, nos tocó el Purgatorio de las palabras.

Expuso en marzo 'El mar del dolor', instalación sobre la crisis migratoria de Europa y el niño sirio que muere en una playa turca.

Fue una reacción humana frente al horror. La foto famosa es de Aylan Kurdi. Murió también el hermanito dos años mayor y la madre. Hice un homenaje al niño que no tiene fotografía, porque el horror ocurrió.

¿Hay algo heroico en escribir?

Lo visual, lo poético es un solo lenguaje, que debe ser honesto, al borde del silencio, pero son los peores tiempos para la poesía, por la gran indiferencia.

¿Cómo ha sido mantener esos ideales de izquierda hoy en día?

Muy triste. Voy a morir en un país que es todo lo contrario a lo que hubiera querido. Hay una izquierda desarticulada, tal vez solo con Mujica, Evo. No ha sido capaz de concretar sus ideales.

¿Ha mejorado su relación con Chile?

Chile no ha sido nada de lo que pensé que sería tras la dictadura. Es un país arribista, egoísta, insolidario, sumiso culturalmente.

Con la banda de rock González y los Asistentes, musicalizó sus poemas.

Me gustó hacerlo. No me pongo límites. Los límites te los ponen los otros.

¿Sigue creyendo que la única obra de arte que hay que abrazar es la vida?

El arte no tiene importancia. En un solo gesto humano hay cien mil Novenas sinfonías, Guernicas. La tarea no era hacer poesía, sino hacer del mundo, un mundo decente. El arte son los escombros de una batalla que colosalmente se ha perdido.

Datos:

- En 1982, 5 aviones escriben sus poemas con líneas de humo en Nueva York. En 1993, traza con retroexcavadoras “ni pena ni miedo” en Atacama.



- Ha sido traducido a más de 10 idiomas. En Chile, ganó el Premio Nacional de Literatura en 2000.



- Este mes se le concedió el Premio José Donoso por la nueva etapa de madurez en su obra.



- “En español, la poesía peruana es la de mayor tensión con la palabra, que es la diferencia entre Vallejo y Neruda”, dice