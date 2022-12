Interrumpo su trabajo, talla el Arca de Noé. Ya hizo el barco, mientras su esposa modela los animales, “para que sea real”, dice. Él lija los bordes para que queden suaves. Mide 45 centímetros y recibe a 32 animalitos. Están en los acabados de aquella embarcación de naturaleza bíblica que tenía como destino la salvación ante las advertencias de un gran diluvio universal. “Estamos viviendo tiempos muy duros”, me dice.

Empezó haciendo juguetes tipo adorno con madera caoba, laqueados. “Luego me di cuenta de que invertía mucho tiempo y a la hora de vender, no se recibía el precio por el tiempo utilizado”, dice Rafael Ricalde, economista hasta noveno ciclo, juguetero para toda la vida. Lo único que simplificó fue el tiempo, pero la dedicación, el cariño y el convencimiento para crear juguetes de madera se hicieron más sólidos. De padre militar, quiso ser pintor, pasó por Psicología y Literatura. Pero hace 27 años, la misma edad de una de sus dos hijas, empezó con los juguetes. Tiene 80 tipos de juguetes, todos de madera. Animales de África, animales del Polo Norte, animales sudamericanos. Castillos medievales, la rueda de Chicago, pinochos. A veces le dicen Geppetto.

Recuerda que era una campiña “muy bonita”. Un río, eucaliptos, casas de tejas. Cada julio, en vacaciones, viajaba con su madre a la tierra de ella: Masma, distrito de Jauja. Era el niño más feliz del mundo. Iba al río, trepaba árboles, caminaba por los cerros. En ese paraíso había un camión de madera, juguete que paseaba con los primos. Cerca estaba un pueblo que se dice es cuna de los juguetes de madera. “El camión seguro lo hizo mi abuelo”, dice sobre Rafael, que se llamaba como él.

-¿Hace juguetes a pedido o usted decide qué hacer?

Tenemos una visión de lo que debe ser el juguete. Por ejemplo, no me gusta hacer rompecabezas, juguetes estáticos. Me gustan los juguetes que tengan cierto candor, movimiento, que encanten, porque la persona o el niño puede interactuar.

-Y adquiere vida el juguete.

Claro. Pero hay gente que me pide juguetes raros: tienen un peluche y lo quieren en madera, y lo tengo que hacer.

-Sin embargo, se pensaría que hoy no se compran juguetes de madera.

Hay gente con otro nivel de conciencia que busca el juguete de madera, porque es un material muy cálido, es diferente a un plástico. El juguete de madera está hecho con mucho cariño y entusiasmo, se entrega mucho de uno al juguete.

Rafael Ricalde crea juguetes de madera. (Fotos: Jesœs Saucedo@photo.gec).

-¿Son más niños o grandes los que compran juguetes de madera?

Los dos. Cuando exhibo los juguetes en las ferias los pequeños siempre doblan su cabeza para verlos, siempre, de todo nivel social. Tiene algo mágico el juguete de madera.

-Usted estudió Economía. ¿Por qué hace juguetes?

(Se queda en silencio). Es una manera de ser independiente. Es una manera de vivir. A mí me encanta hacer juguetes. Encontré ese nicho y creo que voy a morir haciendo juguetes. Yo también trabajé en empresas. Años trabajé para una fundación alemana. Y, a la vez, ocurrió algo interesante: mis hijas estaban pequeñitas y tenía que dedicarme a ellas. Si trabajaba en la calle, en una empresa, tenía que salir muy temprano y venir de noche; eso no me gustaba. Tuve que encontrar algo que me permita estar en la casa, trabajar y criar a mis hijas, llevarlas al colegio, hacer las tareas con ellas. Recordé que yo había estudiado en Barranco en un colegio casi alternativo donde llevé talleres de madera. Había un profesor que hacía juguetes de madera y a mí me encantó eso. Lo hice toda mi primaria. Ya más adelante trabajé para una fundación que hacía albergues para niños y me quedé en uno como director, y puse un taller de juguetes, yo les enseñaba a los niños; viajé a Alemania, busqué libros de juguetes. Terminó eso y ocurrió lo de mis hijas, y dije: “volverá a mis raíces”.

-¿Su esposa qué le decía?

Fue una decisión de los dos. Un factor detonante fue que cuando dejé de trabajar, me puse a hacer taxi como seis meses, y una pasajera me dijo que buscaba una persona que haga juguetes. “Yo se lo hago”, le dije. Y le encantó. Hice 50, luego me pidió 20 ruedas de Chicago. Investigué el mercado del juguete de madera y estaba vacío. “Yo mismo soy” (sonríe), pensé. Un juguete de madera es antiguo, pero vivirá siempre. Y no es una pelea contra lo moderno, cada uno tiene su espacio.

-¿Su padre militar qué le decía de que se dedique a hacer juguetes?

(Engrosa la voz, la distorsiona y la vuelve cavernosa, como imitando a su padre). “Esa cochinada no sirve para nada, quién te va a comprar, busca algo más serio”. (Vuelve a su voz y baja el tono). “Ya, papá”, le respondía. Eso me decía cuando empecé a hacer juguetes. Con la edad el viejito se hizo blandazo, ya no era el león de antes que con la mirada nomás te dominaba (sonríe). Pero él no era malo.

-¿Sus hijas qué le dicen de que usted haga juguetes y que lo haya hecho para estar con ellas en su infancia?

(Se queda en silencio). Ellas se dedican al arte. Las dos son buenazas, les encanta mi trabajo y me ayudan mucho. Saben que lo que hago no lo hace mucha gente. Una estudia en Bellas Artes y la otra estudia el mundo de la acupuntura, el reiki, el yoga.

-¿Para hacer juguetes hay que ser niño también?

Sí. Mantengo ese niño interior, lo conservo y lo quiero.

-¿Cómo es ese niño?

La vida tiene muchas reglas, cosas que son estrictas, a mí no me gusta eso. Soy muy responsable, pero tengo mi ritmo, no me gusta depender de otra persona. Y gracias a mi habilidad, he salido a adelante, siempre, y siempre he caído bien parado.

Rafael Ricalde crea juguetes de madera. (Fotos: Jesœs Saucedo@photo.gec).

AUTOFICHA

- “Soy Teobaldo Rafael Ricalde Soto. Tengo 65 años. Nací en Lima. Terminé el colegio en diciembre y en enero ya estaba en San Marcos estudiando Economía. Mi padre fue militar, pero no hice servicio militar; me presenté y les dije que sirvo mejor a mi patria estudiando”.

- “Mi mamá era ama de casa, una joya, era lo máximo, linda mamá. Si quieren un juguete, estoy viernes, sábado y domingo en el Bulevar de Barranco, de 3 p.m. a 7:30 p.m. En Facebook estoy como Juguetes de Madera Rafael, para escoger o también hacer pedidos”.

- “Me gustaría crear una escuela para hacer juguetes de madera, enseñar a los jóvenes o irme a un pueblito y enseñar. Por ejemplo, ir a San Pedro de Casta y los sábados enseñar a hacer juguetes a un grupo de 20. Hice un taller en la Católica, hago talleres para empresas, cumpleaños y para todos en general”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

TE PUEDE INTERESAR