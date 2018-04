El ex presidente de Ecuador (2007-2017), Rafael Correa , rechazó en Cuba que exista una crisis humanitaria enVenezuela. "¿De qué crisis humanitaria me están hablando? Hay problemas económicos, escasez, pero eso no lo podemos llamar crisis humanitaria", dijo Correa en una entrevista con Efe en La Habana.

Correa señala que existen intereses para justificar una intervención en Venezuela con la excusa de una crisis humanitaria dado que, según indica, el derecho internacional lo permite en esos casos. Ante ello, reclamó "coherencia" y "no caer en esa trampa".

El ex presidente considera que "hay países de la región con problemas mucho más graves: violencia, desaparición de periodistas, y no se habla absolutamente nada".

Por otro lado, Correa criticó que algunos países tienen una "obsesión" con Venezuela. "Empezando por España, con todo el respeto que le pueda tener".

"Hay un caso de corrupción en España y empiezan a hablar de Venezuela; se hunde el Titanic y empiezan a hablar de Venezuela; asesinan a John F. Kennedy y empiezan a hablar de Venezuela. ¡Y con qué doble estándar!", explicó.