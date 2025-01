Radar de concierto de 2025

Con varios shows vendidos por completo con bastantes meses de anticipación, el 2025 presenciará desde la llegada de la banda estadounidense de nu metal System of a Down hasta el retorno del ícono del pop latino Shakira.

PUBLICIDAD

Imagen Cultura Walter Yaipén: “La cumbia tiene más popularidad que antes” Lleva uno de los apellidos más ilustres de la cumbia en el Perú. Empezó en el Grupo 5 a los 14 años y a comienzos de este siglo fundó la orquesta de los Hermanos Yaipén. Perú21 entrevistó a Walter Yaipén. Mijail Palacios Yábar

Joaquín Sabina: El último verso del juglar

El cantautor español Joaquín Sabina se despide de los escenarios con su tour ‘Hola y Adiós’. El concierto en Lima será en Multiespacio Costa 21 (Costa Verde). Lunes 17 de marzo.

Imagen

Chayanne: Cautivante ritmo

El famoso cantante puertorriqueño Chayanne vuelve a Perú luego de varios años de ausencia con su gira mundial ‘Bailemos otra vez World Tour’. El evento se realizará el 17 de julio en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Imagen

Linkin Park: Nueva voz, nueva gira

El grupo estadounidense liderado por Mike Shinoda se presentará en Perú el 29 de octubre. Regresa a Lima en 2025 con su nueva vocalista, Emily Armstrong, en su gira mundial ‘From Zero’.

Imagen

Incubus: Legado alternativo

La fundamental banda de rock alternativo Incubus ha confirmado su regreso a Perú tras varios años de ausencia. El evento se llevará a cabo el 12 de abril de 2025 en el Costa 21 y celebrará su álbum Morning View, lanzado hace más de dos décadas.

Imagen

Camilo: Notas para una felicidad

El colombiano Camilo retorna a Perú con su tour ‘Nuestro lugar feliz’, el viernes 25 de febrero en campo del Estadio Nacional.

Imagen

Shakira: Todo lo opuesto al llanto

Shakira vuelve a Perú tras 14 años con su gira mundial el 16 y el 17 de febrero. La reconocida artista colombiana se presentará en el Estadio Nacional de Lima como parte del ‘Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Las entradas se vendieron por completo pocas horas después de iniciada la preventa.

Imagen

Vivo x el Rock 2025: Regreso tras un lustro

El festival de rock más grande de Perú retorna después de su última edición en 2019 con actos como Avenged Sevenfold, Marilyn Manson y Los Fabulosos Cadillacs. Se llevará a cabo en el Lurín Live. 29 de marzo.

Imagen

System of a Down: Frenético hito

La icónica banda de nu metal System Of A Down llegará a Perú por primera vez el 27 de abril para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional de Lima como parte de su explosiva gira Wake Up.

Imagen

Erreway: Nostalgia millennial

El grupo argentino Erreway ha confirmado su regreso a Perú como parte de su gira por América Latina con un concierto programado para el sábado 3 de mayo de 2025 en Costa 21, San Miguel.

Imagen

Corazón Serrano: Popular energía

Corazón Serrano celebra su aniversario 32 de carrera en el estadio San Marcos. El espectáculo recorrerá la historia de la agrupación que comenzó en Pacaipampa, Piura, y que se mantiene latiendo. El 8 de febrero.

Imagen

Hombres G: La juventud inacabable

La querida banda española Hombres G se presentará en Lima el 30 de abril de 2025. El Estadio Nacional alojará la noche que celebrará la trayectoria y el vínculo especial de los intérpretes de “Devuélveme a mi chica” con el público peruano.

Imagen

Sting: Honor a la trayectoria

El mítico Sting regresa a Lima el 26 de febrero. El exvocalista de The Police se presentará en el Multiespacio Costa 21, San Miguel, como parte de su gira ‘Sting 3.0 Tour’.

Imagen

Alanis Morissette: Alma de noventas

La compositora y cantante canadiense Alanis Morissette, con la voz indeleble que dejó clásicos en los años noventa, se presentará en el recinto de Costa 21, en San Miguel, el próximo 25 de marzo.

Imagen

The Offspring: Indómito punk

La icónica banda estadounidense The Offspring, que fusiona punk y rock alternativo, tocará el 21 de marzo de 2025. En el evento, que celebra su legado musical, no faltarán sus grandes éxitos.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: