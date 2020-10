“Ratched”, de Ryan Murphy e Ian Brennan, es una serie dramática de suspenso que narra la historia de la enfermera del centro de pacientes mentales Mildred Ratched. Sí, el mismo personaje de la oscarizada “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, la cinta protagonizada por Jack Nicholson de 1975, que quizás muchos cinéfilos recuerdan pero adaptada en otra época y al estilo excéntrico del guionista y director de “American Horror Story”, “Pose”, entre otras series de éxito.

Con una recepción positiva y negativa por parte de la crítica, "Ratched” se estrenó el pasado 18 de setiembre en Netflix y se convirtió rápidamente en la favorita del público. Su protagonista principal, Sarah Paulson, se encargó de agradecer a través de sus redes sociales el favoritismo del público con un emocionado post: “¡¡¡¡¡CHICOS!!!!! Estamos muy agradecidos de que hayan abrazado a la complicada, a veces siniestra y siempre humana Mildred Ratched. Han hecho nuestro día y los amamos a TODOS”.

LA HISTORIA DE LA SERIE

En 1947, Mildred llega al norte de California para conseguir empleo en un importante hospital psiquiátrico pionero en la realización de nuevos y perturbadores experimentos relacionados con la mente humana. En una misión clandestina, la mujer se presenta como la imagen perfecta de una enfermera dedicada.

Sin embargo, cuando comienza a infiltrarse en el sistema de salud mental y a relacionarse con las personas que están dentro, se empieza a vislumbrar que bajo su apariencia pulcra se oculta una creciente oscuridad que ha estado presente dentro de ella por mucho tiempo, confirmando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.

Esta Mildred Ratched de Sarah Paulson y Ryan Murphy, por tanto, es como su protagonista lo dice: siniestra, pero también bastante calculadora y perturbadora. Características que distan de la enfermera de la película “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, interpretada por Louise Fletcher. Vale destacar que esta actuación le valió a la ahora actriz de 86 años el Oscar a Mejor interprete principal femenino ese año.

Sobre las comparaciones con Fletcher, Sarah Paulson dijo en una entrevista a ABC que el asumir un papel ya recreado por otra actriz puede ser una bendición como una maldición y alabó el trabajo el trabajo de su antecesora.

“La enorme ventaja es que tuve la gran suerte de seguir los pasos de una de las actuaciones más magistrales en la historia del cine, porque la interpretación de Louise Fletcher es realmente notable”, declaró Paulson.

“De hecho, su caracterización añade presión a mi trabajo. Sin embargo, me dio la oportunidad de contar con la columna vertebral del personaje, al menos en términos de saber hacia dónde iba con ella. Nosotros viajamos a otra época en la vida de Mildred Ratched, cuando llega al hospital. En realidad, es tanto una bendición como una maldición, porque sé que algunas personas buscarán a Louise Fletcher en mí, y no la van a encontrar. En ese sentido, siento decepcionar al público”, agregó la actriz quien también es productora ejecutiva de la serie de Netflix.

SEGUNDA TEMPORADA

Además de la actuación de Sarah Paulson como Mildred Ratched, la serie de Netflix cuenta con varios rostros conocidos en su elenco: Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (enfermera Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood) Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover) Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Vincent D’Onofrio (Gobernador George Wilburn), entre otros.

De izquierda a derecha: Sarah Paulson como Mildred Ratched, Cinthia Nixon como Gwendolyn Briggs y Judy Davis como la enfermera Betsy Bucket en un capítulo de la serie. (Foto: Netflix)





Sobre la confirmada segunda temporada, hasta el momento podemos decir que cuando Netflix dio luz verde al proyecto, ordenó dos temporadas por adelantado. Sin embargo, con la pandemia del Coronavirus entre nosotros y la industria televisiva y cinematográfica paralizada, es complicado soltar una fecha tentativa para el rodaje de la serie.

“Nadie sabe nada de la segunda temporada porque Ryan [Murphy] tiene muchas cosas en marcha, así que nadie sabe cuándo va a empezar. Luego llegó la pandemia y entonces pensamos: ‘Bueno, quién sabe’”, dijo Sarah Paulson, en entrevista con Variety.

Paulson adelantó también que la idea de Murphy es cerrar la historia de la enfermera en el mismo hospital que describe la cinta de 1975. Sin embargo, la actriz se mostró en desacuerdo con la posibilidad de volver a vivir los hechos de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”.

Louise Fletcher y Jack Nicholson en una escena de "One flew over the cuckoos nest". Foto: Warner Bros.

“No sé si alguna vez entraremos en el hospital, simplemente porque -y soy yo quien lo dice, no sé cuál sería el plan de Ryan, pero no quiero verme actuando frente a un Jack Nicholson generado por computadora”, dijo Paulson. “No creo que eso sea una buena idea. Así que creo que si terminamos en esa época, sería más sobre lo que fue la vida de la enfermera Ratched cuando volvió a su casa tras aquellos días en el hospital y con todos aquellos eventos que ocurrieron allí”, aclaró.

