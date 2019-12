Uno de los primeros vinilos que le regalaron fue Lick It Up de Kiss , donde el grupo se lucía en la portada sin su clásico maquillaje. Luego vino Guns N’ Roses y canciones como “Sweet Child o’ Mine” y “Paradise City” fueron parte del soundtrack de su juventud. “Kiss me gustaba y Guns fue muy importante en su tiempo”, confiesa Ramón Larrea, empresario que junto con el exintegrante de Libido Toño Jáuregui dirigen One Entertainment, cuya paleta de espectáculos va del Circo del Sol de Soda Stereo a los festivales Barrio Latino, pasando por conciertos como el de Weezer.

Y ahora, precisamente, han anunciado a Guns N’ Roses y Kiss para 2020, hasta ahora los nombres más importantes en cuanto a conciertos internacionales del próximo año. Los creadores de “Welcome to the Jungle” tocarán el 24 de marzo, en el estadio San Marcos, y los autores de “I Was Made for Lovin’ You” estarán en Lima el 2 de mayo, en Arena 1, un nuevo y ambicioso recinto para conciertos gestado por One.

Nació en Ecuador, donde fue banquero. Llegó al Perú hace 16 años para gerenciar un banco, pero desde 2015 se dedicó a la producción de conciertos. ¿Dónde es más satisfactorio? “Hay más placer de este lado. Infinitamente más”, responde Larrea.

¿Cuál es su balance de 2019 en cuanto a conciertos internacionales?

Fue un buen año. En número de eventos ha estado bien. Sí creo que en algún momento se han tenido picos más altos, como en 2016 o 2017. Con One Entertainment empezamos a finales de 2015, pero mi socio Toño Jáuregui antes hizo el regreso de Soda Stereo, Oasis, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi el primero, etc.

El regreso de Soda Stereo fue un hito en conciertos internacionales para el Perú.

Fue un hito porque hubo muchos cambios en la industria. Se incorporó por primera vez el formato del estadio para hacer un concierto. La reducción del impuesto a la renta ayudó y sin duda fue una buena decisión en términos tributarios. Pero sí hemos visto este año, con alguna preocupación, que la Sunat efectúa interpretaciones auténticas que generan ciertos costos complicados. Eso ha empañado el 2019.

¿Lima ya cuenta con un público importante?

Lima es un buen público en cantidad y calidad. Hacemos Barrio Latino –un festival de música urbana– dos veces al año y en cada uno tenemos más de 20 mil personas. Este año ha pasado también que en varias ocasiones en el mismo día hubo diferentes eventos, de Daddy Yankee a Roger Waters. Hay una oferta atractiva multigénero, multisegmento y el público responde.

¿Ya se instaló la cultura de conciertos?

La gente, al final de cuentas, lo que busca es experiencias. Asistir a un concierto de música que te gusta debe estar en el top of mind de la gente. La cantidad de gente que sale a comer afuera, que asiste al cine o que asiste a conciertos son cifras que cada vez van creciendo. Y esperamos que en 2020 la cantidad de eventos sea aún mayor.

Por lo pronto, ya confirmaron a Guns N’ Roses y Kiss.

Y nuestras dos ediciones de Barrio Latino. Estamos viendo otros contenidos importantísimos, además teniendo la Arena 1.

Precisamente, ¿no cree que a Lima le faltan locales?

Sí. Faltan locales buenos, donde no tengas que caminar kilómetros para llegar, tipo estadio Monumental; donde no tengas que pasar una hora en el tráfico, cuando te vas al Jockey. Arena 1 estará en San Miguel, cerca de los Domos y las canchas que se hicieron para los Panamericanos. Son 36 mil metros, es un bonito proyecto en cooperación con la Municipalidad de San Miguel. Por ejemplo, estamos pensando hacer una serie de unplugged de artistas argentinos que estuvieron de moda en los ochenta y noventa, tipo Fito Páez, Charly García, Enanitos Verdes.

¿Lima ya está preparada para un Lollapalooza?

No creo. Un festival de dos a tres días todavía es difícil. Acá lo más grande que se hace, llamado festival, es Vivo x el Rock, pero donde artistas del nivel A son dos o tres. Para llegar a una oferta tipo Lollapalooza todavía hace falta inversiones muy grandes, infraestructura que no tenemos y la cantidad de público que esté dispuesto a asistir a un festival así.

Además, es un cartel más arriesgado.

Hay que empezar e ir creciendo. Perú no es todavía la primera línea de destinos para los conciertos grandes. Pero ya hemos visto un The Rolling Stones, Coldplay, Guns N’ Roses.

¿Por qué animarse a traer a Kiss ahora?

Es una gira que cierra una trayectoria musical de 40 años. Será una gran experiencia. Ellos están tratando de hacer un cierre que se recuerde por mucho tiempo. Por otro lado, tenemos Arena 1 y la idea era estrenarla con un contenido sobresaliente.

¿Kiss y Guns N’ Roses son parte del top 10 de bandas vigentes más importantes del mundo?

Sí. La música que se hacía antes era diferente. Hoy por hoy existe música que llega muy rápido, se expande rapidísimo, se convierten en fenómenos sociales, pero se apagan también muy rápido. Eso pasa con la música urbana.

Es más efímero todo.

Sí. Pienso que antes había más vocación para hacer música, y por eso esa música tiene una recordación importante y mantiene un lugar. Eso es Kiss, eso es Guns N’ Roses. Kiss amerita un lleno total y Guns podría tocar hasta tres horas y media.

¿Hay un placer especial en ser empresario de conciertos?

Tener la oportunidad de traer música de calidad, ver un estadio lleno y con música que te recuerda tantas cosas es invalorable.

¿A quién quisiera traer?

Al margen de que lo podamos hacer o no, con que vengan U2 y AC/DC a Lima me quedo tranquilo. Qué lástima que no se pueda tener a Pink Floyd.